Победителем журналистского конкурса имени Владимира Сунгоркина стала корреспондент из Владимирской области Светлана Матвеева

Признаемся, это было непросто. Выбрать из более ста работ заметки победителей. Участники - от Калининграда до Дальнего Востока – прислали нам интересные и познавательные материалы на различные темы: истории о людях, о буднях тружеников, о ветеранах и экологических проблемах, о туристической привлекательности своих регионов, о героях СВО, жизни новых регионов России и т.д.

Итак, кто же стал призерами нашего конкурса?

Первое место заняла Светлана Матвеева, старший литературный сотрудник районной общественно-политической газеты «Вестник Ополья» города Юрьев-Польский Владимирской области. Ее материал «Мы в ответе за тех, кого приручили» о спасении птенца Карлуши покорил сердца жюри. Отметим, что Светлана много пишет на социальные темы, не обходит стороной проблемы конкретных людей.

Второе место мы отдали Марку Гуляеву, журналисту издания KP40.RU («Калужский перекресток»). Вот начало его трилогии о непростой поездке Донбасс: «Он преодолел почти три тысячи километров пути в обе стороны, побродил по развалинам Мариуполя, чудом избежал ракетного прилёта вражеской артиллерии, скатался на «передок», где его на прощание так крепко обняли, что он чуть не задохнулся. А ещё передал нашим воинам хранимые как зеницу ока детские письма, написанные учениками калужских лицеев №№ 36 и 48. Но с грустью осознал: общество по-прежнему крепко спит в уютной колыбели».

Третье место досталось Александру Олексюк, журналисту издания «Хорошие новости» Челябинской области. В спецпроекте «Другая медицина» Александр рассказал о первой в России поликлинике для бездомных людей.

Победитель получит денежную премию в размере 100 тысяч рублей, обладатели второго и третьего места – по 50 000 рублей. К слову, участие в конкурсе дает молодым журналистам шанс на стажировку и работу в «Комсомольской правде».

Напомним, медиагруппа «Комсомольская правда» объявила новый профессиональный конкурс для молодых региональных журналистов в память о своем знаменитом главном редакторе KP.RU Владимире Сунгоркине, выдвинув ряд несложных условий. Возраст участников от 18 до 40 лет, заявитель должен работать штатно или внештатно в печатном/Интернет-СМИ за пределами Москвы и Московской области. Оценивали работы участников авторитетные редакторы и журналисты «Комсомольской правды» во главе с генеральным директором, главным редактором Медиагруппы Олесей Носовой.