Ягодная пора: пять летних рецептов

Ванильно-клубничный бисквитный рулет

Порадуйте себя и близких по-настоящему летними десертами из кулинарных книг издательского дома «Комсомольская правда».

Ванильно-клубничный бисквитный рулет

Книга Наталья Юн «Проснуться кондитером. Классика и тренды, изысканный декор тортов и десертов» хранит в себе много изысканных рецептов. Самые модные из них - йогуртово-клубничный, орехово-апельсиновый, кокосово-миндальный, ванильно-малиновый – смогут приготовить даже новички. А мы выбрали для вас «классику»: ягодный рулет хорош всегда!

Ингредиенты (на 1 кг). Бисквит: 180 г яиц, 90 г муки, 80 г сахара, 45 г молока (от 2,5 %), 5 г ванильного сахара. Сливочный крем: 250 г творожного сыра, 250 г сливок 33–35 %, 70 г сахарной пудры. Клубничный конфитюр: 120 г клубничного пюре, 45 г сахара, 10 г кукурузного крахмала. Пропитка: 60 г воды, 30 г сахара.

Бисквит. Яйца взбить со всем сахаром до плотной пышной пены. В три этапа ввести муку, аккуратно вымешивая массу лопаткой снизу-вверх. В конце добавить молоко, перемешать до однородности. Выстелить противень пергаментом, вылить на него тесто и равномерно распределить лопаткой. Выпекать при 190 °C примерно 10 минут. Остудить бисквит на решетке, переложить лицевой стороной на другой пергамент и аккуратно снять использованный пергамент с основания бисквита.

Сливочный крем. Взбить миксером сыр, сахарную пудру и небольшое количество сливок (примерно треть). На это уйдет 30 секунд. Добавить все сливки и взбить до плотной и однородной консистенции, затем размешать крем лопаткой до гладкости.

Клубничный конфитюр. Соединить в сотейнике клубничное пюре, крахмал и сахар. Поставить на огонь и проварить до загустения (в среднем требуется 10–15 секунд после закипания). Остудить, накрыть пищевой пленкой «в контакт» и убрать в холодильник на несколько часов до полного охлаждения. При сборке торта нужно использовать только холодную массу.

Пропитка. В сотейнике смешать воду и сахар. Поставить на огонь, довести до кипения, остудить. Использовать пропитку холодной или комнатной температуры.

Сборка. Пропитать бисквит. Равномерно распределить крем, оставив у одного края 2–3 см свободного места. Тонким слоем распределить конфитюр поверх крема, свернуть рулет. Обернуть пергаментом и убрать в холодильник для пропитки на 2–3 часа. По желанию обрезать бисквит с двух сторон (чтобы получился красивый срез), украсить на свой вкус.

Летний пирог с ягодами

Книга Кати Каплар и Андрея Тульского «Жизнь как праздник. Книга рецептов и декора на все сезоны» позволит вкусно отметить не только наступление лета, но радовать себя и домашних умопомрачительными блюдами круглый год.

Ингредиенты (на 4–5 тарталеток или на 1 большой пирог, форма диаметром 26 см): 300–500 г ягод любых или фруктов. Для песочной основы: 125 г масла сливочного, 250 г муки пшеничной, 30 г сахара, 1 ст. ложка сметаны, 4–5 ст. ложек воды. Для заварного крема: 500 г молока, 2 яйца СО, 100 г сахара, 30 г крахмала кукурузного, щепотка ванилина, 50 г масла сливочного.

Тарталетки можно испечь заранее и хранить в холодильнике или морозильнике. А к приходу гостей сварить крем и быстро украсить пирожные.

Приготовление. Разогрейте духовку до 180 °С. Соедините муку, сметану, холодное масло и сахар. Добавьте воду, быстро замесите эластичное тесто, регулируя консистенцию водой. Заверните шар теста в пленку и охладите (30 минут). Тонко раскатайте тесто в пласт по размеру вашей формы. Сделайте проколы вилкой, накройте пергаментной бумагой, сверху насыпьте груз (подойдут любые крупы и бобы). Выпекайте основу пирога 15 минут с грузом и еще 10–15 минут без него. Дайте остыть.

