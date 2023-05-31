Как изменится Грозный: Определены финалисты конкурса на разработку мастер-плана города

Жюри объявило итоги открытого международного конкурса на разработку мастер-плана города Грозный Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жюри объявило итоги открытого международного конкурса на разработку мастер-плана города Грозный, который будет разрабатываться при участии ДОМ.РФ. В тройку лучших предложений попали: Консорциум под лидерством «Студия Артемия Лебедева», Консорциум под лидерством ИП Шарыгина Людмила Ильинична и Консорциум под лидерством компании «Мастер’С план».

В ИЮНЕ КОМАНДЫ ЖДУТ В ЧЕЧНЕ

В состав Жюри под председательством главы Чечни Рамзана Кадырова вошли 20 экспертов из России, Китая, Саудовской Аравии, Катара, Великобритании. О своем желании принять участие в конкурсе заявили архитекторы из 24 стран Европы, Азии, Северной Африки, Австралии и Южной Америки, а также 74 компании из 19 городов России. Жюри рассмотрело 16 заявок, 6 из них поступили от индивидуальных участников и 10 — от консорциумов с международным участием, всего от 53 компаний из 22 городов в 10 странах.

«Участники конкурса на разработку мастер-плана Грозного представили целый ряд интересных проектов, — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. — Для финала из них были выбраны концепции, основанные на самых успешных градостроительных практиках и трендах устойчивого развития. В них учитываются долгосрочные планы развития приоритетных для столицы Чеченской Республики отраслей экономики. Именно такой набор критериев является основным для качественного мастер-плана, комплексного и стратегического документа».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конкурсные предложения будут представлены в сентябре, их детальная проработка продлится до середины четвертого квартала 2023 года.

«Конкурс на разработку мастер-плана Грозного вызвал резонанс в международном архитектурном сообществе четырех континентов, — сообщил мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. — Считаем, что задача первого этапа решена успешно, в соответствии с логикой образа Грозного, как современного, безопасного и открытого города. На следующем этапе мы хотим узнать о лучших практиках, которые применяются в развитии других городов планеты с похожими условиями. И найти единомышленников, с которыми нам предстоит внедрять преобразования. Со своей стороны, мы усиливаем архитектурно-градостроительную команду здесь, в Грозном, чтобы не полагаться полностью на привнесённый опыт, но развивать собственные компетенции. Поздравляем финалистов и ждём команды в Грозном в июне».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ПОДОБНО ДУБАЮ В ПЕРИОД ЦИФРОВОЙ ТРНАСФОРМАЦИИ»

Победителю предстоит создать концепцию территории общей площадью 360 км2, на которой сейчас проживает 324 тыс. человек. Мастер-план должен учесть градостроительный, социально-экономический, культурный и исторические аспекты развития города.

«Этот замечательный архитектурныи конкурс демонстрирует последовательное стремление Чеченскои Республики коренным образом изменить подход к архитектурно-градостроительному проектированию и комплексному развитию территории . Конкурс воплощает целенаправленную приверженность к укреплению институциональнои базы, координации государственнои поддержки и частного инвестирования в создании эффективных, безопасных и процветающих городов. Отличительнои особенностью Чеченскои Республики, подобно тому, как это было в Дубае в период цифровои трансформации в конце 1990-х годов, является яркое и динамичное молодое население. Молодые люди не только хорошо ориентируются в новых технологиях и бескраи них просторах Интернета, но имеют свободныи доступ к качественному образованию. Особое видение и умение мыслить иначе вдохновляют их на создание новых отраслеи цифровои экономики, заботу об окружающеи среде и готовность принимать на себя ответственность. Мастер-план становится для них компасом, помогающим прокладывать путь в будущее, где их собственные потребности и устремления гармонично переплетаются с развивающимся городским ландшафтом», — говорит Её Превосходительство д-р Аиша бин Бути бин Бишр, бывшии генеральныи директор проекта Smart Dubai и глобальныи лидер в сфере технологии умных городов и комплексного развития территории , член жюри.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГОРОД С БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ

После установочного семинара для финалистов в июне и промежуточных презентаций работ, 29 сентября 2023 года жюри определит финалиста конкурса.

В ходе заседания Жюри мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров вручил знак отличия заместителю генерального директора ДОМ.РФ Денису Филиппову за заслуги перед городом Грозный по содействию в реализации проектов в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также улучшения инвестиционного климата города Грозного. Ему также было присвоено звание «Почётный гражданин города Грозного».

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отмечал: «Грозный – современный, динамичный город с высоким потенциалом, который важно раскрыть на комплексной основе. Именно поэтому мы поддерживаем разработку мастер-плана столицы Чечни – документа, который определит градостроительные и социально-экономические векторы развития».

ВАЖНО!

Кто входит в консорциумы?

В консорциум «Студия Артемия Лебедева» вошли также компании «Картфонд» (Ставрополь) и «Центр Столыпина» (Москва).

Члены консорциума под лидерством ИП Шарыгина Людмила Ильинична (Москва) ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» (Грозный); «Университет национальной технологической инициативы 2035» (Москва); «Айра» (Грозный); Араб Инжиниринг Бюро (Доха, Катар); «ПК «Северная Корона» (Пермь); «Институт территориального планирования «ГРАД» (Омск); «Центр инноваций муниципальных образований» (Москва).

Члены консорциума под лидерством «Мастер’С план» (Москва,) «УК Имхотеп-Девелопмент» (Санкт-Петербург); «ШахрАбадгаранАлмас» (Тегеран, Иран); ООО «Консалтинговая Компания Кислород» (Москва); ООО «Архитектурное бюро «АБГ» (Москва); «ИНЭ-Интерсервис» (Грозный); «АБ «База 14» (Якутск).