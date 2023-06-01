В России начали продавать белье с защитой от НЛО

С виду - самое обыкновенное белье. Фото: Личный архив Ирины Чиж

- Новое хочешь? Давай купим, - муж, не отрываясь от телевизора, соглашается.

Я тычу ему экраном телефона в лицо, пытаясь показать удивительные комплекты нижнего белья:

- Ну посмотри же! Оно с защитой от НЛО!

- Тебя инопланетяне хотят похитить? - вот тут он загоготал. - А шапочка из фольги в комплекте есть?

«Запрещаю вторжение»

- Пальцем у виска не крутят? - интересуюсь у Ирины Чиж, дизайнера нижнего белья, создателя той самой коллекции.

- Мне неинтересно чужое мнение, - говорит ростовчанка. - Если бы боялась всего, что люди скажут, сидела бы в офисе каком-нибудь. А у меня прекрасная творческая жизнь.

Ирина Чиж. Фото: Личный архив Ирины Чиж

- Но почему именно НЛО? Неужели это самая востребованная женская проблема?

- Много работаю по запросам клиентов, - объясняет Ирина. - И ко мне обратилась девушка в тревожном состоянии. Уфологические моменты ее пугали. А я понимаю, что все идет из головы. И человеку важно прежде всего верить в себя и в то, что у него все будет хорошо. Так что пообщалась даже с якутским шаманом, он мне много порассказывал о том, как НЛО влияют на человека. И после этой беседы поняла, как можно помочь девушке. Нужно создать белье с защитой! Белье - это то, что мы носим практически постоянно. И значит, в нем она будет чувствовать себя в безопасности.

Ирина Чиж уверяет: защитная надпись «Вторжение запрещено», которая нанесена на изнанку очень милого комплектика, пришла ей в голову как раз после беседы с шаманом. Слова написаны специальной краской, которая не сотрется даже после многочисленных стирок.

Надпись читается несколько двусмысленно. Фото: Личный архив Ирины Чиж

Со временем Ирина разработала целую коллекцию белья с защитой от НЛО, которую можно купить в соцсетях. Топы стоят от 2500 до 3500 руб., трусики - от 1500 до 1900 рублей.

В планах - белье от измен, для похудения, для спокойного сна...

Облизав с утра усы, не забудьте про трусы

А вот это еще интереснее. Нижнее белье для кошек! Бархат, шелк, кружевная отделка, стразы Сваровски. Не трусы - эксклюзивное украшение.

- Как-то была на вечеринке, а туда пришла женщина со своей кошкой, - рассказывает Ирина историю создания одежки. - И мне подумалось: кошка себя вылизывает, ни на кого не обращая внимания. Может, кому-то неприятно смотреть на это? Почему бы не выводить питомцев в свет в нижнем белье?

Трусы кошке и правда могут пригодиться. Особенно когда шерсти кот наплакал. Фото: Личный архив Ирины Чиж

Ирина засела за швейную машинку. Получился роскошный аксессуар. Пока в серийное производство трусы для кошек не запустили. Ждут реакции подписчиков и покупателей.

А КАК У НИХ?

Наряд для психов и купальник из изоленты

Ну мы же с вами умные люди, понимаем: цель такой коллекции - пиар. Редкая дама бросится покупать белье с защитой от НЛО. Но любопытство победит, и человек заглянет в интернет: а кто она такая, эта дизайнер? А там, глядишь, и купит что-нибудь.

Идея удивлять и эпатировать публику не нова. Время от времени ею пользуются даже дизайнеры с мировым именем. Выпускают фантазийные коллекции, заигрывают со скандальными темами, запускают рекламные кампании на грани фола. Почему бы не заставить прессу лишний раз говорить о себе?

Например, в далеком 1980 году прошла скандальная рекламная кампания джинсов «Кельвин Кляйн». 15-летняя Брук Шилдс стоит в джинсах и застегнутой на одну пуговицу рубашке. Глядя в камеру, произносит: «Хочешь знать, что между мной и моими джинсами? Ничего». Как кипела общественность! Дизайнера обвинили в пропаганде детской порнографии. Пришлось свернуть не только кампанию, но и производство этой модели джинсов.

Или Джон Гальяно в 2000 году представил для кутюрной линии «Диор» коллекцию «Бездомные». Говорит, бегал по утрам по берегам Сены и вдохновился, глядя на клошаров (нищий бродяга, только по-французски). Одежду начали называть «нарядами из газет». Мятая, потрепанная, с подвешенными на поясе кухонными приборами и бутылками виски. И снова общественность не одобрила. Ведь стоимость платьев а-ля бомж доходила до 50 000 долларов!

Хулиган большой моды Александр Маккуин показал свою коллекцию Voss в заброшенном автопарке. Перед зрителями оказался зеркальный куб, в который они были вынуждены смотреть около часа, пока не начался показ. Многие отворачивались, чтобы не видеть себя. Декорации напоминали психиатрическую больницу, а модели - ее пациентов. Девушки ходили по подиуму с перебинтованными головами, спотыкались, истерично смеялись, изображая шизофрению и другие психические расстройства.

«Кукушка слетела!» Именно на эту мысль наводит наряд от Александра Маккуина. Фото: Hugo PHILPOTT/Global Look Press

В феврале этого года в Нью-Йорке прошел скандальный показ бикини-коллекции Джоэла Альвареса. Наряды он создает из скотча! Каждый - сочетание изоленты различных расцветок, цепочек, бусин. Такую «одежду» кто-то называет пошлостью, а кто-то - чистым искусством.

Несмотря на изоленту, зрителей-мужчин при взгляде на эти костюмы все равно било током. Фото: Arun NEVADER/Getty Images

P. S. А что там с коллекцией белья для похудения? Мне два комплекта заверните, пожалуйста. Очень надо к отпуску!