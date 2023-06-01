Книжные новинки «Комсомольской правды» на книжном фестивале «Красная площадь»

«Комсомольская правда» представит свои новинки и хиты продаж, проведет встречи с авторами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со 2 по 6 июня в самом центре Москвы пройдет 9-й книжный фестиваль «Красная площадь». Это не просто книжный фестиваль – это праздник книги! От Калининграда до Владивостока – такова география издательств, участвующих в книжном фестивале. В этом году в работе фестиваля примут участие издательства из новых регионов России. Заключительный день работы книжного фестиваля - день рождения А.С. Пушкина – завершится большим гала-концертом с участием артистов московских театров.

Гостей книжного фестиваля ждут не только книжные новинки на стендах издательств, но и встречи с писателями, поэтами, издателями, художниками и всеми, кто связан с литературой. А также театральные и музыкальные постановки, знакомства с программами ведущих музеев России.

«Комсомольская правда» представит свои новинки и хиты продаж, проведет встречи с авторами.

Не пропустите!

3 июня (суббота)

17.00 – 17.45

Встреча с автором книги «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои: от Ерофея Хабарова до Владимира Арсеньева, Ивана Ефремова и Григория Федосеева»

Место проведения: Красная площадь, шатер № 1. Площадка проведения «История Отечества»

Участники:

Евгений Сазонов —член союза журналистов России, Российского союза писателей, Русского географического общества, кандидат филологических наук, ведущий совместной программы радио «Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников», шеф-редактор «Комсомольской правды».

Оксана Фомина – журналист, радиоведущая

Это первый за многие годы объемный труд о первопроходцах Дальнего Востока, охватывающий более чем 300-летнюю историю — от казака Ивана Москвитина до геодезиста и писателя Григория Федосеева. 22 героя, судьба каждого из которых может стать основой для захватывающего приключенческого фильма. Благодаря им территория России увеличилась более чем в два раза — за короткое время и абсолютно мирным путем. Они открыли несметные дальневосточные богатства и исследовали самые труднодоступные уголки. Их без преувеличения можно назвать супергероями, только в отличие от фантастических западных «суперменов», русские первопроходцы жили и совершали свои подвиги в реальности.

19.00 – 19.45

Встреча с автором книги «Романтика дачи»

Место проведения: Красная площадь, шатер № 5. Площадка проведения «НОН-ФИКШН»

Участники:

Дарья Левина — мастер винтажного дизайна и рукоделия, автор пособия по атмосферной фотографии, автор бестселлера «Книга вдохновения»

Наталья Щербаненко – издатель, директор книжных проектов «Комсомольской правды».

Книга «Романтика дачи» заново открывает традиции прошлого, позволяя окунуться в тёплые детские воспоминания о прабабушкином домике с резными ставнями.

Автор книги Дарья Левина (daryadarcy) делится своим опытом, как превратить старую дачу в комфортное место отдыха, сохранив при этом шарм старины. На первый взгляд кажется, что это книга о даче. Но это книга о любви. О любви к даче. О любви к красоте и уюту. О том, как сделать вашу любимую дачу настоящим местом силы!

21.00 – 21.45

Встреча с автором книги «СМЕРШ. 1943 – 1945. Главные и оперативные документы»

Место проведения: Красная площадь, шатер № 1. Площадка проведения «История Отечества»

Участники:

Владимир Долматов - историк, журналист, писатель. Автор-составитель документальных изданий «Главные документы Великой Отечественной войны», «Служба Внешней Разведки Российской Федерации 100 лет. Документы и свидетельства», «Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева. Главные документы и свидетельства», «Сталин. Главные документы» и др.

Антон Кочелаев – журналист, радиоведущий.

Военная контрразведка «СМЕРШ», рожденная в разгаре Второй Мировой войны, стала одной из наиболее эффективных спецслужб своего времени. В исключительно трудных условиях она сумела решить сложнейшие задачи по ограждению Армии и Флота от разведывательно-подрывной деятельности спецслужб нацистской Германии и ее сателлитов, и, в конечном итоге, разгромить их.

Однако, многие годы большинство операций «СМЕРШа» оставались под грифом «секретно». В книге, собраны уникальные недавно рассекреченные оперативные документы из государственных и ведомственных архивов, в том числе из архивов Федеральной службы безопасности, которые характеризуют повседневную работу сотрудников «СМЕРШа» по выявлению шпионов, диверсантов, террористов и предателей… Книга будет интересна всем, кто интересуется военной историей.

До встречи на фестивале «Красная площадь»!

Вход на фестиваль свободный.

Ближайшие станции метро: Площадь революции, Охотный ряд, Александровский сад, Боровицкая.