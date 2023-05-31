Минобороны РФ уничтожило последний боевой корабль ВСУ: Что осталось от украинского флота

Средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что представлял из себя средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», (названный в честь убитого на Донбассе каперанга-бандеровца), который был уничтожен в конце весны ударом российских ракет в Одессе, и что вообще осталось от украинского флота - об этом «КП» расспросила капитана первого ранга в отставке Василия Дандыкина.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЬСКИЙ ДЕСАНТ

- Ударом в районе Одессы был уничтожен корабль «Юрий Олефиренко». Он представлял какую-то реальную силу на Черном море?

- Этот корабль занимал промежуточное положение между малыми и большими десантными кораблями. Он был польского производства. Вообще поляки делали нам почти все БДК. Да, у нас были и десантные корабли своей постройки — вроде того, что утопили нацисты в Бердянске. Ну, и были такие вот СДК от поляков.

- Хороший корабль?

- Для своего времени, для решения локальных задач в региональных морях, вроде Балтийского или Черного морей — они отлично подходили. Он брал на борт роту морской пехоты и четыре Т-72 или 6 БМД. У него водоизмещение было более двух тысяч тонн. Для своего времени он выполнял все необходимые функции. И на Севпморпути мог раскидать грузы по все портам.

- Говорят, именно этот корабль принимал участие в египетско-израильском конфликте в начале 1970-х?

- Да, и вроде бы в начале 1970-х именно с его борта сбили израильский «Фантом». Я слышал эту историю. Знаю, что у нас был тральщик, командир которого получил орден Красного Знамени за то, что завалил американский самолет в той войне. И он был не единственный. Черноморский флот активно участвовал в том конфликте, в 1973-м году, в разгар израильско-египетской войны.

- Какое у него было вооружение?

- У СДК-137 были спаренные зенитные установки АК-230 , и были ПЗРК Стрела 3 дополнительно к пушкам— можно было завалить почти любую воздушную цель. И стоял морской вариант «катюши», который мог поддерживать высадку морского десанта.

ЧТО ДОСТАЛОСЬ КИЕВУ в 2014-м

- Почему же его отдали украинцам в 2014-м?

- Украинцам тогда достался БДК «Константин Ольшанский» и вот этот СДК, который украинцы поначалу называли «Кировоград». Конечно, Киев не собирался с ними выходить в Атлантику. Они быстро все переименовали, этот СДК-137 перегнали в Одессу и назвали «Юрий Олефиренко.» Сначала он ушел в Николаев, где потом притопили «Гетмана Сагайдачного», а потом в Одессу.

- Если бы его отправили с десантом в сторону Севастополя или Евпатории?

- Это был бы путь в один конец. Он же тихоход.

- Но его могли бы британские катера охранять?

- Англичане собирались Киеву тральщики передать — но как их по Дунаю перетащить? Малореально.

- Так что же осталось на украинском флоте?

- Есть то, что они сейчас запускают - британские морские дроны. Их они и используют в последние 7-8 месяцев. Еще они говорили о создании полноценной бригады морской пехоты. Но одна полегла полностью почти в Мариуполе, вторую разбили в Херсонской области, ближе в Николаеву. Что-то они потом доформировали, нашили новых грозных шевронов… А малые десантные корабли «Зубр» оказались, кажется, в Греции.

- То есть СДК — был последним относительно большим кораблем в относительно существующем флоте Украины?

- Это корабль третьего ранга, который они перевели во второй ранг. Как они «Гетмана Сагайдачного» из второго ранга перевели в первый. Еще у них остались речные бронекатера «Гюрза». Ну, еще, может быть, десяток-другой диверсионных плавсредств, которые им подогнали американцы по суше или по Дунаю.

НЕ НУЖЕН ИМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ

- Турки им сейчас не помощники с новыми кораблями?

- Нет. Сейчас наш черноморский флот хозяин на Черном море.

- А где же знаменитый турецкий корвет?

- Он на Украину так и не пришел. Да и куда ему идти — они же бухту перегородили своим затопленным «Гетманом Сагайдачным» - в Николаеве. И турки ведь только корпус построили. Да, он неплохой по характеристикам, но уступает нашим корветам, около 2100 тонн у него водоизмещение, но ракетное вооружение должны были поставить на верфях Николаева.

- Сколько он стоил?

- От двухсот до трехсот миллионов долларов. Кредит на этот корвет выделяла Британия.

- А украинцы правда заминировали все северное Причерноморье?

- Да, от Одессы до Николаева. Но у них, есть такая информация, даже подробных карт своих же минных полей нет. Они протралили только коридор для судов зерновой сделки — и все.

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