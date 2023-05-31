Голая Волочкова прикрылась котом

Анастасия Волочкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анастасия Волочкова гордится своим телом и не стесняется демонстрировать обнаженную красоту. После знаменитой мальдивской фотосессии балерина окончательно перестала скромничать и часто публикует в соцсетях пикантные снимки. В очередном посте артистка рассказала, что заказала себе сеанс массажа на дому. После процедуры Анастасия не спешила одеваться: вместо этого она решила немножко похулиганить и сфотографировалась совершенно голой.

Бывшая прима Большого театра придумала, как замаскировать свою наготу: Анастасия прикрыла интимные места котиком Риччи. Растянувшись на кушетке, Волочкова спряталась за пушистым питомцем, демонстрируя длинные загорелые ноги.

«Сегодня сеанс массажа помог делать котик Риччи. Он чудесным и пушистым образом заменил мне полотенце. Бегу на репетицию», - подписала снимок Анастасия.

Анастасия прикрыла интимные места котиком Ричи. Фото: соцсети.

В комментариях подписчики раскритиковали балерину за очередной голый кадр. «Уже кота привлекла. Почему опять голая?», «А следующее фото будет без Риччи?», «Вот выставляете подобные фото, а потом удивляетесь, что вас критикуют», «Бедный кот», «Анастасия стала совсем худой», «Раньше хоть трусы надевала», «Не мучайте котика», - пишут фолловеры.

Видимо, сеансом массажа Анастасия пытается снять стресс. Балерина остро переживает конфликт с дочкой Аришей. 17-летняя наследница звезды не пригласила ее на выпускной вечер в школе. В соцсетях Волочкова заявила, что Ариадна просто завидует ее славе и успеху.

- У Ариадны с детства было все! – сообщила плачущая Волочкова, обвинив дочь в неблагодарности. - Позвольте объяснить почему моя дочь не хочет видеть меня на своем выпускном. В разговоре со мной она объяснила причину. Она заключается не в том, что я плохая мама. Я замечательная мама, самая лучшая на земле. Самую главную роль, матери, я выполнила. Дочь не хочет видеть меня на выпускном по той причине, что если я появлюсь там, то отвлеку внимание от нее.

Дочь балерины с 13 лет живет вместе с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, и его новой женой – телеведущей Еленой Николаевой. Волочкова уверена, что бывший муж и его супруга настраивают дочь против нее. А вот в семье Вдовина уверены, что разразившийся скандал случился исключительно из-за недопонимания мамы и дочки.

Елена Николаева объяснила, почему ее падчерица не захотела видеть мать на выпускном вечере. По ее словам, все дело в конфликте Ариадны с матерью. Возможно, девочка не хочет, чтобы мать появилась на выпускном, потому что на праздник собираются прийти ее отец Игорь Вдовин, а также парень Ариадны.