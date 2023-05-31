Хроники непокоренного Донбасса, биографии великих и медицинский детектив

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«Деятели исторической России с древнейших времен до наших дней»

«Деятели исторической России с древнейших времен до наших дней»

Журнал «Историк» при поддержке ПАО «Траснефть»

Сотый выпуск замечательного журнала «Историк» совпал с выходом не менее замечательного его проекта - книги «Деятели исторической России...» Редактору альбома (а по совместительству и руководителю «Историка») Владимиру Рудакову удалось собрать под одной обложкой биографические эссе о людях, без которых невозможно представить историю нашей Родины - от Рюрика до Путина.

Всего - 250 персон из самых различных сфер жизни: политики, культуры, военного дела, разведки, медицины, спорта. Объединяет их одно - сильное влияние на развитие страны. Порой настолько сильное, что всего один человек оказывался тем стрелочником, который направлял паровоз истории по новому пути.

Что интересно - герои эти не всегда со знаком «плюс». Но из песни слова не выкинешь, а из истории - факта. Потому в книге, например, всего десятью листами отделены друг от друга Лаврентий Берия и Варлам Шаламов.

Уделено внимание и героям новейшего времени, которые живут рядом с нами. Прежде всего это врачи - Леонид Рошаль, Денис Проценко, Александр Гинцбург.

Самая привлекательная черта книги: в краткой, но очень талантливой форме она рассказывает о невероятном количестве интересных людей. Выбраны самые яркие детали их судеб. И, главное, посеян интерес к более глубокому изучению их биографии. А, следовательно, и истории России самых разных периодов - от древнерусской эпохи зарождения до новейшей эпохи возрождения.

Книга создана при финансовой поддержке ПАО «Траснефть».

Дмитрий Стешин

«Священная военная операция: от Мариуполя до Соледара»

«Священная военная операция: от Мариуполя до Соледара»

«Комсомольская правда», 2023.

Горячая новинка от «Комсомолки» и ее легендарного военкора Дмитрия Стешина. Еще до выхода книги было понятно, что это бестселлер. Но, кажется, никто не ожидал такого успеха: первый тираж разлетелся всего за два дня. На днях из типографии выйдет уже второй и явно не последний тираж.

Дмитрий представляет читателям хронику СВО. Он как никто знает обстановку на Донбассе: с 2014-го года, когда там начали сгущаться тучи, Стешин, если сложить все его командировки, провел в Донецке в общей сложности почти два года. Повествование автор начинает еще до 24 февраля 2022 года, описывая настроение и обстановку на Донбассе. Читатель вместе с ним окажется в гостях у простых дончан, рядом с врачами, оказывающими помощь раненым, заглянет в окопы, где день за днем приближают победу наши защитники самых разных возрастов и профессий. У них есть Миссия, и они ее достойно выполняют.

Стешин пишет правдиво обо всем. Его видение ситуации - не глянцевый текст и не агитка, тут есть все, а главное - много свидетельств очевидцев. Люди рассказывают, как ждали россиян, как с ними обращались солдаты ВСУ, как по первой фразе понимали, чего стоит от них ждать.

Несмотря на название, эта книга не о войне. Она о силе, о великом мужестве людей - гражданских и военных, о неисчерпаемой вере в лучшее будущее без выстрелов, взрывов и вражды.

Елена Выставкина

«Истории из соседней палаты»

«Истории из соседней палаты»

«Комсомольская правда», 2023.

Любите медицинские сериалы типа «Доктор Хаус» или «Скорая помощь»? Это также захватывающе! Автор - реаниматолог Елена Выставкина в каждой главе будто заправский детектив расследует запутанные медицинские случаи. Пациенты к ней приходят с самыми разными симптомами, и, как правило, уже с несколькими врачебными спецами за спиной и пухлой пачкой анализов. Так что приходится Елене включать Шерлока Холмса и заново изучать пациента.

Однажды Елену попросили посмотреть 30-летнюю женщину с температурой и опухшими суставами. При этом исследования особых изменений не показывали. Простое прослушивание сердца выявило шумы, а дальше - инфекционный эндокардит - воспаление сердца. При этом заболевании на сердце появляются, словно грибы на пеньке, полипообразные разрастания. Осталось выявить, откуда эта инфекция, нередко встречающаяся у наркоманов. Опять в ход пошел фонендоскоп... Врач охнула: на спине у пациентки багровели рубцы, будто ее кто-то нещадно пытал. Оказалось, это хиджама - кровопопускание, при помощи которого женщина пыталась восстановиться после родов...

Словом, книга не только увлекательная, но еще и полезная. Прочитав ее, многие уже не решатся на разные мракобесные процедуры. Зато захотят сделать проверку всего организма.

Надежда Мелешко

«Утро наступает всегда»

«Утро наступает всегда»

«Комсомольская правда», 2023.

Надежда Мелешко - блогер, на протяжении трех лет боровшаяся с раком груди, который ей диагностировали в 2020-м. Год Надежда провела на химиотерапии, наступила ремиссия. Но в 2021-м врачи нашли метастазы в печени...

Муж Надежды - известный белорусский хоккеист, ради любимой жены оставил карьеру и повез ее на лечение в Германию. Надежда сама зарабатывала деньги: все накопления, сделанные за спортивную карьеру мужа, пара вложила в бизнес, который быстро прогорел. Мелешко сделала ставку на соцсети и не прогадала. Сначала она устраивала бесплатные фотосессии, а потом, оценив ее мастерство, к Надежде стали поступать заказы на съемки от звезд.

Когда Мелешко оказалась в плену болезни, ее блог стал дневником, в котором она рассказывала о всех этапах своего нелегкого пути. Борьба отважной женщины оказалась близка людям: количество читающих блог достигло полумиллиона. Еще одним детищем Мелешко стал благотворительный фонд в поддержку больных раком. Благодаря ему люди узнавали о болезни, получали ответы на важные вопросы и финансовую помощь.

Увы, болезнь победила. Но после Надежды осталась ее книга - честная история борьбы и счастья, несмотря на страшный диагноз.

Маргарита Ронжина

«Одиночка»

«Одиночка»

«Альпина. Проза», 2023

«Одиночка» - пронзительный и драматичный дебютный роман прозаика из Екатеринбурга Маргариты Ронжиной. При всех перипетиях сюжета - это жизнеутверждающее произведение, о том, что в любой ситуации надо идти на свет надежды.

Саше 26 лет. Она обнаруживает себя в роддоме с младенцем на руках. Однако радости материнства молодая мать не испытывает: ее сын нежеланный, да к тому же у него явные проблемы со здоровьем. Так сложилось, что героиня романа одинока: отец ребенка рассеялся, словно утренний туман, близкие родственники умерли или находятся далеко. Опереться на надежное плечо невозможно, его попросту нет. Жизнь героини - это замкнутый круг: хрущевка, младенец, поликлиника, бесконечные поиски себя там, где на себя нет ни времени, ни сил.

Проходя все стадии принятия особого ребенка, все круги постродовой депрессии, Саша учится жить в гармонии не только с малышом, но и с самой собой.