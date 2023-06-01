Дошутился до пустых залов: Потерявший доходы Галкин* удаляет из Сети свои ролики с критикой России и СВО

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин уехал из России в феврале прошлого года. С тех пор комик колесил по миру с концертами, пытаясь заработать на достойную жизнь жене Алле Пугачевой и детям Гарри и Лизе. Но в последнее время дела у юмориста идут не блестяще: аудитория артиста-иноагента сильно поредела.

Главной фишкой своих выступлений Максим сделал ненависть к России и критику СВО. Первые тревожные звоночки раздались несколько месяцев назад в Канаде, когда зрители посреди его выступления начали вставать и уходить из зала. Видимо, люди устали слушать, как комик поливает грязью свою страну. Плоские шуточки шоумена больше не интересны, и билеты на его концерты стали продаваться гораздо хуже.

Но Максим – парень изворотливый, что он не раз доказывал. Пытаясь вернуть расположение зрителей, Галкин придумал способ, как поправить ситуацию. Telegram-канал Shot, ссылаясь на источник из близкого окружения юмориста, сообщил, что отчаявшийся комик принялся удалять из Интернета видео со своими русофобскими высказываниями, снятыми во время его выступлений. Как рассказал инсайдер, Максим очень злится: ролики с концертов, где он негативно высказывается о военной спецоперации и россиянах, продолжают распространяться по Сети. Муж Пугачевой считает, что именно из-за них его аудитория заметно уменьшилась.

«Комик добивается удаления всех роликов с его "шутками про россиян и СВО" из публичного доступа. Как повод - "авторские права", - сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас Галкин дает концерты в Германии, и билеты на его концерты продаются с большим трудом. В пятницу комик выступал в городе Альтэттинг, и там продали только около половины билетов. Та же ситуация была и на следующий день в городе Оффенбург.

«Жирных контрактов тоже нет - ни в Израиле, ни в Европе, а жить на что-то нужно. Единственное место, где на выступления Галкина еще есть спрос, - Прибалтика», - сообщил источник.

В поисках дополнительных доходов шоумен собрался расстаться со своей московской недвижимостью. Максим намерен продать свою элитную квартиру у метро «Новые Черемушки», доставшуюся ему от отца – руководителя Главного автобронетанкового управления Министерства обороны СССР и РФ. Кроме того, Галкин готов расстаться со своим замком в деревне Грязь. Шоумен выставил его на продажу за миллиард рублей. Но покупатель до сих пор не нашелся.

Галкин также пытается избавиться от статуса иноагента. Артист подал иск в Замоскворецкий суд столицы с требованием исключить его из списка иностранных агентов. Зачем ему это нужно, объяснил известный интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, отмена статуса иностранного агента для уехавших звезд – это восстановление доступа к кормушке. Избавившись от него, артисты надеются вернуть себе возможность выступать на корпоративах и зарабатывать большие гонорары.

«Статус иностранного агента очень сильно бьет по благополучию любого, кто пытается ругать государство за его же деньги. Например, на всякие корпоративы их теперь могут приглашать только в негосударственные организации. На какие-то иные виды заработка они теперь вынуждены с большой оглядкой зариться. Соответственно, отмена статуса иностранного агента для таких деятелей – это восстановление доступа к кормушке», –подчеркнул Вассерман.

*Признан в России иноагентом.