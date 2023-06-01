Марс и Венера в знаке Льва возбудят страстные и горячие романы: Астролог Татьяна Лукашевич дала прогноз на июнь

Марс и Венера рука об руку будут находиться в огненном знаке Льва, который способствует страстным и горячим романам Фото: Shutterstock

- Июнь обещает быть жарким в прямом и переносном смысле, - рассказала KP.RU астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». - Во-первых, Плутон все еще взаимодействует с кармическими узлами, что говорит о продолжении мирового напряжения и военной активности. Новолуние и полнолуние на оси Близнецы-Стрелец говорят нам о возможных военных действиях в воздушном пространстве. А квадрат точки новолуния к Нептуну, который отвечает за все тайное и скрытное, подтверждает продолжающееся искажение информации со всех сторон.

Во-вторых, Марс и Венера рука об руку будут находиться в огненном знаке Льва, который способствует страстным и горячим романам. А оппозиция Венеры и Плутона в первую неделю июня еще больше подливает масла в огонь. Женщинам хочется ярко одеваться, выходить в свет, быть в центре внимания. Мужчины, не бойтесь терять голову! Тем более, в соединении мужской и женской планет также принимает участие Лилит, разжигающая страсть до болезненного состояния. Почему бы и не погореть? Будет, что вспомнить на старости лет – один раз живем!

И, конечно, борьба авторитетов и амбиций лидеров разного калибра также будет зашкаливать. Договариваться будет не просто, даже несмотря на новолуние в Близнецах. Хотя разговоры о необходимости переговоров будут идти все чаще и чаще.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

1 июня – Солнце проходит звезду Альдебаран, Луна в квадрате с Марсом. Усиливаются эмоциональная возбудимость, импульсивность, необдуманные действия, раздражительность. Соблюдайте повышенное внимание за рулем автомобиля, при пользовании различными инструментами, острыми предметами и огнем.

2-3 июня - Венера тригон Нептун. Усиливаются потребность в любви, творческое вдохновение, высокие идеалы, мечтательность, сильная чувствительность к красоте, погружение в собственный мир фантазий, эротические видения.

Совет: занимайтесь любым видом творчества, наслаждайтесь любовью, сохраняйте грань между мечтательностью и иллюзиями.

4 июня – полнолуние в 6:42 по московскому времени в знаке Стрелец. В момент полнолуния будет складываться напряженный аспект Венеры и Плутона, Нептуна и Венеры, а также соединение Меркурия и Урана. Такое сочетание планет может принести неожиданные новости, связанные с большим количеством людей, а в личных отношениях – глубокие чувственные переживания, страсть, влюбленность.

Совет: не стоит скатываться в предъявление претензий из-за повышенных ожиданий от партнерства, иначе накал страстей может перерасти в выяснение отношений и конфликт.

4-5 июня – Меркурий соединение Уран. Способствует неожиданным знакомствам с интересными людьми, рождаются новые идеи, находятся нестандартные решения. Возможны нервное перенапряжение от переизбытка информационных потоков, поломки гаджетов и сложной техники.

Совет: записывайте идеи, ищите нетрадиционные пути решения текущих дел, архивируйте информацию, берегите нервную систему.

5 июня - Венера переходит в знак Льва в 16:46 до 9 октября 2023 г. Венера во Льве усиливает стремление к роскоши, способствует желанию дарить и получать дорогие подарки, украшения, брендовые вещи. Романы вспыхивают быстро, проходят ярко, но могут также быстро остыть. Усиливается творческий потенциал, тяга к театру, концертам, выставкам. Хочется проводить время в красивых и дорогих местах, отправиться в яркие путешествия.

Совет: одевайтесь ярче, посещайте светские мероприятия, театральные постановки, концерты. Позвольте себе отдых и наслаждение.

5-6 июня - оппозиция Венера Плутон. Создает риски сексуального насилия, манипулирования партнером, фанатичной любви, желание секса любой ценой, фанатизм, напряжения и стрессы в любовной жизни, большие финансовые потери. Претензии к партнеру, недовольство им из-за повышенных требований. Опасность венерических заболеваний, изнасилования. Сделки по недвижимости могут проходить тяжело.

Совет: переживайте эмоции через творческие проявления, взвешивайте риски при совершении финансовых операций на бирже. Дамы, избегайте общения с малознакомыми мужчинами.

7 июня – Луна оппозиция с Марсом. Усиливает эмоциональную возбудимость, импульсивность, необдуманные действия, раздражительность. Соблюдайте повышенное внимание за рулем автомобиля, при пользовании различными инструментами, острыми предметами и огнем.

10 июня –Тригон Меркурий Плутон. Помогает при публичных выступлениях, усиливает дар убеждения и способность понять мотивацию других людей. Важные новости, касающиеся всего мира. Подписание крупных сделок.

11 июня – квадрат Венера Юпитер. Способствует чрезмерному оптимизму и тяге к удовольствиям, роскоши и чревоугодию, излишним тратам, тщеславию. Может порождать чувство превосходства по отношению к другим людям.

Меркурий переходит в знак Близнецы в 13:26 до 27 июня 2023 г., где он у себя дома. Активность в контактах, поездки, учебный процесс идет намного легче.

Знак минус: слишком много интересов распыляют наше внимание. Поэтому знания поверхностны и недолговечны. Плохая память.

15 июня – квадрат Меркурий Сатурн. Создает трудности в общении и знакомствах, при публичных выступлениях, обучении и поездках. Ухудшаются отношения между братьями и сестрами, соседями.

17 июня – секстиль Меркурий Венера. Способствует литературному таланту, удаче в путешествиях, переговорах. Улучшает отношения с братьями и сестрами, соседями. Легко завязываются новые знакомства, особенно - романтические.

Сатурн разворачивается в ретроградное движение до 4 ноября 2023. Начинают замедляться дела, связанные со строительством, ремонтными работами.

18 июня – новолуние в 7:37 в знаке Близнецы в квадрате с Нептуном. Поток дезинформации, тайных соглашений, договоренностей, переговоров.

Совет: поскольку Нептун вносит путаницу, не принимайте важные решения в ближайшие две недели.

18-23 июня – секстиль Юпитер Сатурн. Благоприятен для социального продвижения, получения нового назначения, уверенности в себе, осознания цели.

21 июня – Солнце переходит в знак Рака в 17:58 до 23.07.2023 г. Приносит в нашу жизнь больше эмоциональности, стремление заняться домом, земельным участком, семьей.

22 июня - Луна в квадрате с Марсом. Усиливаются эмоциональная возбудимость, импульсивность, необдуманные действия, раздражительность. Соблюдайте повышенное внимание за рулем автомобиля, при пользовании различными инструментами, острыми предметами и огнем.

24-27 июня – Квадрат Марс Уран. Создает риски повышенной аварийности, травматизма, инсультов, взрывов, конфликтов, пожаров. Вызывает проблемы в электро- и интернет-сетях, авиации. Усиливает склонность к авантюризму и необдуманным действиям. Причем, ситуации возникают внезапно и протекают очень тяжело.

Совет: соблюдайте осторожность при управлении любым транспортным средством, работе с инструментами. Не рискуйте.

30 июня – квадрат Венера Уран. Создает риски внезапных разрывов отношений под влиянием неожиданных новостей. Независимость в любви, странные наклонности, эпатаж в моде и имидже.

Совет: не выясняйте отношения, не проверяйте телефоны партнера, не ввязывайтесь в любовные авантюры. Не экспериментируйте с внешностью.