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Экономика
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1 июня 2023 12:41

Российская экономика выходит из кризиса и показывает устойчивый рост

Экономист Василий Колташов рассказал, за счет чего будет расти отечественная промышленность
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Главной тягловой силой нашей экономики стали обрабатывающие производства

Главной тягловой силой нашей экономики стали обрабатывающие производства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская экономика выходит из кризиса — во всяком случае, об этом говорят данные Росстата. Промышленное производство выросло в апреле на 5,2% по сравнению с апрелем 2022 г. Эти темпы сопоставимы с докризисными временами. Причем рост наблюдается уже второй месяц подряд. Главной тягловой силой нашей экономики стали обрабатывающие производства — там показатели выросли на 8%.

- Эти показатели свидетельствуют о том, что российская экономика переходит на новые рельсы, - сказал kp.ru руководитель Центра политико-экономических исследований Василий Колташов. - Что развитие обрабатывающего сектора, химической промышленности идет активно и будет продолжаться, что глобальная ценовая депрессия на нас не оказывает негативного влияния, несмотря на то, что в этом году выручка от экспорта сырьевых товаров будет существенно меньше, чем в 2022 году - все равно мы наблюдаем, что российская экономика идет вверх. И я думаю, что эта тенденция продолжится. Есть возможность замещать импорт, из-за санкций появилось очень много ниш, куда могут войти наши производители, это основа для создания новых предприятий и расширения сферы действующих. Важно, что это не будет выход на рынок с новым незнакомым продуктом, а это замещение товара, на который уже есть устойчивый объективный спрос. Например, детали машин, медицинское оборудование.

ТОП-5. В КАКИХ ОТРАСЛЯХ ВЫРОСЛО ПРОИЗВОДСТВО В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА:

- Готовые металлические изделия (кроме машин и оборудования) +30%;

- Электрооборудование +29,3%;

- Автотранспортные средства и прицепы +27,3%;

- Компьютеры и периферия, оптика и электроника +23,8%;

- Кокс и нефтепродукты +15,9%.

Источник: Росстат.

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