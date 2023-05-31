Геннадий Онищенко - во Всемирный день без табака: Курение - это не только удар по потенции и женской красоте

Никотин – это серьезный яд, который влияет на все функции организма Фото: REUTERS

… - Алло! Геннадий Григорьевич, доброе утро. Это помощник академика Онищенко по борьбе с курением, сам бывший курильщик. Я вас поздравляю с 31 мая – это День борьбы с курением. Я правильно формулирую?

- Да, есть такой день.

- Вот вопрос у меня такой. Мы каждый год, и не по разу, агитируем с вами за то, чтобы бросали курить. Вы, по-моему, даже цифру называли ужасную, что у нас 40 миллионов курильщиков, что ли. Меньше теперь у нас «поклонников табаку»?

- К сожалению, курят у нас пока многие.

Это очень плохая тенденция. Хотя мы с вами, действительно, проводим некоторую работу.

Но, конечно, все-таки тот закон, который был принят в нашей стране, та рамочная конвенция по борьбе с табаком, учреждённая ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. - А.Г.), в формировании которой принимала активнейшее участие и Россия, они дают свой результат.

Но международная табачная мафия, а это самые крупные четыре транснациональные компании, тоже не дремлет, тоже проводит свою одурманивающую никотиновую работу, и проводит ее изощренно.

- У нас, в России, что ли?

- Конечно. А где же еще?

- Ужас!

- Те заводы, которые они нам понастроили, производящие дешевый табак, - они так закоптили Россию табачным дымом!

И - смотри, что получается…

Вот на их продукции висят эти лейблы - их международные. А ведь наша страна табак-то не выращивает.

Значит, к нам сюда свозят все отбросы со всего мира, здесь их перерабатывают, используя дешевую рабочую силу, и выпускают красивые пачки сигарет.

- И потом травят наш народ!

- Травят и нас, и другие народы. Потому что мы и на экспорт сигареты поставляем. Есть прикормленные - на разных уровнях - чиновники, которые лоббируют у нас «развитие этой отрасли».

Этой пагубы!

- Они сами-то курящие?

- К сожалению, одна из так называемых парламентских партий почти не скрывает своего участия в этом деле и периодически возникает с идеями принятия каких-то законопроектов.

Сегодня, Саша, активно лоббируется вот та тема, связанная с вейпами.

- Нет, уже рекламу запретили, с витрин вейпы убрали.

- Их вообще надо запретить. Потому что, если курение – это наследие маркиза Нико, который 300 лет назад, когда колонисты захватывали американский континент, привез оттуда табак. И он его рекламировал, как лекарственный препарат.

- Геннадий Григорьевич, извините, я перебил вас, не будем так далеко погружаться в прошлое. Давайте лучше мы пару страшилок расскажем. Обычно мы с вами говорим, что табак на потенцию мужикам влияет, а от женщин пахнет как из пепельницы.

- Давайте еще добавим, что никотин – это серьезный яд, который влияет на все функции организма. На рост, на умственную деятельность, в итоге - на продолжительность жизни.

И вы можете, основываясь на личном примере, добавить к моим словам, как вам было плохо, когда вы курили.

- О! Ну, я бы не сказал. Но просто мне сейчас хорошо, что я не курю.

- Я так понимаю, вы являетесь тайным поклонником этой мафии международной. Вы говорите, как вам хорошо было, когда вы курили. Да?

- Кайф ловил. Но сейчас...

- Это у вас уже признак болезни…

- А нет, уже все!

- Никотиновой зависимости – одной из разновидностей наркомании, самой распространенной, кстати.

- Нет, у меня сейчас наркомании этой уже нету, уже не снятся сигареты.

- Уже не снятся. Александр Петрович, мы отвлекаемся.

- Почему? Наоборот.

- Этот день серьезный. Этот день хороший, нужный. Но этот день – День борьбы с курением должен быть 365 дней в году…

- Понял, классный лозунг! А, скажите, сколько сейчас курильщиков в России?

- И - борьба с никотином без суббот и воскресений!

- Понял. Сколько сейчас курильщиков-то?

- Миллионы.

- Понял. Все, спасибо.

- Миллионы. И, самое страшное, что все больше и больше молодых людей поддаются на рекламу и ходят по улицам вот с этими вот вейпами, с электронными сигаретами, со всеми этими вариантами. Дымят!

Это становится новой модой. Хотя ее не было до этого. Она появилась всего два десятилетия назад.

- Будем бороться.

- Наглядная демонстрация того, что международная табачная мафия, в угоду своим алчным интересам, готова положить еще не одно поколение людей в мире на алтарь смерти.

– Позор им. Позор! Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич.