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Звезды31 мая 2023 19:41

Марафоны от любимых блогеров оказались фабрикой обмана: раскрыта грязная изнанка курсов Ксении Собчак, Айзы и Надин Серовски

Разоблачение, после которого вам вряд ли захочется отдавать деньги за очередной курс от знаменитостей и звезд соцсетей
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Блогер Оксана Самойлова

Блогер Оксана Самойлова

Фото: Даниил ОПАРИН

Десятки марафонов от знаменитостей и топовых блогеров, заполонившие эфир, в этом году наконец попали в поле зрения налоговой, а не только доверчивых покупателей. На своих нехитрых онлайн-курсах - как похудеть, открыть бизнес, избавиться от "мышления бедняка", добиться успеха и внимания мужчин, выстроить границы с окружающими и вообще проживать свою лучшую жизнь вместо того, чтобы горбатиться на дядю, они обещают золотые горы. Но озолотиться в этом случае могут лишь сами инфоворотилы. Ведь это огромный отлаженный бизнес, в котором не только звезды соцсетей, но и тайные интересанты заколачивают гигантские, а главное, очень легкие деньги. Расскажем, как это устроено.

"ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА"

Как нам это представляют:

Для публики автор марафона всегда один - любимый блогер или популярная в соцсетях знаменитость, будь то жена Джигана Оксана Самойлова, продюсер Яна Рудковская, звезда "Дома-2" Виктория Боня, телеведущая Анфиса Чехова или даже Ксения Собчак. В какой-то момент он (-а) начинает выходить в эфир, невзначай рассказывая об острой проблеме: похудении, доходах, отношениях с противоположным полом и т.д.

Например, Оксана Самойлова перед тем, как запустить свой марафон по заработкам на маркетплейсах (площадки вроде АлиЭкспресс, Озон и Вайлдберриз), несколько недель демонстрировала многомиллионной армии подписчиков свои заказы из Китая. Мол, этот туалетный столик она купила за 150 тысяч рублей, а потом узнала, что его цена без посредников в стране восходящего солнца - всего 25 тысяч. Десятки примеров из личного опыта со сравнением стоимости, искреннее удивление огромной наценке, восхищение доходами посредников и как итог - "Девчата, вы тоже можете зарабатывать на маркетплейсах! Я учусь этому сама и научу вас". Публика в восторге и с нетерпением ждет запуска марафона от блогера, на которого подписана много лет, и который всем своим видом демонстрирует успешность.

Оксана Самойлова запускает новый марафон по заработку на маркетплейсах и активно «прогревает» аудиторию.

Оксана Самойлова запускает новый марафон по заработку на маркетплейсах и активно «прогревает» аудиторию.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как есть на самом деле:

О том, что звезда в онлайн-марафонах - не более, чем "говорящая голова", а все сценарии пишут специально обученные люди, говорили давно. Но теперь благодаря большому расследованию блогера-антимарафонщицы Кати Конасовой, которая долгое время разоблачает инфобарыг, это стало доподлинно известно. Команда Конасовой прозвонила продюсеров инфокурсов под предлогом сотрудничества, чтобы понять, как устроен этот бизнес. А те в итоге на голубом глазу взяли да и выдали всю грязную изнанку марафонов.

Так, продюсеры подтвердили: звезда в марафоне - просто его "витрина", лицо, номинальный, а не фактический автор. Всем руководят те самые продюсерские команды, которые сотрудничают с блогером, как правило, на условиях 50 на 50, то есть делят прибыль пополам. К самому онлайн-обучению блогеры не имеют никакого отношения.

- Курсы писать не надо, все уже готово. Марафоны существуют с 2019 года. От блогера требуются лишь мотивационные видосики, чтобы привлечь клиентов, - сообщил продюсер в расследовании Кати Конасовой. - Если нужен новый курс, наша команда всё сделает с нуля. Главная ваша задача - продать аудитории идею обучения и выступить источником трафика покупателей.

ОСТРОСЮЖЕТНОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ

Как нам это представляют:

Зачастую курсы рождаются по чистой случайности. Например, однажды мастер по бровям и популярная блогерша Надин Серовски решила покрасить брови в ближайшем салоне и получила ужасающий "брежневский" вариант. Девушка долго плакала на камеру, как её изуродовали, и зарекалась больше никогда не пользоваться услугами горе-мастеров. А потом спустя несколько дней ей в голову пришла вполне логичная идея запустить марафон, чтобы обучить всех желающих самостоятельному уходу за бровями.

Суперуспешный «прогрев» от Надин Серовски: чтобы запустить свой марафон, блогерша разыграла целую драму с испорченными бровями.

Суперуспешный «прогрев» от Надин Серовски: чтобы запустить свой марафон, блогерша разыграла целую драму с испорченными бровями.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как есть на самом деле:

И драма Серовски, и рассказы Самойловой о дешевых товарах из Китая на самом деле - написанный сценаристами "прогрев" к марафонам: это драматургически выверенная история, цель которой - попасть в болевую точку подписчиков. "Прогрев" для будущего курса - самая важная часть в бизнесе инфобарыг, ведь надо убедить как можно большее количество народу заплатить свои кровные деньги. А уж какой результат принесёт онлайн-обучение, никого не волнует: договора с учениками составлены так, что комар носа не подточит - никаких обязательств перед покупателями нет ("Комсомолка" много писала об этом последние два года: единственный выход у недовольных клиентов - долго и затратно судиться).

