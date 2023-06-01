Минобороны и ФСБ предотвратили три танковых атаки Украины на Белгородскую область

Сегодня утром Вооруженными Силами России совместно с подразделениями Пограничной службой и другими подразделениями ФСБ России была сорвана очередная попытка киевского режима провести масштабный террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. Фото: REUTERS

Сегодня утром Вооруженными Силами России совместно с подразделениями Пограничной службой и другими подразделениями ФСБ России была сорвана очередная попытка киевского режима провести масштабный террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области.

Судя по всему, киевский режим решил провести настоящее армейское наступление с поддержкой авиации, артиллерии, танков. Но долгие сборы и приготовления украинских вооруженных формирований у границы заметили и решили встретить так, чтобы надолго запомнилось.

«Около 3-х часов утра по московскому времени, после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино»», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что «самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований». Назад украинские боевики отступать не спешили - ждали команды. Ведь в тылу их ждали заградительные отряды, которые были готовы расстрелять дезертиров. Замешательством воспользовались наши военные.

«Армейской авиацией Западного военного округа нанесено 11 ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара. В результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены», - подчеркнул представитель Минобороны России.

По данным ведомства «нарушений государственной границы не допущено». Это говорит о том, что бой шел на приграничной территории со стороны Украины. И там было уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» и пикап.

Конашенков также рассказал о потерях личного состава ВСУ за сутки на других оперативных направлениях: на Купянском уничтожено до 45 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 80, на Донецком до 395, на Южно-Донецком и Запорожском до 120, на Херсонском до 20.

Кроме 660 наемников киевского режима наши воины ликвидировали четыре диверсионных группы ВСУ, склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны, а также десятки танков, бронемашин, самоходок и гаубиц ВСУ.

Конашенков обратил внимание СМИ, что наиболее кровопролитные бои прямо сейчас идут сейчас в районе Авдеевки на Донецком направлении в зоне ответственности подразделения 1-го армейского корпуса, а также на Марьинском направлении, где работают штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат». Наши воины ведут активное наступление на этих направлениях.

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск в течение суток поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-ой аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны, а также 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а еще живая сила и военная техника в 149 районах.

Генерал-лейтенант отметил боевую работу сил противовоздушной обороны, чьи воины сбили в Запорожской области самолет Су-25 воздушных сил Украины, 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган», «Ольха» и 17 украинских беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

430 - самолетов.

235 - вертолетов.

4407 - беспилотных летательных аппаратов.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9352 - танка и других боевых бронированных машин.

1105 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4954 - орудия полевой артиллерии и минометов.

10587 - единиц специальной военной автомобильной техники.