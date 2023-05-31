Герой спецоперации «Z» старший сержант Яфаев принял командование в бою

Старший сержант Александр Яфаев и прапорщик Юрий Михеев Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идя вперед, знай, как воротиться», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А офицерам повторял: «Единство дает согласие. Смотри на дело в целом».

ОБЕСПЕЧИЛ УСТРОЙЧИВУЮ СВЯЗЬ

Прапорщик Юрий Михеев

«Колонна подразделений, связь в которой обеспечивал прапорщик Михеев, совершая марш в район выполнения задач, подверглась атаке со стороны украинских националистов. Завязался бой. В бою Юрий уверенно управлял вверенным ему экипажем и обеспечивал устойчивую связь внутри колонны и с вышестоящим командованием. Михеев, понимая важность сохранения связи для умелого руководства подразделением в ходе боя, увел связную машину в безопасное место, дал команду расчету организовать резервную связь в группе.

Обеспечив устойчивую связь, Юрий Михеев организовал оборону позиций радиостанций силами экипажа и отразил атаку пешей группы националистов».

ПРИНЯЛ КОМАНДОВАНИЕ НА СЕБЯ

Старший сержант Александр Яфаев

«Старший сержант Александр Яфаев в составе подразделения российских десантников выполнял боевую задачу по освобождению населенного пункта от украинских неонацистов. Противник, заблаговременно подготовившись к обороне, оказывал ожесточенное сопротивление, активно используя при этом минометы и тяжелую бронетехнику. В ходе огня со стороны обороняющихся боевиков личный состав отделения попал под минометный обстрел, в результате которого командир отделения был тяжело ранен и эвакуирован с поля боя. Не растерявшись в сложившейся ситуации, старший сержант Яфаев принял командование отделением на себя. В ходе боя отделением под его командованием была уничтожена боевая машина пехоты и до 7 украинских националистов, что позволило сломить сопротивление противника и обеспечить выполнение боевой задачи подразделением».