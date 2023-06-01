51-летняя путешественница в одиночку объехала на машине 80 стран и поняла, что нет ничего лучше России

Ирина и Грета в Гималаях. Фото: Личный архив героя публикации

Ирине Сидоренко 51 год. Родом она из Кемеровской области. 10 лет прожила в Москве, работала пиарщицей в сфере недвижимости. По примеру друзей мечтала совершить кругосветное путешествие на автомобиле. Купила подержанный «Хендай Элантра» за 200 тысяч рублей. Пошла на курсы вождения и в 2016 году впервые села за руль. Примерно в то же время в жизни Ирины появилась Грета - помесь лайки и лабрадора, тогда еще совсем щенок.

Для начала женщина совершила пробные поездки - в Грузию и по Европе до Марокко. Грету было не с кем оставить, взяла с собой. Так родилось название экспедиции: «С Гретой вокруг света».

Старт был назначен на май 2017-го.

После подготовительных мероприятий, оформления карнета (международная таможенная декларация, необходимая для временного ввоза транспортного средства в некоторые страны. - Ред.) и пробных поездок от всех сбережений осталось 1000 долларов. Плюс договоренность с парой изданий, что будут публиковать ее заметки. Дохода в 300 - 400 долларов в месяц должно хватить, решила Ирина и выбрала самый простой маршрут - года на полтора. Но...

На пузотерке по Африке

- Вместо полутора лет вы провели в дороге шесть! Как это случилось?

- Хотела повторить под копирку маршрут моих друзей. Но он поменялся, когда мою собаку не пустили в Израиль. Пока доехала до границы, оказались просрочены ветеринарные документы. И я отправилась через Европу в Марокко, сделала круг по Африке. Решила, что мое путешествие будет только моим. У меня была мечта, но очень личная, я пока не могу об этом говорить. Когда осуществится - скажу.

Крутые путешественники тогда смеялись в интернете: «Ну-ну, посмотрим», «На пузотерке-тарантайке выехала в Африку!» Но замолчали, когда я пересекла экватор, это было в Конго.

Доехала до ЮАР, думала уплыть в Латинскую Америку, но не получилось. По восточному берегу вернулась обратно в Турцию через Египет, Сирию и Ливан. Проехала Иран, Пакистан, Индию, Мьянму, Таиланд, отправила машину на судне до США, а сама полетела самолетом. В итоге вышло 80 стран и 250 тысяч километров пути.

В Турции очень хотелось бросить все и вернуться к родным. Мне тогда в Иран не давали визу. Рыдала. А я уже была крутая, всю Африку по кругу проехала! Могла и остановиться. Но проревелась и решила, что не буду сдаваться.

У меня два взрослых сына - Владимир (33) и Илья (31). Отнеслись с пониманием к поездке. Пока путешествовала, у них появились семьи. С внучкой познакомилась после кругосветки, когда вернулась в Москву.

Выпроводили из консульства

- Легко ли было получать визы с российским паспортом?

- С российским отлично! С визами только две серьезные загвоздки были: Эфиопия и Пакистан. Они выдавали визы исключительно в стране происхождения путешественника. Но это правило не только для русских. Пакистанцев удалось уговорить, а чтобы получить эфиопскую визу, я отправляла документы в Москву.

Шенген и визу США сделала заранее, остальные по пути без особых проблем. Латинская Америка для россиян вообще безвизовая.

Из Иордании в Саудовскую Аравию меня не пустили, потому что нельзя женщине за рулем, да еще в одиночку, да еще с собакой. В консульстве попыталась их уговорить, но меня выпроводили охранники. Зато открылась граница Сирии, и я поехала туда. Границы открывались и закрывались: то пандемия, то военные конфликты. Но мне везло.

- Сложно, наверное, путешествовать на машине и с собакой? То визу не дают, то машину не пускают, то собаку.

- На машину и собаку нужны отдельные документы, страховки, сертификаты. Денег постоянно не хватало. Когда выезжала из Судана, мне платные «помогальщики» предлагали сделать документы за несколько сотен долларов. Я им сказала: «Денег нет», и 8 часов сама бегала по окошкам. Они уже начали помогать мне бесплатно, лишь бы уехала и им не мешала.

