«Хочется с утра до ночи, но я себя сдерживаю»: Ирина Салтыкова объяснила, почему она отказалась от секса

Ирина Салтыкова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда 90-х Ирина Салтыкова и сегодня может дать фору многим молодым девушкам. Хрупкая блондинка с карими глазами в отличной форме и по-прежнему покоряет мужчин. Однако не все так просто: в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ артистка объявила, что отказалась от секса из-за своей публичности.

57-летняя исполнительница хита «Серые глаза» объяснила, что пошла на этот шаг, чтобы не плодить нежелательные слухи о себе. По словам певицы, из-за своего звездного статуса она постоянно вынуждена думать о том, что скажет публика. Поэтому то, что позволено простым людям, для нее недоступно.

«Природу не обмануть. Когда гормоны играют, хочется с утра до ночи. В данном случае меньше, но бывает. Я публичный человек, поэтому у меня стоит такой стоп. Я не могу себе позволить то, что позволено другим просто ради "хочу". Я постоянно себя сдерживаю. И ничего хорошего», - посетовала Салтыкова.

У артистки немало поклонников, и она могла бы выйти замуж хоть завтра. Но певица не делает этого из-за слишком завышенных требований к избраннику. Ирина просто не готова делить свою жизнь с тем, кто ниже нее по социальному статусу.

«Более-менее должно быть одинаковое воспитание, образование. Материальное положение имеет значение. Я, например, привыкла летать бизнес-классом, а он — экономом. И как мы будем летать? У меня крайний мужчина был на ступеньку ниже по воспитанию и образованию, а второй, наоборот, выше. Когда ниже – это плохо. Это ломает, раздражает, ну мешает. На мой взгляд мужчина должен быть во всем лучше женщины. Чтобы мы, как женщины, смотрели на этот идеал и стремились к нему», - рассуждает Салтыкова.

57-летняя артистка в отличной форме. Фото: соцсети.

Возможно, Ирина не спешит снова идти под венец из-за негативного опыта, который она получила в первом браке с солистом группы «Форум» Виктором Салтыковым. Они поженились в 1987 году, а уже через год у них родилась дочь Алиса. По словам Ирины, она была счастлива только первые два года их семейной жизни: муж буквально носил ее на руках. Но потом начался настоящий ад, и виной всему – алкоголь.

- Я не была счастлива в этом браке. Я была счастлива два года – все! Дальше это был ад, это было ужасно для меня. То есть ничего позитивного я не вынесла. Но, вполне возможно, что для жизни мне это пригодилось. У меня, как я говорю, был хороший учитель – опыт, - рассказывала Ирина.

Виктор Салтыков стал регулярно выпивать и поднимать на нее руку.

- В трезвом состоянии Виктор был абсолютно нормальным, адекватным и хорошим человеком. Он любил нас с дочерью. Как только напивался — превращался в чудовище. Последние четыре года нашей совместной жизни Виктор выпивал очень часто. Мне приходилось вызывать милицию, – признавалась певица.