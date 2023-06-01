«Жалею по сей день, что мы не стали парой»: Киркоров рассказал, что хотел бросить Пугачеву ради Наташи Королевой

Филипп Киркоров и Наташа Королева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наталья Королева отмечает 50-летие: артистка принимает теплые слова и пожелания счастья от поклонников и коллег. Самое оригинальное поздравление для именинницы приготовил Филипп Киркоров. Артист посвятил близкой подруге видео, смонтированное из совместных фотографий, снятых в разные годы. В своем посте Филипп признался, что был влюблен в Королёву, и до сих пор сожалеет о том, что у них ничего не получилось.

«Наташка, с большим юбилеем тебя! С днем рождения! Ах, где этот 1994 год, когда мы чуть не стали парой? Жалею по сей день... Готов был носить не только на плечах тебя, но и на руках, мое солнце! Люблю тебя все сердцем и душой!» - написал 56-летний артист.

В 1994 году 21-летняя Наталья уже два года была замужем за композитором Игорем Николаевым. А 27-летний Филипп женился на Алле Пугачевой. Ранее Филипп рассказывал, что был влюблен в Наташу Королеву и чуть не увел ее из семьи. Несмотря на то, что оба они были несвободны, между поп-королем и Русалкой промелькнула искра. Артистов настолько тянуло друг к другу, что их браки оказались под угрозой. В итоге Филиппу и Наталье удалось взять себя в руки и остаться друзьями.

«Но мы, будучи целомудренными и верными половинками своих половинок, дали себе резко… И все ограничилось только красивым выходом на сцену. Помнишь, ты у меня на плечах…» - вспоминал Киркоров.

Филипп едва не стал причиной развода певицы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Филипп признался, что тот провокационный номер не остался безнаказанным.

«Нам за это было потом. Очень сильно было. Особенно мне! Оторвали голову на всю жизнь. Мстят до сих пор!» - сообщил Киркоров.

Насколько сильно на него обиделась Пугачева, и не стала ли страсть Филиппа к Королевой причиной его развода с Примадонной, артист уточнять не стал.

Филипп не скрывает, что не был верен Пугачевой в браке. Артист не раз подчеркивал, что Алла была главной женщиной его жизни. Певец говорил, что тяжело перенес развод с ней. Считалось, что конец их браку положил роман Аллы с молодым Максимом Галкиным (признан в России иноагентом). Однако в одном из выпусков шоу «Маска» Филипп сообщил, что изменял Пугачевой. По его словам, именно это и стало причиной развода.

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