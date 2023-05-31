Марафоны от любимых блогеров оказались фабрикой обмана: раскрыта грязная изнанка курсов Ксении Собчак, Айзы и Надин Серовски

Блогер Оксана Самойлова Фото: Даниил ОПАРИН

Десятки марафонов от знаменитостей и топовых блогеров, заполонившие эфир, в этом году наконец попали в поле зрения налоговой, а не только доверчивых покупателей. На своих нехитрых онлайн-курсах - как похудеть, открыть бизнес, избавиться от "мышления бедняка", добиться успеха и внимания мужчин, выстроить границы с окружающими и вообще проживать свою лучшую жизнь вместо того, чтобы горбатиться на дядю, они обещают золотые горы. Но озолотиться в этом случае могут лишь сами инфоворотилы. Ведь это огромный отлаженный бизнес, в котором не только звезды соцсетей, но и тайные интересанты заколачивают гигантские, а главное, очень легкие деньги. Расскажем, как это устроено.

"ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА"

Как нам это представляют:

Для публики автор марафона всегда один - любимый блогер или популярная в соцсетях знаменитость, будь то жена Джигана Оксана Самойлова, продюсер Яна Рудковская, звезда "Дома-2" Виктория Боня, телеведущая Анфиса Чехова или даже Ксения Собчак. В какой-то момент он (-а) начинает выходить в эфир, невзначай рассказывая об острой проблеме: похудении, доходах, отношениях с противоположным полом и т.д.

Например, Оксана Самойлова перед тем, как запустить свой марафон по заработкам на маркетплейсах (площадки вроде АлиЭкспресс, Озон и Вайлдберриз), несколько недель демонстрировала многомиллионной армии подписчиков свои заказы из Китая. Мол, этот туалетный столик она купила за 150 тысяч рублей, а потом узнала, что его цена без посредников в стране восходящего солнца - всего 25 тысяч. Десятки примеров из личного опыта со сравнением стоимости, искреннее удивление огромной наценке, восхищение доходами посредников и как итог - "Девчата, вы тоже можете зарабатывать на маркетплейсах! Я учусь этому сама и научу вас". Публика в восторге и с нетерпением ждет запуска марафона от блогера, на которого подписана много лет, и который всем своим видом демонстрирует успешность.

Оксана Самойлова запускает новый марафон по заработку на маркетплейсах и активно «прогревает» аудиторию. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как есть на самом деле:

О том, что звезда в онлайн-марафонах - не более, чем "говорящая голова", а все сценарии пишут специально обученные люди, говорили давно. Но теперь благодаря большому расследованию блогера-антимарафонщицы Кати Конасовой, которая долгое время разоблачает инфобарыг, это стало доподлинно известно. Команда Конасовой прозвонила продюсеров инфокурсов под предлогом сотрудничества, чтобы понять, как устроен этот бизнес. А те в итоге на голубом глазу взяли да и выдали всю грязную изнанку марафонов.

Так, продюсеры подтвердили: звезда в марафоне - просто его "витрина", лицо, номинальный, а не фактический автор. Всем руководят те самые продюсерские команды, которые сотрудничают с блогером, как правило, на условиях 50 на 50, то есть делят прибыль пополам. К самому онлайн-обучению блогеры не имеют никакого отношения.

- Курсы писать не надо, все уже готово. Марафоны существуют с 2019 года. От блогера требуются лишь мотивационные видосики, чтобы привлечь клиентов, - сообщил продюсер в расследовании Кати Конасовой. - Если нужен новый курс, наша команда всё сделает с нуля. Главная ваша задача - продать аудитории идею обучения и выступить источником трафика покупателей.

ОСТРОСЮЖЕТНОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ

Как нам это представляют:

Зачастую курсы рождаются по чистой случайности. Например, однажды мастер по бровям и популярная блогерша Надин Серовски решила покрасить брови в ближайшем салоне и получила ужасающий "брежневский" вариант. Девушка долго плакала на камеру, как её изуродовали, и зарекалась больше никогда не пользоваться услугами горе-мастеров. А потом спустя несколько дней ей в голову пришла вполне логичная идея запустить марафон, чтобы обучить всех желающих самостоятельному уходу за бровями.

Суперуспешный «прогрев» от Надин Серовски: чтобы запустить свой марафон, блогерша разыграла целую драму с испорченными бровями. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как есть на самом деле:

И драма Серовски, и рассказы Самойловой о дешевых товарах из Китая на самом деле - написанный сценаристами "прогрев" к марафонам: это драматургически выверенная история, цель которой - попасть в болевую точку подписчиков. "Прогрев" для будущего курса - самая важная часть в бизнесе инфобарыг, ведь надо убедить как можно большее количество народу заплатить свои кровные деньги. А уж какой результат принесёт онлайн-обучение, никого не волнует: договора с учениками составлены так, что комар носа не подточит - никаких обязательств перед покупателями нет ("Комсомолка" много писала об этом последние два года: единственный выход у недовольных клиентов - долго и затратно судиться).