Карта путешествия. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Все деньги - на еду и бензин

- На каких языках общались в дороге?

- Когда уезжала, не знала иностранных языков. А сейчас и русский почти забыла. Все-таки шесть лет на нем не говорила. Три года пользовалась жестами и гугл-переводчиком. Но потом год провела в США, застряла там во время пандемии. Два месяца жила у друзей в штате Мэриленд. А когда ковидные ограничения ослабли, проехала по всем штатам и выучила английский.

- Где вы брали деньги, если сбережений не было?

- Мне платили за публикации, но этих денег не хватало. В среднем получалось 500 долларов в месяц. Но были серьезные траты на паромы и ремонт машины. Бывало, деньги заканчивались, и я могла днями стоять у заправки с пустой канистрой, просила у проезжающих водителей 1 - 2 литра бензина. Мне посылали деньги друзья и подписчики, благодаря им я проехала кругосветку. Их письма и комментарии вдохновляли меня.

В основном тратилась на еду и бензин. Ночевала в машине и готовила себе сама. С собой было все необходимое: баллон с водой, походная кухня, ведро для стирки одежды.

Обычная дорожная ситуация в Ботсване. Скоростную трассу переходит слон. Фото: Личный архив героя публикации

Внедорожникам не снилось

- Почему выбрали именно это авто для путешествия?

- Это первая и единственная машина в моей жизни. Мне ее продали друзья. Сказали, что исправна. Я им поверила, потому что в машинах не разбираюсь. Еще два месяца откладывала, чтобы им заплатить. Что было, на том и поехала. Даже хорошо, что на старом седане, а не на внедорожнике. Машина универсальная, к ней везде можно подобрать запчасти. Проще вытянуть, если увязнет. Переправы стоят дешевле.

В Египте мне сказали, что на Синайский полуостров не пускают на своем внедорожнике. Якобы он - приманка для террористов, остановят и отберут. А на седане можно, и меня пропустили.

Моя машинка прошла такое, что внедорожникам не снилось! Из Сьерра-Леоне в Либерию я всю дорогу на пузе ехала. Там глиняная каша с лужами чуть не по пояс. Я была в отчаянии, но меня догнали африканцы, они ехали втроем на одном мотоцикле. Один из них остался со мной, потому что тоже ехал в Либерию. Он выходил из машины в сапогах и прощупывал лужи. А когда лопнуло колесо, помог его поменять.

Это сейчас я сама могу поменять колесо, разобрать мотор. Понимаю, как он устроен. Два раза делала капитальный ремонт двигателя - в Бразилии и Чили. За те деньги, что я потратила на ремонт и запчасти, можно было пять таких «Элантр» купить.

Сейчас машина в Бразилии у знакомых. Заканчивая маршрут, я улетела домой на самолете, а на паром на нее не хватило средств. Надеюсь забрать когда-нибудь.

Не просит включить другую музыку

- Получается, что всю свою собачью жизнь Грета провела в автомобиле. Как она воспринимала путешествие?

- В ней сочетаются добродушие лабрадора и сторожевой характер лайки. Она очень умная. Принимает меня такой, какая я есть. Не ворчит, не просит поставить другую музыку. Не агрессивная, но охраняет вещи. Машину воспринимает как свой дом, за эти шесть лет у нее не было другого. Если мы долго находились в гостях, она радовалась, когда возвращались в машину.

В Намибии Грета бросилась в погоню за пустынной лисой, я ее еле поймала. В США гонялась за олененком. В Африке слоны переходили дорогу, зебры, жирафы, но я на всякий случай Грету из машины не выпускала. В Танзании мы с ней ходили смотреть на кратерное озеро. Тропинка шла через лес. На обратном пути выскочили обезьяны и начали на нас с Гретой орать. Это было жутко.

В основном проблемы были бюрократические. В каждой стране свои правила ввоза животных, в каждой нужно посетить ветеринара, получить разрешение на въезд, на выезд... В Израиль не пустили, а в Малайзию я сама не поехала, там с собакой пришлось бы две недели сидеть на карантине.

Был случай, когда я провела собаку в обход пограничников по секретной тропинке. А потом вернулась и уже одна проходила через официальный переход.

