В Эрмитаже подвели итоги необычного котоконкурса

Награждение прошло очень хитроумно. Все 55 участников стали победителями в разных номинациях. Фото: Предоставлено организаторами

Черная тень шустро метнулась на уровне глаз и скрылась между коммуникационных труб, где-то под потолком.

- Соломоша, выйди, а? Наши гости на тебя хоть поглядят, - поднимает голову смотрительница.

Пара желтых фар сердито зажигается в ответ.

- Не выйдешь? Обиделся? - огорчается женщина и поворачивается к нам.

- Это кот Соломон. Раньше мы сильно дружили, а потом я его поймала для прививки, и вот он дуется…

- УУУУ! - подтверждает слова тетеньки надутый Соломоша. Всю экскурсию, он, как белка, скачет по трубам и испепеляет взглядом нашу провожатую, видимо, в надежде, что та сгорит от стыда за вероломное предательство.

Эрмитажные подвалы, где живут котики Фото: Евгения КОРОБКОВА

В Эрмитаже полно эксклюзива. Да Винчи Леонардо - две штуки, Рафаэля - два, Микеланджело - один. Но главным экспонатом, конечно же, себя чувствуют пятьдесят котов, на откуп которым отдан целый подвал. Животные совсем не тужат, а специальные тетеньки им верно служат. Прибираются, меняют корм в лоточках, заботятся о здоровье, пристраивают в добрые руки. Тут на каждом шагу то деревянный домик для кошек, то симпатичная клетчатая лежаночка на трубе, то мисочка с кормом, а то и целый "Кошкин дом" для тех зверух, кто еще на карантине и нуждается в специальном питании.

История знаменитых эрмитажных котиков началась еще с дочери Петра. Елизавета вообще-то была собачницей, но во имя сохранения великих шедевров от грызунов заселила Эрмитаж усатой гвардией. Лучших крысо- и мышеловок привозили аж из Казани.

Эрмитажные подвалы, где живут котики Фото: Евгения КОРОБКОВА

Потом в истории животных наступали разные периоды, в том числе очень тяжелые. Все это можно нагуглить и наяндексить, но вот что не найдется в поисковиках - так это бытование кошек в наши дни.

- Зверей, которых теперь знает вся страна, спасали заботливые руки одной женщины, - рассказала журналисту КП глава Московской биеннале Юлия Музыкантская. – Несколько лет подряд после работы, вместо того чтобы идти домой, помощник директора музея подкармливала котиков, не постеснявшихся прийти в Эрмитаж. Когда об этом узнал Михаил Пиотровский, стал выделять на корм и лечение котиков часть своей зарплаты. Собственно, Михаил Борисович и по сей день один из главных меценатов котов Эрмитажа. Потом появились партнеры и спонсоры хвостатых, а добрая женщина стала пресс-секретарем усатой гвардии.

Спасительницу зовут Мария Халтунен. И именно она вела церемонию награждения победителей всероссийского конкурса рисунков "Портрет Эрмитажного кота".

Нынешней весной Эрмитаж проводил конкурс совместно с Московской биеннале и Российским движением детей и молодежи "Движение первых". Дети со всей страны рисовали эрмитажных мурлык. Работ прислали видимо-невидимо. Из них выбрали 55 лучших и пригласили авторов в Санкт-Петербург, в Эрмитаж, где котопортреты украсили первый этаж Главного штаба, а 15 из них – выбор Эрмитажа – аж Иорданскую галерею Зимнего дворца.

Сауляк Милана, ЛНР. Милана выполнила портрет кота в редкой технике пуантилизм. На одну только мордочку животного ушло два чёрных гелевых стержня Фото: Предоставлено организаторами

Девятилетняя Дарья Прусакова приехала с мамой из Енакиево Донецкой республики. Девочка так разволновалась, что даже на вопросы журналистов не могла отвечать. Первое время за Дашу отдувалась мама:

- В том-то и дело, что никуда не ходим, даже в школу. Давно на удаленке сидим. Такое дело, аж в Питер привезли. Впервые в жизни. Мы столько всего увидели! Ой, все понравилось. Совершенно все.

Грустный "Уличный кот" от Фунтиковой Дарьи стал любимцем публики. Правда, судя по прижатым ушкам, кот совсем не уличный, а породистый домашний Фото: Предоставлено организаторами

Даша представила на конкурс трогательную работу "Мадонна Литта" по мотивам шедевра Леонардо, хранящегося, кстати, в Эрмитаже. Картину высоко оценило строгое жюри из РЖД и удостоило девочку спецпризом - поездкой в Карелию.

