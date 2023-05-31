Россиянам напомнили о возможности регистрировать охолощенное оружие через Госуслуги

К списанному оружию относятся охолощенное, учебное, а также разрезное оружие Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Главное управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской напоминает гражданам о необходимости уведомить подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства о наличии у них списанного оружия не позднее 29 июня 2023 года.

К списанному оружию относятся охолощенное, учебное, а также разрезное оружие. Это и массогабаритные макеты (ММГ) и стреляющее холостыми патронами (СХП) и все то, что когда-то являлось боевым оружием.

«Исходя из положений статьи 5 Федерального закона от 28 июня 2021 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» граждане, ставшие владельцами списанного оружия до 29 июня 2022 года, обязаны до 29 июня текущего года уведомить подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства о наличии у них списанного оружия», - напомнили в Росгвардии.

В соответствии с законодательством Российской Федерации об оружии «запрещается хранение списанного оружия без уведомления об этом уполномоченного органа в сфере оборота оружия».

«Помимо этого, о продаже или дарении списанного оружия лицо, его продавшее или подарившее, также обязано уведомлять подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту учета данного оружия», - отметили в Росгвардии.

В ведомстве рассказали, что процессиями подачи заявлений сделали максимально удобным: с марта текущего года подача уведомления о регистрации списанного оружия стала доступной и на Госуслугах.

Для этого достаточно зайти в личный кабинет, где через поиск найти формулировку: «Подача уведомления о приобретении, продаже или дарении списанного оружия». Затем, следуя инструкции, заполнить поля данных и прикрепить сканированные копии всех имеющихся документов.

КСТАТИ

Порядок подачи уведомления о приобретении СХП и ММГ списанного оружия и его форма определены приказом Росгвардии от 11 апреля 2022 г. № 119, положения которого размещены в открытом доступе в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Росгвардии.