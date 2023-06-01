Главное в женщине – это душа: ученые определили идеальную форму и размер женской груди

Важна и форма, и содержание Фото: Shutterstock

Исследователи позаимствовали базу данных клиник пластической хирургии. Фотографии, накопившиеся за 10 лет - в период с 2009 по 2019 год, показали добровольцам. Тысячам мужчин и женщин. Чтобы те оценили, насколько привлекательно выглядят запечатленные на фото груди.

По результатам оценок, ученые, ведомые доктором Джонатаном Беркизцом (Dr Jonathan Bekisz), отобрали пятерку лучших и выявили, как им показалось, тенденции, сообразно которым добровольцы отдавали предпочтения тем или иным формам груди. Самым привлекательным ставили «пятерки», «единицы» доставались никудышным.

Средний балл составил 2,5. Пять лучших грудей – из числа показанных, конечно – набрали в среднем 3,1 балла.

Главный вывод: размер имеет значение. Но не в том смысле, в каком можно было бы подумать в первую очередь. Большинству, как выяснилось, нравятся груди скромного объема – порядка 300 кубических сантиметров. Это полтора граненых стакана. И чтобы верхняя часть была больше нижней.

И неожиданная подробность: чем меньше у грудей расстояние между сосками, тем больше они радуют глаз.

Для справки: средний возраст владелиц грудей, принимавших участие в «заочном соревновании», составил 47 лет. Зачем они обращались за консультациями к пластическим хирургам, в исследовании ученых на указано.

Фавориты «зрительских симпатий»

КСТАТИ

Что думают о своей груди сами женщины

Согласно опросу, который 5 лет назад организовала британская клиника пластической хирургии Cosmetic Surgery Solicitors, более всего удовлетворенных — и своей жизнью и собственным телом — оказалось среди обладательниц груди третьего размера (С). Таких 39 процентов.

Какое отношение к другим размерам? Узнайте из нашего материала.