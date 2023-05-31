"Поступали угрозы от украинских эмигрантов": В Австралии найден мертвым активист, поддерживавший Россию

В Австралии найден мертвым пророссийский активист Джеймс Уолтерс Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Нового Южного Уэльса расследует убийство 42-летнего Джеймса Уолтерса. И, возможно, в другом случаи информация об этой трагедии не попала бы в СМИ, если не один нюанс - Уолтерс вел активную общественную деятельность и был ярым сторонником России. Он часто принимал участие в акциях, которые организовывали потомки русских казаков, переселившихся в начале века на континент. В частности, был знаком с австралийским общественным деятелем русского происхождения Семеном Бойковым, известным как «австралийский казак».

Джеймс Уолтерс исчез еще в середине мая, а его тело было обнаружено лишь спустя 10 дней, 23 мая, в пригороде на севере Сиднея.

- У нас были опасения за его жизнь, - сообщил журналистам представитель полиции. При этом он отметил, что следствие не нашло ничего подозрительного в смерти Уолтерса. Причины гибели сейчас устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

Семен Бойков в свою очередь рассказал «КП», что Джеймс Уолтерс давно поддерживал Россию, в открытую отстаивал свою позицию в социальных сетях, сам печатал на футболках российские символы и даже мечтал переехать в РФ. Австралиец присоединился к пророссийским активистам и регулярно посещал их митинги с началом специальной военной операции.

В апреле во время акции пророссийских активистов у мэрии Сиднея, где проходил концерт мужского православного русского хора, в конфликт с Уолтерсом, который стоял в майке с символом «Z» и флагом России, вступил регент хора Нектарий Котляров.

В последнее время Уолтерсу стали поступать угрозы убийством, которые исходили преимущественно от украинских эмигрантов, о чем знали его друзья и единомышленники. Активиста травили за его поддержку России и Донбасса. В своих социальных сетях он, не стесняясь, публиковал фото с российской символикой, в футболках с флагом ДНР и буквой «Z».

«Если это и было самоубийство, то тут надо рассматривать гибель Джеймса именно как доведение до самоубийства. Мы до сих пор не знаем, истинной причины его смерти, и что там произошло на самом деле», - заметил Бойков.