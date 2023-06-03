Конечно, молитва не заменит ПДД, но поможет верующим чувствовать себя за рулем увереннее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях Русская православная церковь утвердила молитву для желающих найти работу. Но подобного рода прошение - не единственное. В молитвослове постоянно появляются новые тексты, отражающие современную жизнь. Сегодня мы знакомим вас с некоторыми их них.

О поиске работы

«Господи, Иисусе Христе, Создателю мира и Творче наш, всех в нуждах приемляй воздыхания, ведый просимое прежде прошения, глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй! Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

О благополучной сдаче сессий и экзаменов

«Господи, Боже и Создателю наш, образом Своим почтый нас человеки, научивый избранныя Твоя, яко дивитися внемлющым учению Твоему, открывый премудрость младенцем; иже Соломона и всех взыскующих премудрости Твоей научивый, отверзи сердца, умы и уста рабов Твоих сих, во еже прияти силу закона Твоего, и со успехом познати преподаемая им полезная учения, в славу Пресвятаго имене Твоего, в пользу и созидание Святей Твоей Церкве и Отечества нашего, и разумети благую и совершенную волю Твою. Даруй им бодренным сердцем и трезвенною мыслию непреткновенно прейти вся испытания сия и в добрей совести явити достойный плод благих учений. Избави их от всякаго налога вражия, от всякаго душетленного учения и злых обычаев, соблюди их в православней вере, и во всяком благочестии и чистоте во вся дни живота их, да преуспеют в разуме и во исполнении заповедей Твоих; да тако предуготовани прославят Пресвятое имя Твое, и будут наследницы Царствия Твоего. Яко Ты еси Бог силен в милости, и благ в крепости, во еже утешати, и просвещати, и спасати, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, всегда, ныне и присно, и во веки веков, аминь»

На окончание школы

«Господи Боже и Создателю наш, образом Твоим почтивый человека и мудростию украсивый его, яко да владычествует над всею землею и наречет имена всему творению Твоему!

Благодарим Тя, яко призрел еси на рабы Твоя зде учившияся и низпослал еси им разум и премудрость к приятию благаго и полезнаго учения. Обаче памятствующе глаголы Твоя, реченная апостолом: оставите детей и не возбраняйте им приити ко Мне, таковых бо есть Царствие Небесное, молим Тя: избави рабов Твоих сих от пути губительнаго, сохрани в Православной вере, во всяком благочестии и чистоте во вся дни жития их, да преуспевают в доброделании и во исполнении заповедей Твоих и будут наследницы Царствия Твоего. Яко Ты еси Бог силен в милости, и благ в крепости, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Перед хирургическим действием

«Господи, Боже наш, Благий Человеколюбче и Врачу душ и телес наших, немощи наша болезненно носяй и недуги наша приемляй; в тихости милуяй, превосходяй беззакония и изымаяй неправды, скорый в помощь и косный во гнев!

Ты, яко Пастырь Добрый, на взыскание пришедый заблуждшаго овчате, малодушным даяй утешение и живот сокрушенным, источник кровоточивыя дванадесятолетен бывший исцеливый и слепорожденному очи открывый, дщерь хананеину от лютаго демона свободивый и исцеление разслабленному даровавый со оставлением грехов его, мытаря словом оправдавый и разбойника в последнем его исповедании приемый, грех мира вземый и на Кресте пригвоздивый. Тебе молимся и Тебе просим, Отче щедрот и Боже всякаго утешения хирургический дар врачевания святителю Луке подавый укрепи руку врача (имярек), да нуждную хирургию и врачевание благое совершит раба Твоего (рабы Твоея) (имярек) в пременение недуга и тяжкия болезни, чающаго (чающия) еже от Тебе исцеления.

Ей, Благоутробне и Многомилостиве Господи! Исцели раба Твоего (рабу Твою) (имярек), воздвигни его (ю) от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна (целу и всесовершенну), посети его (ю) щедротами Твоими, отжени от него (нея) всякий недуг и всякую немощь, даруй его (ю) Церкви Твоей благоугождающа и творяща (благоугождающу и творящу) волю Твою, яко да востав (воставши) рукою Твоею крепкою, поработает Тебе со всяким благодарением.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва водителя

«Боже, Всеблагий и Всемилостивый, всех охраняяй Своею милостию и человеколюбием, смиренно молю Тя, предстательством Богородицы и всех святых, сохрани от внезапной смерти и всякой напасти мене, грешнаго, и вверенных мне человек и помози невредимых доставлять каждого по его потребе. Боже Милостивый! Избави мене от злаго духа лихачества, нечистой силы пианства, вызывающих несчастия и внезапную смерть без покаяния. Сподоби мене, Господи, с чистой совестию дожить до глубокой старости без бремени убитых и искалеченных по моему нерадению людей, и да прославится имя Твое Святое, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Перед посадкой деревьев

«Господи Боже наш, в начале сотворивший небо и землю и небо украсивший великими светилами для освещения земли и величия, земле же даровавший благоукрашение из злаков и травы и различных семян, сеемых каждое по роду своему, и насаждения цветущих деревьев, и благословивший их! Сам и ныне, Владыко, призри от святаго жилища Твоего на сад этого владения и на насаждаемыя в нем деревья и благословением Своим благослови их и сохрани в полной неповрежденности от всякого чарования, ухищрения, злоумышления злых людей и всякого зла, и дай ему благополучно возросшу приносить своевременно плоды; отгони от него силою благословения Твоего всякого зверя, гада, червей, мух, тлю, саранчу, засуху, жгучие и безвременные ветры, приносящие вред. Ибо Ты один Бог милости и щедрот, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

КОМПЕТЕНТНО

Реакция на запросы верующих

- Помимо уставных богослужений, в РПЦ, как и в других церквях мира, существуют частные молебны, посвященные той или иной нужде человека, - рассказал «КП» священник Владислав Береговой. - Церковь постоянно увеличивает их количество, ведь просьб у людей очень много. При РПЦ есть Синодальная богословская комиссия, которая реагирует на запросы верующих и создает новые молитвы или богослужебные тексты, в том числе и для новопрославленных святых. Как правило, над этим работают люди, хорошо знающие церковную гимнографию, превосходно разбирающиеся в филологии, культурологии, в совершенстве владеющие церковно-славянским языком. Потом Синодальная комиссия проверяет готовые тексты на соответствие литературного написания, догматического смысла и правильности церковно-славянского языка. Никаких обязательных графиков создания молитв нет. Церковь реагирует, если есть запрос от верующих. Например, в последнее время было написано несколько молитв, касающихся воинов, пленных, молений матери о воине, жены о воине.