Пользователи VK Клипов смогут увидеть ожившие картины Малевича, Кандинского и других художников XX века из коллекции Третьяковской галереи

Ролики дополняют опыт личного знакомства с работами великих мастеров

Платформа коротких вертикальных видео VK Клипы представила эксклюзивный контент для совместного проекта VK и Третьяковской галереи — digital-маршруту по постоянной экспозиции Новой Третьяковки. В VK Клипах появилась серия креативных роликов о шедеврах художников XX века, на которых герои картин рассказывают свою историю. Ролики дополняют опыт личного знакомства с работами великих мастеров: посетители галереи могут получить новые впечатления от картин, а пользователи VK Клипов — познакомиться с шедеврами из любой точки мира. Это один из проектов серии «Место встречи с искусством».

Увидеть оживающие картины можно как в стенах Новой Третьяковки, так и за её пределами. Ролики доступны всем пользователям в специальной подборке VK Клипов, а посетителям выставки они дополнят впечатления от экспозиции.

В роликах герои шедевров расскажут, при каких обстоятельствах картины были созданы, что вдохновило художников, а также поделятся другими интересными фактами о произведениях. Среди картин — «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, «Женщина с граблями» Казимира Малевича, «Четверо у моря» Натальи Нестеровой, «Дамы в кринолинах» Василия Кандинского и другие.

Пользователи сервиса также могут проверить знания в области искусства: примерить AR-маску в VK Клипах, которая предложит ответить на вопросы о живописи. Для этого достаточно перейти в сообщество Третьяковской галереи ВКонтакте, открыть сообщения и написать слово «Привет». После этого будет активирован виртуальный проводник, который не только поможет проверить знания с помощью AR-маски, но и представит интересные факты о создании музея с редкими архивными фото.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте, VK Видео и VK Клипов:

«Наша обширная контентная платформа коротких вертикальных роликов — это идеальное место для зрителей с разными интересами, где можно не только развлекаться и самовыражаться, но и получать полезный и познавательный контент. Видео в VK Клипах могут быть источниками знаний, в том числе из истории искусства и культуры. Благодаря такому контенту зрители открывают новые горизонты и расширяют свой кругозор. Авторам, брендам, культурным и просветительским организациям платформа предоставляет уникальную возможность взаимодействовать с аудиторией в 25 миллионов зрителей ежедневно. Мы рады всем, кто хочет поделиться идеями и знаниями в формате коротких видео».

Ранее VK Клипы первыми среди сервисов вертикальных видео представили уникальный конструктор впечатлений с новой концепцией рекомендаций. Функция позволяет моментально перестроить ленту клипов под своё настроение в зависимости от желания здесь и сейчас.