Для крема соедините яйца с сахаром, ванилином и крахмалом, перемешайте венчиком. Вылейте яичную массу в сотейник, добавьте молоко и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая деревянной ложкой. Варите крем еще пару минут после закипания, пока он не начнет густеть и активно пузыриться. Перемешайте. По желанию процедите через мелкое сито. Добавьте в крем сливочное масло, перемешайте и перелейте в контейнер, накройте пищевой пленкой в контакт, чтобы не было воздуха. Дайте остыть. Наполните основу пирога кремом, сверху разложите свежие ягоды.

Ягодный пирог с песочной крошкой

Книга Натальи Сатаевой «Из того же теста. Универсальные проверенные рецепты теста на все случаи жизни» превратит вас в кулинарную волшебницу: из одного и того же теста вы сможете приготовить десяток разных блюд!

Ингредиенты (на форму диаметром 24 см.). Для крошки: 100 г муки пшеничной, 25 г муки миндальной, 60 г масла сливочного, 40 г сахара, 2 г соли, 1 г ванилина. Для начинки: 350 г лесных ягод, 75 г сахара, 25 г воды, 15 г кукурузного крахмала.

Приготовление. Положить в миску сливочное масло, всыпать к нему пшеничную муку. Обваляв масло, натереть его на терке, время от времени снова опуская масло в миску и набирая еще муки. Получившуюся массу размять вилкой, добавить миндальную муку, сахар, соль и ванилин. Перемешать до получения крошки, убрать в холодильник.

Ягоды выложить в форму. Смешать крахмал с водой и сахаром, влить к ягодам и размешать. Не утрамбовывая, выложить песочную крошку на ягодную начинку. Выпекать при 180 градусах около 25 минут. Подавать тёплым, по желанию с йогуртом или мороженым.

Пирог со сметанной заливкой и ягодами

Книга Анастасии Семеновой «В пирогах счастье. Уютная домашняя выпечка для праздников и будней» научит готовить быстрые и вкусные рецепты, которые понравятся всем членам семьи! А чтобы все удалось наверняка, к каждому рецепту вы найдете видеоинструкцию.

Ингредиенты (на форму диаметром 25–28 см). Тесто: 250 г муки, 100 г сливочного масла (холодного), 50 г сахара, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Сметанная заливка: 340 г сметаны, 80 г сахара, 2 яйца, 20 г кукурузного крахмала, 2 ч. л. ванильного сахара. Кроме того: 280–300 г ягод.

Приготовление. Муку смешайте с разрыхлителем. Холодное масло натрите или порубите ножом. Перетрите его с мукой в мелкую крошку. Венчиком смешайте яйца с сахаром и щепоткой соли. Добавьте яичную массу в мучную смесь, руками замесите тесто. Вымешивайте только до объединения ингредиентов. Если необходимо, добавьте еще немного муки (тесто должно быть мягким, но не липким). Равномерно распределите тесто по форме, сформируйте основу и бортики. Уберите в холодильник.

Для сметанной заливки смешайте венчиком яйца, весь сахар, сметану и крахмал. Вылейте сметанную массу на тесто. Сверху положите ягоды. Будьте внимательны: начинка не должна выходить за края теста, потому что в процессе выпекания она еще немного увеличится в объеме. Выпекайте при 180 °C примерно 50 минут, до зарумянивания теста. Дайте пирогу полностью остыть и только потом разрезайте.

Клубничный смузи

Книга Венеры и Сергея Осепчук «Доброе утро, Страны! 100 и 1 рецепт для вкусных завтраков» подарит вам идеи быстрых, вкусных и полезных завтраков. Разные виды омлетов, глазуний и запеченных яиц, блины, оладьи, каши, сэндвичи, вафли, завтраки с йогуртом и паштетами – готовьте каждый день что-нибудь новенькое! Ну а летом без смузи – и не лето!

Ингредиенты (на 1 порцию): 8 ягод клубники, 120 мл молока, 2 ст л йогурта греческого натурального, 1 ст л меда.

Приготовление. В чашу блендера выложить все ингредиенты и измельчить до однородного состояния. Вылить смузи в стакан и подавать.