- Я теперь попрошу маму, записать меня в художественную школу. Буду ходить, когда все закончится, - тихо призналась Даша, когда (уже после награждения) обрела дар речи.

Безумно смешного кота: окрас как у коровки, глаза-блюдца и уши-лопушки привезла в Петербург Дарья Фунтикова. Правда, название - "Уличный кот" вызвало вопросы у зрителей.

Наша "Комсомолка" не смогла пройти мимо "Кота-корреспондента". Эта работа единственной затронула тему СВО Фото: предоставлено организаторами

- Почему "уличный"? Вон уши какие породистые. Где такие фолды по улицам ходят? Скажите, заберем.

- В Луганске ходят по улицам, - ответила Дарья. - Очень хотят в Эрмитаж.

Для самой Даши поездка стала настоящим квестом. Сначала из Миусинска на маршрутке до Новошахтинска, потом тридцать часов на поезде. Говорит, было не страшно, а радостно. Еще радостнее стало, когда работу отметили представители администрации президента.

Среди участников выставки были не только представители ЛНР и ДНР. Настоящим открытием конкурса стали работы из Волосово. Небольшой город в восьмидесяти километрах от Петербурга привез столько талантов, что организаторы не поскупились отметить наградой еще и учительницу рисования. (После обращения Московской биеннале представитель Администрации Президента РФ вручил педагогу благодарность Министерства просвещения).

Кстати, именно её ученицу из Волосово выделила и наша газета. Спецприза Комсомольской правды удостоилась двенадцатилетняя Златослава Баженова, изобразившая не просто кота, а кота-корреспондента, записывающего интервью у защитника Донбасса.

Это была единственная работа, отразившая военную специфику. Вообще-то, самое удивительное, что суровые реалии почти не коснулись рисунков. Юные художники даже из самых горячих точек страны рисовали мир и дружбу.

Мирон Пономаренко из Макеевки Фото: Предоставлено организаторами

- Мой кот не будет есть мышей, - заявил восьмилетний Мирон Пономаренко из Макеевки, - Он старый и умный кот. Он перевоспитывает мышей и учит их любоваться картинами.

Награждение прошло очень хитроумно. Все 55 участников стали победителями в разных номинациях. Фаворитов выбрала и Почта России (к церемонии успели отпечатать мурчащие открыточки с котами), и железнодорожники, и журналисты, и все-все-все. Гендиректор Фонда президентских культурных инициатив Роман Карманов вообще разошелся и вместо одного любимого рисунка выбрал шесть. Директор Биеннале особенно поблагодарила Министерство культур, компанию РЖД и всех партнеров:

За каждым логотипом за моей спиной – десятки взрослых. Они очень старались, чтобы сделать вам незабываемые дни в самом красивом городе мира, - сказала Юлия Музыкантская и добавила, обращаясь к ребятам: И конечно, все, что сегодня происходит - огромный этап вашей творческой биографии: следующая ваша выставка в Эрмитаже пройдет очень не скоро!

Работа " Мадонна Литта" от девятилетней Дарьи Прусаковой напоминает о работе Леонардо да Винчи, хранящейся в Эрмитаже Фото: Предоставлено организаторами

Слова руководителя Биеннале заглушил стихийный хруст и шелест: 55 участников дружно копались в пакетах и разглядывали подарки. Впрочем, думается, что главное не прошуршали. Ну как такое забыть.

Впереди детей ждали еще подарки и сюрпризы. Вместе с Дмитрием Шагиным (большим человеком, митьком и художником) разрисовывали фанерных котов. Ходили в музей РЖД (он оказался интереснее Диснейленда. Показывали поезд в разрезе, учили управлять электровозом), смотрели на крейсер Аврору и шедевры Эрмитажа. И, главное, нанесли визит эрмитажным котам в их двадцатикилометровой резиденции.

Кошки поначалу строили из себя недотрог, но потом расслабились. В конце экскурсии даже суровый Соломоша перестал бегать по потолку, помирился со своей тетенькой и сказал мур-мур мур. Пресс-секретарь оперативно перевела Соломоново мурчание. Кот передал, что конкурс нужно обязательно продолжать на следующий год.

Сомневаться в точности перевода нет оснований. Ведь когда всем хорошо - то это и кошке приятно.

Посмотреть на портреты эрмитажных котов можно в Главном штабе и Иорданской галерее. По словам Музыкантской, у детски рисунков будет длинная жизнь: "После завершения выставки в Эрмитаже эти работы поедут приносить улыбки в военные госпитали и те регионы нашей огромной страны, где это особенно нужно".

И ещё один взъерошенный кот с разными глазами Фото: Предоставлено организаторами

КСТАТИ

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