Дмитрий Песков: Мужество и героизм жителей Донецка и Луганска должны быть отмечены

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 31 мая, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля продолжить обсуждение очень важной инициативы.

…- Дмитрий Сергеевич, коллеги у вас на днях уже спрашивали об этом, вы сказали, что пока не составили представление по данной теме. Я о том, что Леонид Слуцкий (лидер ЛДПР) предлагает не только вернуть из советских времен звание Город-Герой, но и наделить им Донецк и Луганск - за мужество и героизм. Дело в том, что эта тема сейчас получила свое развитие. В Госдуме готовят поправки в законодательство. Как к этому относятся в Кремле? Может быть, это, действительно, важно, учитывая то, что наша спецоперация успешно продолжается, а мужество и героизм проявляют жители и других городов на новых территориях России.

- Безусловно, особенно жители Донецка и Луганска, проявляют абсолютный героизм за последние девять лет, - заявил Песков. - Именно с тем, чтобы обеспечить их безопасность, а также новых других двух регионов (Запорожской и Херсонской областей. - А.Г.),- и ведется специальная военная операция.

Конечно же, мужество этих городов нужно отмечать.

Но - каким образом – давайте дождемся, когда поработают наши законодатели. (Речь идет, прежде всего, о Госдуме. - А.Г.)

- Спасибо, согласен.

- Пожалуйста.