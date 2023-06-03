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Общество3 июня 2023 0:30

Не только «Отче наш»: Молитвы помогут сдать успешно экзамен, найти работу и ездить без аварий

Священник объяснил, как появляются новые тексты
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Конечно, молитва не заменит ПДД, но поможет верующим чувствовать себя за рулем увереннее.

Конечно, молитва не заменит ПДД, но поможет верующим чувствовать себя за рулем увереннее.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях Русская православная церковь утвердила молитву для желающих найти работу. Но подобного рода прошение - не единственное. В молитвослове постоянно появляются новые тексты, отражающие современную жизнь. Сегодня мы знакомим вас с некоторыми их них.

О поиске работы

«Господи, Иисусе Христе, Создателю мира и Творче наш, всех в нуждах приемляй воздыхания, ведый просимое прежде прошения, глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй! Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

О благополучной сдаче сессий и экзаменов

«Господи, Боже и Создателю наш, образом Своим почтый нас человеки, научивый избранныя Твоя, яко дивитися внемлющым учению Твоему, открывый премудрость младенцем; иже Соломона и всех взыскующих премудрости Твоей научивый, отверзи сердца, умы и уста рабов Твоих сих, во еже прияти силу закона Твоего, и со успехом познати преподаемая им полезная учения, в славу Пресвятаго имене Твоего, в пользу и созидание Святей Твоей Церкве и Отечества нашего, и разумети благую и совершенную волю Твою. Даруй им бодренным сердцем и трезвенною мыслию непреткновенно прейти вся испытания сия и в добрей совести явити достойный плод благих учений. Избави их от всякаго налога вражия, от всякаго душетленного учения и злых обычаев, соблюди их в православней вере, и во всяком благочестии и чистоте во вся дни живота их, да преуспеют в разуме и во исполнении заповедей Твоих; да тако предуготовани прославят Пресвятое имя Твое, и будут наследницы Царствия Твоего. Яко Ты еси Бог силен в милости, и благ в крепости, во еже утешати, и просвещати, и спасати, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, всегда, ныне и присно, и во веки веков, аминь»

На окончание школы

«Господи Боже и Создателю наш, образом Твоим почтивый человека и мудростию украсивый его, яко да владычествует над всею землею и наречет имена всему творению Твоему!

Благодарим Тя, яко призрел еси на рабы Твоя зде учившияся и низпослал еси им разум и премудрость к приятию благаго и полезнаго учения. Обаче памятствующе глаголы Твоя, реченная апостолом: оставите детей и не возбраняйте им приити ко Мне, таковых бо есть Царствие Небесное, молим Тя: избави рабов Твоих сих от пути губительнаго, сохрани в Православной вере, во всяком благочестии и чистоте во вся дни жития их, да преуспевают в доброделании и во исполнении заповедей Твоих и будут наследницы Царствия Твоего. Яко Ты еси Бог силен в милости, и благ в крепости, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Перед хирургическим действием

«Господи, Боже наш, Благий Человеколюбче и Врачу душ и телес наших, немощи наша болезненно носяй и недуги наша приемляй; в тихости милуяй, превосходяй беззакония и изымаяй неправды, скорый в помощь и косный во гнев!

Ты, яко Пастырь Добрый, на взыскание пришедый заблуждшаго овчате, малодушным даяй утешение и живот сокрушенным, источник кровоточивыя дванадесятолетен бывший исцеливый и слепорожденному очи открывый, дщерь хананеину от лютаго демона свободивый и исцеление разслабленному даровавый со оставлением грехов его, мытаря словом оправдавый и разбойника в последнем его исповедании приемый, грех мира вземый и на Кресте пригвоздивый. Тебе молимся и Тебе просим, Отче щедрот и Боже всякаго утешения хирургический дар врачевания святителю Луке подавый укрепи руку врача (имярек), да нуждную хирургию и врачевание благое совершит раба Твоего (рабы Твоея) (имярек) в пременение недуга и тяжкия болезни, чающаго (чающия) еже от Тебе исцеления.

Ей, Благоутробне и Многомилостиве Господи! Исцели раба Твоего (рабу Твою) (имярек), воздвигни его (ю) от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна (целу и всесовершенну), посети его (ю) щедротами Твоими, отжени от него (нея) всякий недуг и всякую немощь, даруй его (ю) Церкви Твоей благоугождающа и творяща (благоугождающу и творящу) волю Твою, яко да востав (воставши) рукою Твоею крепкою, поработает Тебе со всяким благодарением.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва водителя

«Боже, Всеблагий и Всемилостивый, всех охраняяй Своею милостию и человеколюбием, смиренно молю Тя, предстательством Богородицы и всех святых, сохрани от внезапной смерти и всякой напасти мене, грешнаго, и вверенных мне человек и помози невредимых доставлять каждого по его потребе. Боже Милостивый! Избави мене от злаго духа лихачества, нечистой силы пианства, вызывающих несчастия и внезапную смерть без покаяния. Сподоби мене, Господи, с чистой совестию дожить до глубокой старости без бремени убитых и искалеченных по моему нерадению людей, и да прославится имя Твое Святое, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Перед посадкой деревьев

«Господи Боже наш, в начале сотворивший небо и землю и небо украсивший великими светилами для освещения земли и величия, земле же даровавший благоукрашение из злаков и травы и различных семян, сеемых каждое по роду своему, и насаждения цветущих деревьев, и благословивший их! Сам и ныне, Владыко, призри от святаго жилища Твоего на сад этого владения и на насаждаемыя в нем деревья и благословением Своим благослови их и сохрани в полной неповрежденности от всякого чарования, ухищрения, злоумышления злых людей и всякого зла, и дай ему благополучно возросшу приносить своевременно плоды; отгони от него силою благословения Твоего всякого зверя, гада, червей, мух, тлю, саранчу, засуху, жгучие и безвременные ветры, приносящие вред. Ибо Ты один Бог милости и щедрот, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

КОМПЕТЕНТНО

Реакция на запросы верующих

- Помимо уставных богослужений, в РПЦ, как и в других церквях мира, существуют частные молебны, посвященные той или иной нужде человека, - рассказал «КП» священник Владислав Береговой. - Церковь постоянно увеличивает их количество, ведь просьб у людей очень много. При РПЦ есть Синодальная богословская комиссия, которая реагирует на запросы верующих и создает новые молитвы или богослужебные тексты, в том числе и для новопрославленных святых. Как правило, над этим работают люди, хорошо знающие церковную гимнографию, превосходно разбирающиеся в филологии, культурологии, в совершенстве владеющие церковно-славянским языком. Потом Синодальная комиссия проверяет готовые тексты на соответствие литературного написания, догматического смысла и правильности церковно-славянского языка. Никаких обязательных графиков создания молитв нет. Церковь реагирует, если есть запрос от верующих. Например, в последнее время было написано несколько молитв, касающихся воинов, пленных, молений матери о воине, жены о воине.

Религия: УРОКИ ДУХОВНОСТИ