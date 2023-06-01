Российская экономика выходит из кризиса и показывает устойчивый рост

Главной тягловой силой нашей экономики стали обрабатывающие производства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская экономика выходит из кризиса — во всяком случае, об этом говорят данные Росстата. Промышленное производство выросло в апреле на 5,2% по сравнению с апрелем 2022 г. Эти темпы сопоставимы с докризисными временами. Причем рост наблюдается уже второй месяц подряд. Главной тягловой силой нашей экономики стали обрабатывающие производства — там показатели выросли на 8%.

- Эти показатели свидетельствуют о том, что российская экономика переходит на новые рельсы, - сказал kp.ru руководитель Центра политико-экономических исследований Василий Колташов. - Что развитие обрабатывающего сектора, химической промышленности идет активно и будет продолжаться, что глобальная ценовая депрессия на нас не оказывает негативного влияния, несмотря на то, что в этом году выручка от экспорта сырьевых товаров будет существенно меньше, чем в 2022 году - все равно мы наблюдаем, что российская экономика идет вверх. И я думаю, что эта тенденция продолжится. Есть возможность замещать импорт, из-за санкций появилось очень много ниш, куда могут войти наши производители, это основа для создания новых предприятий и расширения сферы действующих. Важно, что это не будет выход на рынок с новым незнакомым продуктом, а это замещение товара, на который уже есть устойчивый объективный спрос. Например, детали машин, медицинское оборудование.

ТОП-5. В КАКИХ ОТРАСЛЯХ ВЫРОСЛО ПРОИЗВОДСТВО В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА:

- Готовые металлические изделия (кроме машин и оборудования) +30%;

- Электрооборудование +29,3%;

- Автотранспортные средства и прицепы +27,3%;

- Компьютеры и периферия, оптика и электроника +23,8%;

- Кокс и нефтепродукты +15,9%.

Источник: Росстат.