- Все наши прогревы подаются через инфоповоды, через какие-то события, где люди даже не понимают, что их разводят, - призналась Конасовой продюсер, которая придумала ту самую фишку с бровями Надин. - Плюс в прогреве мы часто используем формат реалити-шоу. Берем девчонок из реальных подписчиков блогеров, помогаем им заработать деньги за три дня и получаем массу восторженных отзывов. Конечно, можно нанять актеров, но вариант с подписчиками более убедительный, и к тому же бесплатный.

Параллельно любимый блогер предупреждает: якобы его курс смогут купить лишь избранные - мест на потоке на всех не хватит.

- Будущие ученики прям ждут, что им позвонит менеджер по продажам и скажет, что они нам подходят и могут оплачивать обучение. У нас, например, в Казахстане, где люди более религиозные, ученики реально молились, чтобы им позвонили, - хвалятся продюсеры.

Кстати, как выяснилось в расследовании Конасовой, даже нашумевшее интервью Ксении Собчак с марафонщицей Еленой Блиновской было сделано вовсе на ради разоблачения инфобарыг. Изначально Ксения придумала заработать на собственном курсе "Метод Собчак", а интервью стало лишь частью грандиозного "прогрева".

- Теперь я покажу вам, как надо делать по-настоящему качественное онлайн-обучение, - заявила блондинка в шоколаде после того, как разгромила Блиновскую, и выставила ценник на свой марафон до 600 тысяч рублей. Вот только материалы в её "Методе" во многом слово в слово повторили печально известные тезисы от инфобарыг...

Ксения Собчак, как выяснилось, свой марафон успеха за 600 тысяч тоже создавала не сама.

"ДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО"

Как нам это представляют:

Если раньше блогеры, в основном, учили чему-то нематериальному - обретению уверенности в себе, например, или достижению успеха, то теперь онлайн-марафоны вышли на новый уровень и стали гораздо практичнее. Например, Айза (более известная как экс-жена рэпера Гуфа) на собственном примере запустила обучение по созданию интернет-магазина с продажами на США и Европу. Без вложения денег в товар и с заработком в валюте. Неплохо?

Как есть на самом деле:

Увы, начинка марафона, несмотря на обещания твердых знаний и навыков, - тоже весьма зыбкая субстанция. В ходе расследования Конасовой выяснилось, что авторы обучения от Айзы на самом деле предлагают совершенно дикую бизнес-идею. Участников марафона учат, что достаточно создать сайт онлайн-магазина, забить его картинками товаров с АлиЭкспресс и указать ценник в пять раз выше: не 25 баксов за платьице, а 125. Мол, покупатель обращается к вам, а вы уже - к продавцу с китайской барахолки, который и отправляет товар покупателю. Зачем при этом человеку заходить на сайт сомнительного магазина, когда можно напрямую и дешевле купить на китайской площадке - вопрос открытый.

Вот такую незатейливую бизнес-схему ученикам марафона предлагают продюсеры. Фото: YouTube-канал katyakonasova.

Кстати, самому блогеру не обязательно открывать такой магазин.

- Достаточно лишь показать, что он якобы есть, - признались продюсеры, непрозрачно намекнув, что макет сайта можно отрисовать и показать аудитории, как доказательство реального существования бизнеса. К слову, магазин Айзы никто в Интернете не видел - его веб-адрес она не раскрывает.

Что же касается курсов, где учеников обучают какой-то профессии - парикмахера, визажиста, стилиста и т.п., здесь тоже всё печально. Например, курс по волосам, который впору вести настоящему трихологу, команда продюсеров доверила девочке-блогеру, которая "просто любит за собой ухаживать". При цене в 1290 рублей за марафон, несмотря на полное отсутствие экспертности, этот проект принес около 4 млн рублей.

ВОПРОС-РЕБРОМ

А ЧТО ПО ДЕНЬГАМ?

По словам продюсеров, курс по бровям от Надин Серовски принес 70 млн за два запуска (получается, по 35 млн самой блогерше и продюсерской команде). А следующий курс от неё же по продюсированию - уже 100 млн за один запуск. Безусловно, блогер может создать марафон и без помощников. Но они уверяют, что тогда доход будет в разы ниже.

А вот о налогах лихие инфобарыги вообще не парятся.

- По налогам у нас всё классно, мы это оптимизировали, - раскрывают карты продюсеры. - Блогер работает по патенту (специальная система налогообложения для предпринимателей, подключение в каждом регионе стоит по-разному. - Ред.) - налог 0%. Просто подключаете патент на ИП на ведение образовательной деятельности - и можете зарабатывать в год до 60 млн рублей без всяких налоговых отчислений. Если переходите планку в 60 млн - то налоги 6%. А если заработки превышают 120 млн в год, то просто разделяете их на два ИП.

Именно на таком незаконном дроблении бизнеса, к слову, погорели известные марафонщицы Лерчек (Валерия Чекалина) и Елена Блиновская, на которых сейчас заведены уголовные дела за неуплату налогов. Однако, по мнению бесстрашных продюсеров, они просто "неграмотно" распределили доходы.