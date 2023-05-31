Останутся дома или поедут на дачу: россияне рассказали, как их дети проведут летние каникулы

Каждый пятый опрошенный (19%) говорит, что их дети поедут на все лето к родным на дачу или в деревню Фото: Евгения ГУСЕВА

Завтра начинается лето. Школьники уже ушли на каникулы, впереди их ждут целых три месяца отдыха и прогулок, а родители тем временем уже спланировали, как детям провести время с удовольствием и пользой. Правда, треть родителей признались, что их дети все лето проведут дома, будут просто гулять и отдыхать, никакой программы на каникулы у них нет. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

А вот каждый пятый опрошенный (19%) говорит, что их дети поедут на все лето к родным на дачу или в деревню, проведут лето на природе, будут ходить, на речку или в лес за грибами, есть свежие ягоды, рыбачить, отдыхать от школы и городской суеты.

17% родителей говорят, что будут работать все лето, поэтому их дети проведут каникулы с бабушками и дедушками. А еще 16% планируют поехать всей семьей к морю.

15% респондентов выразили опасение, что их дети все лето проведут перед компьютером, но пока они не смогли придумать, как отвлечь школьников от этого занятия и как сделать их каникулы более насыщенными и разнообразными.

14% россиян планируют отправить своих детей в лагерь, чтобы те смогли пообщаться со сверстниками и весело провести время вне города, пока родители трудятся на работе.

9% опрошенных говорят, что их дети продолжат летом заниматься в спортивных секциях, это не только займет их свободное время, но и даст возможность продолжить общаться с друзьями, которые остаются на лето в городе.

8% рассказывают, что их дети уже достаточно взрослые, поэтому каникулы они проведут с пользой, пойдут стажироваться или подрабатывать.

А вот 1% отметили, что сами не смогут никуда отвезти ребенка этим летом, поэтому планируют отпустить его съездить на дачу к его друзьям, которые будут отдыхать за городом.

8% участников опроса выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 5,9 тысячи человек.