- Все наши прогревы подаются через инфоповоды, через какие-то события, где люди даже не понимают, что их разводят, - призналась Конасовой продюсер, которая придумала ту самую фишку с бровями Надин. - Плюс в прогреве мы часто используем формат реалити-шоу. Берем девчонок из реальных подписчиков блогеров, помогаем им заработать деньги за три дня и получаем массу восторженных отзывов. Конечно, можно нанять актеров, но вариант с подписчиками более убедительный, и к тому же бесплатный.

Параллельно любимый блогер предупреждает: якобы его курс смогут купить лишь избранные - мест на потоке на всех не хватит.

- Будущие ученики прям ждут, что им позвонит менеджер по продажам и скажет, что они нам подходят и могут оплачивать обучение. У нас, например, в Казахстане, где люди более религиозные, ученики реально молились, чтобы им позвонили, - хвалятся продюсеры.

Кстати, как выяснилось в расследовании Конасовой, даже нашумевшее интервью Ксении Собчак с марафонщицей Еленой Блиновской было сделано вовсе на ради разоблачения инфобарыг. Изначально Ксения придумала заработать на собственном курсе "Метод Собчак", а интервью стало лишь частью грандиозного "прогрева".

- Теперь я покажу вам, как надо делать по-настоящему качественное онлайн-обучение, - заявила блондинка в шоколаде после того, как разгромила Блиновскую, и выставила ценник на свой марафон до 600 тысяч рублей. Вот только материалы в её "Методе" во многом слово в слово повторили печально известные тезисы от инфобарыг...

Ксения Собчак, как выяснилось, свой марафон успеха за 600 тысяч тоже создавала не сама.

Ксения Собчак, как выяснилось, свой марафон успеха за 600 тысяч тоже создавала не сама.

"ДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО"

Как нам это представляют:

Если раньше блогеры, в основном, учили чему-то нематериальному - обретению уверенности в себе, например, или достижению успеха, то теперь онлайн-марафоны вышли на новый уровень и стали гораздо практичнее. Например, Айза (более известная как экс-жена рэпера Гуфа) на собственном примере запустила обучение по созданию интернет-магазина с продажами на США и Европу. Без вложения денег в товар и с заработком в валюте. Неплохо?

Как есть на самом деле:

Увы, начинка марафона, несмотря на обещания твердых знаний и навыков, - тоже весьма зыбкая субстанция. В ходе расследования Конасовой выяснилось, что авторы обучения от Айзы на самом деле предлагают совершенно дикую бизнес-идею. Участников марафона учат, что достаточно создать сайт онлайн-магазина, забить его картинками товаров с АлиЭкспресс и указать ценник в пять раз выше: не 25 баксов за платьице, а 125. Мол, покупатель обращается к вам, а вы уже - к продавцу с китайской барахолки, который и отправляет товар покупателю. Зачем при этом человеку заходить на сайт сомнительного магазина, когда можно напрямую и дешевле купить на китайской площадке - вопрос открытый.

Вот такую незатейливую бизнес-схему ученикам марафона предлагают продюсеры. Фото: YouTube-канал katyakonasova.

Вот такую незатейливую бизнес-схему ученикам марафона предлагают продюсеры. Фото: YouTube-канал katyakonasova.

Кстати, самому блогеру не обязательно открывать такой магазин.

- Достаточно лишь показать, что он якобы есть, - признались продюсеры, непрозрачно намекнув, что макет сайта можно отрисовать и показать аудитории, как доказательство реального существования бизнеса. К слову, магазин Айзы никто в Интернете не видел - его веб-адрес она не раскрывает.

Что же касается курсов, где учеников обучают какой-то профессии - парикмахера, визажиста, стилиста и т.п., здесь тоже всё печально. Например, курс по волосам, который впору вести настоящему трихологу, команда продюсеров доверила девочке-блогеру, которая "просто любит за собой ухаживать". При цене в 1290 рублей за марафон, несмотря на полное отсутствие экспертности, этот проект принес около 4 млн рублей.

ВОПРОС-РЕБРОМ

А ЧТО ПО ДЕНЬГАМ?

По словам продюсеров, курс по бровям от Надин Серовски принес 70 млн за два запуска (получается, по 35 млн самой блогерше и продюсерской команде). А следующий курс от неё же по продюсированию - уже 100 млн за один запуск. Безусловно, блогер может создать марафон и без помощников. Но они уверяют, что тогда доход будет в разы ниже.

А вот о налогах лихие инфобарыги вообще не парятся.

- По налогам у нас всё классно, мы это оптимизировали, - раскрывают карты продюсеры. - Блогер работает по патенту (специальная система налогообложения для предпринимателей, подключение в каждом регионе стоит по-разному. - Ред.) - налог 0%. Просто подключаете патент на ИП на ведение образовательной деятельности - и можете зарабатывать в год до 60 млн рублей без всяких налоговых отчислений. Если переходите планку в 60 млн - то налоги 6%. А если заработки превышают 120 млн в год, то просто разделяете их на два ИП.

Именно на таком незаконном дроблении бизнеса, к слову, погорели известные марафонщицы Лерчек (Валерия Чекалина) и Елена Блиновская, на которых сейчас заведены уголовные дела за неуплату налогов. Однако, по мнению бесстрашных продюсеров, они просто "неграмотно" распределили доходы.

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