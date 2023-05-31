Ягодная пора: пять летних рецептов

Ванильно-клубничный бисквитный рулет
Порадуйте себя и близких по-настоящему летними десертами из кулинарных книг издательского дома «Комсомольская правда».
Книга Наталья Юн «Проснуться кондитером. Классика и тренды, изысканный декор тортов и десертов» хранит в себе много изысканных рецептов. Самые модные из них - йогуртово-клубничный, орехово-апельсиновый, кокосово-миндальный, ванильно-малиновый – смогут приготовить даже новички. А мы выбрали для вас «классику»: ягодный рулет хорош всегда!
Ингредиенты (на 1 кг). Бисквит: 180 г яиц, 90 г муки, 80 г сахара, 45 г молока (от 2,5 %), 5 г ванильного сахара. Сливочный крем: 250 г творожного сыра, 250 г сливок 33–35 %, 70 г сахарной пудры. Клубничный конфитюр: 120 г клубничного пюре, 45 г сахара, 10 г кукурузного крахмала. Пропитка: 60 г воды, 30 г сахара.
Бисквит. Яйца взбить со всем сахаром до плотной пышной пены. В три этапа ввести муку, аккуратно вымешивая массу лопаткой снизу-вверх. В конце добавить молоко, перемешать до однородности. Выстелить противень пергаментом, вылить на него тесто и равномерно распределить лопаткой. Выпекать при 190 °C примерно 10 минут. Остудить бисквит на решетке, переложить лицевой стороной на другой пергамент и аккуратно снять использованный пергамент с основания бисквита.
Сливочный крем. Взбить миксером сыр, сахарную пудру и небольшое количество сливок (примерно треть). На это уйдет 30 секунд. Добавить все сливки и взбить до плотной и однородной консистенции, затем размешать крем лопаткой до гладкости.
Клубничный конфитюр. Соединить в сотейнике клубничное пюре, крахмал и сахар. Поставить на огонь и проварить до загустения (в среднем требуется 10–15 секунд после закипания). Остудить, накрыть пищевой пленкой «в контакт» и убрать в холодильник на несколько часов до полного охлаждения. При сборке торта нужно использовать только холодную массу.
Пропитка. В сотейнике смешать воду и сахар. Поставить на огонь, довести до кипения, остудить. Использовать пропитку холодной или комнатной температуры.
Сборка. Пропитать бисквит. Равномерно распределить крем, оставив у одного края 2–3 см свободного места. Тонким слоем распределить конфитюр поверх крема, свернуть рулет. Обернуть пергаментом и убрать в холодильник для пропитки на 2–3 часа. По желанию обрезать бисквит с двух сторон (чтобы получился красивый срез), украсить на свой вкус.
Книга Кати Каплар и Андрея Тульского «Жизнь как праздник. Книга рецептов и декора на все сезоны» позволит вкусно отметить не только наступление лета, но радовать себя и домашних умопомрачительными блюдами круглый год.
Ингредиенты (на 4–5 тарталеток или на 1 большой пирог, форма диаметром 26 см): 300–500 г ягод любых или фруктов. Для песочной основы: 125 г масла сливочного, 250 г муки пшеничной, 30 г сахара, 1 ст. ложка сметаны, 4–5 ст. ложек воды. Для заварного крема: 500 г молока, 2 яйца СО, 100 г сахара, 30 г крахмала кукурузного, щепотка ванилина, 50 г масла сливочного.
Тарталетки можно испечь заранее и хранить в холодильнике или морозильнике. А к приходу гостей сварить крем и быстро украсить пирожные.
Приготовление. Разогрейте духовку до 180 °С. Соедините муку, сметану, холодное масло и сахар. Добавьте воду, быстро замесите эластичное тесто, регулируя консистенцию водой. Заверните шар теста в пленку и охладите (30 минут). Тонко раскатайте тесто в пласт по размеру вашей формы. Сделайте проколы вилкой, накройте пергаментной бумагой, сверху насыпьте груз (подойдут любые крупы и бобы). Выпекайте основу пирога 15 минут с грузом и еще 10–15 минут без него. Дайте остыть.
