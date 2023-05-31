Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья30 мая 2023 22:00

Хроники непокоренного Донбасса, биографии великих и медицинский детектив

Представляем подборку лучших книжных новинок
Авторы (2):
Оксана ФОМИНА
Оксана ФОМИНА
Евгений САЗОНОВ
Евгений САЗОНОВ

Фото: Shutterstock

«Деятели исторической России с древнейших времен до наших дней»

«Деятели исторической России с древнейших времен до наших дней»

«Деятели исторической России с древнейших времен до наших дней»

Журнал «Историк» при поддержке ПАО «Траснефть»

Сотый выпуск замечательного журнала «Историк» совпал с выходом не менее замечательного его проекта - книги «Деятели исторической России...» Редактору альбома (а по совместительству и руководителю «Историка») Владимиру Рудакову удалось собрать под одной обложкой биографические эссе о людях, без которых невозможно представить историю нашей Родины - от Рюрика до Путина.

Всего - 250 персон из самых различных сфер жизни: политики, культуры, военного дела, разведки, медицины, спорта. Объединяет их одно - сильное влияние на развитие страны. Порой настолько сильное, что всего один человек оказывался тем стрелочником, который направлял паровоз истории по новому пути.

Что интересно - герои эти не всегда со знаком «плюс». Но из песни слова не выкинешь, а из истории - факта. Потому в книге, например, всего десятью листами отделены друг от друга Лаврентий Берия и Варлам Шаламов.

Уделено внимание и героям новейшего времени, которые живут рядом с нами. Прежде всего это врачи - Леонид Рошаль, Денис Проценко, Александр Гинцбург.

Самая привлекательная черта книги: в краткой, но очень талантливой форме она рассказывает о невероятном количестве интересных людей. Выбраны самые яркие детали их судеб. И, главное, посеян интерес к более глубокому изучению их биографии. А, следовательно, и истории России самых разных периодов - от древнерусской эпохи зарождения до новейшей эпохи возрождения.

Книга создана при финансовой поддержке ПАО «Траснефть».

Дмитрий Стешин

«Священная военная операция: от Мариуполя до Соледара»

«Священная военная операция: от Мариуполя до Соледара»

«Священная военная операция: от Мариуполя до Соледара»

«Комсомольская правда», 2023.

Горячая новинка от «Комсомолки» и ее легендарного военкора Дмитрия Стешина. Еще до выхода книги было понятно, что это бестселлер. Но, кажется, никто не ожидал такого успеха: первый тираж разлетелся всего за два дня. На днях из типографии выйдет уже второй и явно не последний тираж.

Дмитрий представляет читателям хронику СВО. Он как никто знает обстановку на Донбассе: с 2014-го года, когда там начали сгущаться тучи, Стешин, если сложить все его командировки, провел в Донецке в общей сложности почти два года. Повествование автор начинает еще до 24 февраля 2022 года, описывая настроение и обстановку на Донбассе. Читатель вместе с ним окажется в гостях у простых дончан, рядом с врачами, оказывающими помощь раненым, заглянет в окопы, где день за днем приближают победу наши защитники самых разных возрастов и профессий. У них есть Миссия, и они ее достойно выполняют.

Стешин пишет правдиво обо всем. Его видение ситуации - не глянцевый текст и не агитка, тут есть все, а главное - много свидетельств очевидцев. Люди рассказывают, как ждали россиян, как с ними обращались солдаты ВСУ, как по первой фразе понимали, чего стоит от них ждать.

Несмотря на название, эта книга не о войне. Она о силе, о великом мужестве людей - гражданских и военных, о неисчерпаемой вере в лучшее будущее без выстрелов, взрывов и вражды.

Елена Выставкина

«Истории из соседней палаты»

«Истории из соседней палаты»

«Истории из соседней палаты»

«Комсомольская правда», 2023.

Любите медицинские сериалы типа «Доктор Хаус» или «Скорая помощь»? Это также захватывающе! Автор - реаниматолог Елена Выставкина в каждой главе будто заправский детектив расследует запутанные медицинские случаи. Пациенты к ней приходят с самыми разными симптомами, и, как правило, уже с несколькими врачебными спецами за спиной и пухлой пачкой анализов. Так что приходится Елене включать Шерлока Холмса и заново изучать пациента.

Однажды Елену попросили посмотреть 30-летнюю женщину с температурой и опухшими суставами. При этом исследования особых изменений не показывали. Простое прослушивание сердца выявило шумы, а дальше - инфекционный эндокардит - воспаление сердца. При этом заболевании на сердце появляются, словно грибы на пеньке, полипообразные разрастания. Осталось выявить, откуда эта инфекция, нередко встречающаяся у наркоманов. Опять в ход пошел фонендоскоп... Врач охнула: на спине у пациентки багровели рубцы, будто ее кто-то нещадно пытал. Оказалось, это хиджама - кровопопускание, при помощи которого женщина пыталась восстановиться после родов...

Словом, книга не только увлекательная, но еще и полезная. Прочитав ее, многие уже не решатся на разные мракобесные процедуры. Зато захотят сделать проверку всего организма.

Надежда Мелешко

«Утро наступает всегда»

«Утро наступает всегда»

«Утро наступает всегда»

«Комсомольская правда», 2023.

Надежда Мелешко - блогер, на протяжении трех лет боровшаяся с раком груди, который ей диагностировали в 2020-м. Год Надежда провела на химиотерапии, наступила ремиссия. Но в 2021-м врачи нашли метастазы в печени...

Муж Надежды - известный белорусский хоккеист, ради любимой жены оставил карьеру и повез ее на лечение в Германию. Надежда сама зарабатывала деньги: все накопления, сделанные за спортивную карьеру мужа, пара вложила в бизнес, который быстро прогорел. Мелешко сделала ставку на соцсети и не прогадала. Сначала она устраивала бесплатные фотосессии, а потом, оценив ее мастерство, к Надежде стали поступать заказы на съемки от звезд.

Когда Мелешко оказалась в плену болезни, ее блог стал дневником, в котором она рассказывала о всех этапах своего нелегкого пути. Борьба отважной женщины оказалась близка людям: количество читающих блог достигло полумиллиона. Еще одним детищем Мелешко стал благотворительный фонд в поддержку больных раком. Благодаря ему люди узнавали о болезни, получали ответы на важные вопросы и финансовую помощь.

Увы, болезнь победила. Но после Надежды осталась ее книга - честная история борьбы и счастья, несмотря на страшный диагноз.

Маргарита Ронжина

«Одиночка»

«Одиночка»

«Одиночка»

«Альпина. Проза», 2023

«Одиночка» - пронзительный и драматичный дебютный роман прозаика из Екатеринбурга Маргариты Ронжиной. При всех перипетиях сюжета - это жизнеутверждающее произведение, о том, что в любой ситуации надо идти на свет надежды.

Саше 26 лет. Она обнаруживает себя в роддоме с младенцем на руках. Однако радости материнства молодая мать не испытывает: ее сын нежеланный, да к тому же у него явные проблемы со здоровьем. Так сложилось, что героиня романа одинока: отец ребенка рассеялся, словно утренний туман, близкие родственники умерли или находятся далеко. Опереться на надежное плечо невозможно, его попросту нет. Жизнь героини - это замкнутый круг: хрущевка, младенец, поликлиника, бесконечные поиски себя там, где на себя нет ни времени, ни сил.

Проходя все стадии принятия особого ребенка, все круги постродовой депрессии, Саша учится жить в гармонии не только с малышом, но и с самой собой.

Книжная полкаКультура: КНИЖНАЯ ПОЛКА