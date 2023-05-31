Звезда «Дома-2», ушедший на СВО: «Мы всех переборем! Я вернусь. Меня ждет бабулечка!»

Никита Барышев после 15 дней отпуска вернулся к боевым товарищам. Фото: социальные сети Никиты Барышева

Никиту Барышева зрители телепроекта «Дом-2» помнят скромным парнем, который нравился женщинам. Но москвич из интеллигентной семьи скандалить был не обучен, писал стихи, поэтому продержался на шоу чуть больше года, и ушел с «Дома-2» три года назад. Как и многие бывшие участники «Дома-2», Никита набрал много подписчиков в соцсетях и вел блог. Но если некоторые экс-участники «Дома-2» после начала мобилизации сбежали за границу, то Никита Барышев отправился защищать Родину. Подробности 26-летний Барышев рассказал только сейчас – в мае 2023 года, когда приезжал в отпуск в Москву.

Мобилизованный Барышев на службе. Фото: социальные сети Никиты Барышева

Никита Барышев после школы отслужил срочную службу в армии. Когда началась мобилизация он получил повестку и 28 сентября 2022 года отправился защищать Родину. У Никиты и мысли не было прятаться: «Состояние внутри было спокойное и не стрессовое. Повзрослел, наверное. Я шел без лишних мыслей - «не идти или может увильнуть», «или как некоторые улететь за границу». Пф… Бог таким судья. Но скажу одно, я вернусь! Меня ждет бабулечка. Мы все сможем, мы всех переборем!».

Никиту дома ждет только бабушка, а мама парня умерла весной 2022 года – у него на руках. Юлии Барышевой было всего 43 года, она много лет болела. Когда Никита родился, у его мамы диагностировали онкологическое заболевание, и отец сразу ушел из семьи. Мама была рядом, но часто лечилась, поэтому Никита много времени проводил с бабушкой – Еленой Николаевной. Она пианистка. Маму парень очень любил: «Мама лечилась, каждый год проверяется. Она у меня выстояла, Боженька дал возможность мне расти не одному, а с мамой…» Идеальная девушка для Барышева должна быть похожа на маму – такая же голубоглазая блондинка.

Бывший участник «Дома-2» 7 месяцев на СВО. Фото: социальные сети Никиты Барышева

А пока его встречала и обнимала бабушка, друзья, подруги: «Приехал домой, отдохнуть, бабушку увидеть. Семь месяцев «за ленточкой». 10 часов в пути». Барышев после перерыва длиной 7 месяцев вышел на связь в социальных сетях и ему тут же написали подписчики: «Никита, всем ребятам с «Дома-2» пример!» Барышев ответил: «Да ладно! Плевать я на них хотел!».

Парень за 15 дней отпуска успел встретиться с друзьями, сходить попеть в караоке (там его объявляли как защитника Родины), купить новые кроссовки, наговориться с бабушкой… Никита даже побывал в ресторане на концерте Ольги Бузовой и вручил ей букет алых роз. Парень за эти дни часто выходил в прямой эфир соцсетей, где тысячи людей писали ему слова поддержки.

Никита рассказал: «Много мне пишут женщин, у которых там мужья, дети, племянники. Спасибо за поддержку. Я еду обратно – надо там быть до победного конца. Я русский. Я гражданин своей страны». Парень сообщил, что никаких подробностей о службе рассказывать не может: «Я отношусь к танковой дивизии, более подробно говорить, что за подразделение и чем занимаемся не могу… Люди у нас мобилизованные из разных сфер. С кем общаюсь: я - блогер, друг мой держит много ресторанов по Москве, другой - фотограф, у третьего сеть автомастерских своя, четвертый – верующий человек...»

Никита во время отпуска на концерте Ольги Бузовой — подарил ей цветы и пообщался. Фото: социальные сети Никиты Барышева

После публикации фото с СВО Барышеву пришлось объяснять подписчикам почему он улыбается: «У многих вырабатывается по-разному инстинкт самосохранения, моя защитная реакция организма, мозга осталась как и на гражданской жизни – улыбка… Бывает улыбаюсь. Про страшное говорить не буду».

Никита нагулялся по родным Патрикам, покупал любимый капучино (парень не пьет алкоголь): «Моя Москва любимая, как же я скучал. Каждая улочка, любимые места – мне снились и наконец наяву. Но я уже не тот Никитка! Мои знакомые, знакомые знакомых сказали, что я другой. Мозги меняются. Сейчас наслаждаюсь каждым моментом, дышу полной грудью. Скоро обратно. К моим пацанам!». Никита Барышев оставил смартфон дома и вернулся на СВО с кнопочным телефоном – как только появляется возможность, то звонит бабушке и друзьям.