Для крема соедините яйца с сахаром, ванилином и крахмалом, перемешайте венчиком. Вылейте яичную массу в сотейник, добавьте молоко и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая деревянной ложкой. Варите крем еще пару минут после закипания, пока он не начнет густеть и активно пузыриться. Перемешайте. По желанию процедите через мелкое сито. Добавьте в крем сливочное масло, перемешайте и перелейте в контейнер, накройте пищевой пленкой в контакт, чтобы не было воздуха. Дайте остыть. Наполните основу пирога кремом, сверху разложите свежие ягоды.
Книга Натальи Сатаевой «Из того же теста. Универсальные проверенные рецепты теста на все случаи жизни» превратит вас в кулинарную волшебницу: из одного и того же теста вы сможете приготовить десяток разных блюд!
Ингредиенты (на форму диаметром 24 см.). Для крошки: 100 г муки пшеничной, 25 г муки миндальной, 60 г масла сливочного, 40 г сахара, 2 г соли, 1 г ванилина. Для начинки: 350 г лесных ягод, 75 г сахара, 25 г воды, 15 г кукурузного крахмала.
Приготовление. Положить в миску сливочное масло, всыпать к нему пшеничную муку. Обваляв масло, натереть его на терке, время от времени снова опуская масло в миску и набирая еще муки. Получившуюся массу размять вилкой, добавить миндальную муку, сахар, соль и ванилин. Перемешать до получения крошки, убрать в холодильник.
Ягоды выложить в форму. Смешать крахмал с водой и сахаром, влить к ягодам и размешать. Не утрамбовывая, выложить песочную крошку на ягодную начинку. Выпекать при 180 градусах около 25 минут. Подавать тёплым, по желанию с йогуртом или мороженым.
Книга Анастасии Семеновой «В пирогах счастье. Уютная домашняя выпечка для праздников и будней» научит готовить быстрые и вкусные рецепты, которые понравятся всем членам семьи! А чтобы все удалось наверняка, к каждому рецепту вы найдете видеоинструкцию.
Ингредиенты (на форму диаметром 25–28 см). Тесто: 250 г муки, 100 г сливочного масла (холодного), 50 г сахара, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Сметанная заливка: 340 г сметаны, 80 г сахара, 2 яйца, 20 г кукурузного крахмала, 2 ч. л. ванильного сахара. Кроме того: 280–300 г ягод.
Приготовление. Муку смешайте с разрыхлителем. Холодное масло натрите или порубите ножом. Перетрите его с мукой в мелкую крошку. Венчиком смешайте яйца с сахаром и щепоткой соли. Добавьте яичную массу в мучную смесь, руками замесите тесто. Вымешивайте только до объединения ингредиентов. Если необходимо, добавьте еще немного муки (тесто должно быть мягким, но не липким). Равномерно распределите тесто по форме, сформируйте основу и бортики. Уберите в холодильник.
Для сметанной заливки смешайте венчиком яйца, весь сахар, сметану и крахмал. Вылейте сметанную массу на тесто. Сверху положите ягоды. Будьте внимательны: начинка не должна выходить за края теста, потому что в процессе выпекания она еще немного увеличится в объеме. Выпекайте при 180 °C примерно 50 минут, до зарумянивания теста. Дайте пирогу полностью остыть и только потом разрезайте.
Книга Венеры и Сергея Осепчук «Доброе утро, Страны! 100 и 1 рецепт для вкусных завтраков» подарит вам идеи быстрых, вкусных и полезных завтраков. Разные виды омлетов, глазуний и запеченных яиц, блины, оладьи, каши, сэндвичи, вафли, завтраки с йогуртом и паштетами – готовьте каждый день что-нибудь новенькое! Ну а летом без смузи – и не лето!
Ингредиенты (на 1 порцию): 8 ягод клубники, 120 мл молока, 2 ст л йогурта греческого натурального, 1 ст л меда.
Приготовление. В чашу блендера выложить все ингредиенты и измельчить до однородного состояния. Вылить смузи в стакан и подавать.