Бульдозер спас от грабителей

- Бывало одиноко или страшно?

- В Намибии и Южной Африке я часть пути проехала вместе со своей подписчицей. А так да - сама. Мне не было одиноко. Страшно бывало, когда непонятно, что делать дальше. Застрянешь где-то, рядом никого, машина сломалась. Или возвращаешься к машине, а рядом с ней люди вооруженные стоят...

По Белуджистану (это опасный район Пакистана) приходилось ездить с охраной. Мне сразу после границы дали вооруженный конвой. Бесплатно.

В Нигерии угроза в воздухе висит. Многие с оружием ходят. Дороги ужасные, ямы. Однажды ехала за огромным бульдозером, он полз медленно, а обогнать его я не могла. Сзади меня подпирал самосвал. Ни вперед проехать, ни отстать. Я уже все прокляла. И вдруг вижу: впереди баррикада. Их местные жители строят и деньги с водителей вымогают. Но они заметили бульдозер и испугались. Дали ему проехать, иначе он бы их просто снес. И я успела за этим бульдозером проскочить. А самосвал не успел, его остановили.

В Эфиопии тоже непросто. Остановишься в любом месте дороги, тут же из воздуха появляются нищие, толпами бегут. Деньги просят. А не дашь - камнями кидаются.

Непал. На посадке риса работают даже малыши. Фото: Личный архив героя публикации

В Непале по дороге в Покхару моя машина с Гретой внутри чуть не улетела в пропасть. Я оставила ее на серпантине, но забыла подпереть колесо камнем. Ручник был слабый. В общем, сесть в машину я не успела, она покатилась. Я ее руками удержала! Она лишь одним колесом соскочила с дороги. На брюхо села. Ее потом трактором вытаскивали.

В Гвинее была забастовка, мародеры перекрыли дорогу, всех останавливали и грабили. Мою машину закидали камнями, разбили стекла, вскрыли салон и забрали вещи: телефон, планшет, фотоаппарат, сумку с постельным бельем, даже косметичку. Меня спасло то, что они побежали делить добычу. Местные журналисты позвонили в компанию «РУСАЛ» (российская алюминиевая компания, чье представительство есть в этой стране. - Ред.), их служба безопасности эвакуировала мою разбитую машину. Это были первые русские, с которыми я встретилась в путешествии. Доктор подарил мне таблетки от малярии, которые потом спасли мне жизнь.

Машину я отремонтировала, вставила стекла от других моделей, местные мастера подпилили где нужно. Во время дождя окна текли, а что делать? У меня в машине много чего было такого адаптированного.

В ТЕМУ

«Постираю георгиевскую ленточку, всплакну и обратно вешаю»

- Как за границей реагировали на путешественницу из России?

- Увидев машину с русскими номерами, приветствовали, удивлялись, восхищались. Даже в США и Европе не было проблем, правда, я выезжала до СВО и с украинскими беженцами не сталкивалась. Во всем мире меня поддерживали, не спрашивая о национальности. Но услышав, что русская, - радовались. Пока путешествовала по Бразилии, у меня в соцсетях только бразильских подписчиков добавилось больше 3 тысяч! Когда мне говорят, что где-то в мире не любят русских, мне нечего ответить. Меня везде любили.

В машине у меня висел российский триколор. И на руле георгиевская ленточка, которую перед выездом подарили. Она всю кругосветку со мной проехала. Я эту ленточку оставила как символ связи с Родиной. Сниму ее, постираю, всплакну, потом обратно вешаю. В прошлом году мне много негатива в соцсетях написали из-за этой ленточки. Но даже мысли не возникло ее снять. Я люблю Россию. Кто-то ее ругает: то не так, другое. Человек, которому плохо в России, переедет, и ему на новом месте тоже будет плохо. А мне везде хорошо. Но в России лучше всего.

- Чем будете заниматься дальше?

- Хочу вернуться в профессию.

- Не скучно будет возвращаться к рутинной жизни?

- Мне никогда не скучно. Меня иногда спрашивают: «Вам не скучно путешествовать одной?» Я на это отвечаю шуткой: с хорошим человеком скучно не бывает.