Революция провалилась. Все на пляж! Что происходит в Абхазии накануне курортного сезона

Курортный сезон в Абхазии может омрачить нежданный государственный переворот. Фото: Виктория МИНАЕВА

КРАСИВЫЙ КАВКАЗСКИЙ ОБЫЧАЙ

Господа 11,3% россиян, что по данным социлогов, собираются этим летом в Абхазию на отдых, у меня, бывалого «абхазоведа» есть для вас совет – езжайте (о плюсах и минусах такого решения читайте в следующем выпуске моих «абхазских записок»). Но приезжайте сюда только при одном условии – не читайте местные новости. И не принимайте близко к сердцу то, что вдруг увидите на центральной площади Сухума.

Там вы можете увидеть черте что. И вовсе не исключено, что во время прогулки по набережной, внезапный поток разгоряченных абхазов не внесет вас, случайного, любопытствующего ротозея, в президентский дворец… На экстремальную экскурсию. Мол, озеро Рица и Афонскую пещеру видели? Тогда вот вам красивый абхазский обычай – революция. Посмотрите налево – там сносят дверь. Посмотрите направо – там победители раздают родственникам, друзьям, имущество, посты…

Потом, правда, победителей свергают проигравшие. И тоже раздают родственникам, друзьям, имущества, посты. Чем достигается всеабхазская гармония.

И все это происходит раз в два-три года, красиво, шумно, безвредно для отдыхающих, как представление - под радостные выстрелы и банкеты по случаю удачной смены власти.

И вот очередное приключение!

Оппозиция в Абхазии объявила народный сход. Новая революция была объявлена на 30 мая – опять-таки строго по устоявшимся канонам. Мол, если власти не хотят срыва турсезона, пусть уходят. Наша, мол, очередь…

Я оказался в Абхазии по совершенно другим делам, и с любопытством и сочувствием (но не без попкорна, разумеется), заехал в Сухум, чтоб наблюдать за процессом. Но новая революция стала развиваться очень необычно…

Фото: Владимир ВОРСОБИН

ДВОРЕЦ В ОСАДЕ

В Сухуме я оказался в кругу своих старых приятелей, которые за двести лет нашего знакомства, привыкли к моей назойливости и едкими репортажами. Не то чтоб я тут свой, но точно не чужой. Статус даже душевнее – что-то вроде любимого негра Куклукслана.

Поэтому мудрые абхазы раскладывали для меня карты – есть ли шансы у оппозиции против президента Аслана Бжании? Карт было много. Авторитетные семьи. Большие чиновники, ожидающие своей очереди у власти. И, конечно, комбат «Пятнашки», абхазского отряда в ДНР Ахра Авидзба, признанный тут спецом по переворотам (ходят легенды, что великий Ахра просто влез в окно к предыдущему президенту, после чего тот перестал им быть).

Ничего хорошего карты не сулили. Но оказалось – действующий президент Бжания подготовился и поступил хладнокровно, просто.

Ко дню назначенной Очередной Революции он укрепил президентсткий дворец как крепость. Разобрал мост к входной двери. Поставил решетки, а во двор пришла чуть не вся абхазская армия. Около тысячи человек.

Дворец в этот вечер напоминал осажденный средневековый замок, из бойниц которых выглядывали то ли лучники, то ли автоматчики.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Эффектно и эффективно.

В час «Х» лидер оппозиции Адгур Ардзинба задумчиво подошел к бастиону. За его спиной растерянно стояли 500 революционеров, с сиротливым транспарантом «Абхазия не продается». Обычно этого хватало для абхазского обряда передачи власти, где задача - лишь вышибить дверь, да напугать охрану.

Но тут – силы были явно неравны.

«Стоите?» - хмуро спросил Ардзинба у противников.

- Стоим, – согласились те, и полюбопытствовали: – К нам зайти не хотите?

- А мы попозже зайдем, – проворчал оппозиционер через решетку.

В итоге, оппозиция вручила президенту требования, получила на них отказ по всем пунктам, и ретировалась, пообещав «скоро вернуться».

И казалось бы, можно теперь похоронить знаменитые абхазские революции…

Если бы не пункты требований, под соусом которых и затеивался переворот. Они касались и России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

На самом деле России повезло, что абхазам осточертело менять правительства, и они уже поднимают на смех любого, кто заводит речь о перевороте. Мол, достали уже…

На «революцию» не явился даже абхазский Чегевара Ахра - у него сейчас и на Донбассе дел хватает. Не до разборок на родине.

Дело в том, что главный транспарант с требованиями: «Мы против: закона об апартаментах, заселения Абхазии, раздачи абхазской земли», некоторые поспешили бы назвать «антироссийским». Несмотря на обилие российских флагов на митинге!

Абхазы, уверен, запротестуют - скажут, не то выбрано слово. Не может быть, мол, ничего антироссийского в стране, где так хорошо относятся к России. Где почти у всех - российские паспорта! Что речь идет лишь о национальных интересах их маленького государства.

Поэтому, мол, они против передачи российской стороне госдачи в Пицунде. (Тут надо пояснить, что еще в 2010 году МИДу РФ было поручено подписать соглашение с Абхазией о передаче России трёх бывших объектов Управления делами ЦК КПСС: курортный комплекс «Мюссера», в который входят госдача Сталина, госдача Горбачева и курортный комплекс «Пицунда», а также военный городок 9-го Управления КГБ СССР и дачный комплекс Берии «Гагра». И только через 13 лет Абхазия согласилась на одну «Пицунду». Но соглашение пока не ратифицировано).

Поэтому, мол, революционеры против еще одного проекта властей – разрешить продажу иностранцам (в первую очередь подразумеваются, конечно, россияне) апартаментов. Да-да, в Абхазии до сих пор нельзя продавать жилье гражданам других государств. Россиянин не может запросто приехать в Сухум или Гагру и купить дом или квартиру. Но власти Абхазии завели речь даже не о жилье, где можно прописаться, а всего лишь аппартаментах - коммерческой недвижимости, налоги с которой могли бы озолотить казну республики. Но абхазское общество мучает застарелая фобия – не заполонят ли маленькую Абхазию чужаки, и не вытеснят ли снова титульную нацию, как это было когда республика входила в состав Грузинской ССР?

- Мы не хотим стать снова 18-процентными! – кричали с трибуны ораторы под аплодисменты.

И все попытки правительства объяснить, что меры нужны в первую очередь для экономики, что инвестиции - это прекрасно, без них республика не выживет, до сих пор заканчивались вот так - баррикадами у президентского дворца.

И как только местный парламент, в который раз попытается принять эти законы, то дружественная, по-братски получающая помощь из России, Страна Души становится колюче-суверенной.

Тридцать лет Москва не может подобрать к этому феномену ключи. И пока этого не случится, на новые попытки революций Абхазия, похоже, обречена.