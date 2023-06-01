ФСБ разоблачила шпионскую систему в устройствах Apple: как «Яблочные» гаджеты работают на разведку США

ФСБ вскрыла разведакцию США через вирус на мобильных устройствах Apple Фото: Shutterstock

О разоблачении шпионской системы в ФСБ сообщили утром 1 июня. Чекисты выяснили, что опасными программами заражены несколько тысяч яблочных телефонов. Американская разведка использовала «предусмотренные производителем программные уязвимости».

«При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай», - рассказали в ФСБ.

В ведомстве уверены, что Apple сотрудничает с Агентством нацбезопасности США.

«Политика обеспечения конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности», - заключили на Лубянке.

Судя по всему, вредоносные программы следят за хозяевами телефонов. В ФСБ ограничились расплывчатой формулировкой «американским спецслужбам предоставлен широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами».

Основатель и владелец российской компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров объяснил нам простым языком, о чем может идти речь.

- Как вообще можно заразить телефон через «предусмотренные производителем уязвимости»? - вопрос эксперту.

- Есть три основных способа. Первый — прислать вредоносную программу вместе с обновлением операционной системы или какой-нибудь соцсети. Все приложения, созданные в США, в теории могут стать дверью для программ-шпионов. Второй — можно заразить телефон через общественный Wi-Fi или уязвимости сотовых сетей. Так делает Израиль прямо в аэропорту, чтобы следить за подозрительными людьми. Ну и можно отправить имейл с вирусом.

- Судя по сообщению ФСБ, американская разведка использовала как раз обновления. Можно отправить обновление с вирусом конкретному человеку или заражаются сразу все телефоны?

- Создатель операционной системы может все. И заразить отдельные телефоны в том числе.

- Хорошо. А о какой слежке через телефон может идти речь?

- Спецслужбы могут получить доступ вообще ко всему, что происходит рядом с телефоном. Они могут без ведома владельца включать камеру и записывать видео, сохранять разговоры, пользуясь микрофоном. Сообщения со всех мессенджеров, имейлы точно так же становятся доступны. Более того, зараженный телефон через сообщения может рассылать вирусы всем сохраненным контактам из записной книжки смартфона.

Бедеров рассказал, что в современных смартфонах используются несколько тысяч патентов. Некоторые из них вполне официально следят за пользователями. Просто сведения о перемещениях, любимых товарах чаще всего идут не в ЦРУ, а маркетологам из корпораций.