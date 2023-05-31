Меньше скорость и не пускать на пешеходные улицы: Депутаты хотят запретить пользоваться электросамокатами подросткам до 18 лет

В Госдуме предложили запретить самокаты на пешеходных улицах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России организовали очередной поход на самокатчиков, которые давят всех, кто попадется у них на пути. Группа депутатов от «Единой России» направила в МВД и в Минтранс предложение ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам и ввести правило: разрешить пользоваться ими только с 18 лет. Так и вижу, как взрослые дяди и тети становятся в очередь за самокатами. А если серьезно, то возрастное ограничение наверняка не будет принято, поскольку подорвет прокатный бизнес: ведь основные пользователи — это как раз подростки.

Вообще, самокаты продемонстрировали удивительную стойкость ко всем ограничениям — никто им не указ, им закон не писан. С 1 марта, например, введены изменения в Правила дорожного движения. Средствам индивидуальной мобильности (СИМ — это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и т.д.) предписаны ограничения по скорости до 25 км/час и по весу — до 35 кг. Кроме того, черным по белому прописан приоритет пешехода. Так, если самокатчик создает помехи прогуливающейся публике, он должен либо топать пешком, либо ехать со скоростью прогулочного шага. Правда, штраф за такое нарушение по-прежнему смехотворный — 800 руб (ст. 12.29 КоАП РФ). Если окажется, что самокатчик был пьян, то повыше — от 1000 до 5000 руб.

Но это если догонят. Так что в борьбе с СИМ-лихчами одна надежда на камеры и систему распознавания лиц. Идентифицировать по номеру, как это происходит с нарушителями-автомобилистами, невозможно, поскольку номеров у самокатчиков нет.

И что? Ровным счетом ничего. Ужесточения ПДД никто не заметил. С начала года в Москве, пишут депутаты, произошло уже 60 ДТП с участием самокатов, в них пострадало 63 человека. И надо понимать, что практически все они произошли весной, то есть уже при действии новых Правил. Причем, это только зафиксированные происшествия и травмы. Чаще бывают ситуации, когда выкатится из-за угла юный обалдуй на самокате, врежется в прохожего, тот раскурочит его самокат о мостовую или затрещину отвесит, и разойдутся, как в море корабли, безо всякой полиции. Прогулки по набережным Москвы-реки уже давно перестали доставлять удовольствие — приходится постоянно уворачиваться от ошалелых двухколесников. Как их обуздать — никто не знает. Эксперты скептически оценивают и ограничительные меры, которые предлагают ввести депутаты.

- Проблема в том, что ограничены по скорости до 15 км/ч прокатные самокаты, чего не скажешь про частные, которые реально могут эксплуатироваться в режиме гоночных болидов, - так в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал депутатскую инициативу вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Я наблюдал видео, как на частном самокате человек бодро улепетывал от сотрудников полиции. На другом видео, тоже на частном самокате, человек сбил женщину, обматерил ее и поехал дальше. Минтранс пока не смог отрегулировать сферу электросамокатов.

Кстати, по данным МВД РФ, две трети ДТП с самокатами приходятся именно на частников и только треть — на прокатный транспорт. По мнению нашего эксперта, ситуация вышла из-под контроля.

- Мы пропустили ситуацию, когда можно было жесткими мерами ограничить это, - продолжил Шапарин. - У нас самокаты купили миллионы людей. Доступно, быстро, модно. Мы выпустили джинна из бутылки. Вводить запреты – ударять по миллионам людей.

Наш собеседник считает, что более эффективным может оказаться предложение депутата Михаила Делягина - он отправил на согласование в правительство законопроект, который вводит постановку электросамокатов на учет и присвоение им номеров. То есть к каждому самокату будет привязан конкретный владелец, в том, числе и к прокатным. Как в каршеринге: четко видно, у кого в какой момент находилось транспортное средство. Нарушил — вот тебе штраф.