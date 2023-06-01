«Роснефть» заместила почти 80% иностранного софта в ключевых процессах нефтегазодобычи

Фото: Пресс-служба Роснефти

31 мая в Москве нефтяная компания «Роснефть» провела Технологический день наукоемкого программного обеспечения (ПО). В мероприятии приняли участие более 100 представителей крупнейших нефтегазовых компаний, в их числе «Газпром», «Новатэк», «Лукойл», «Зарубежнефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Транснефть» и др. Главные инженеры и руководители ИТ-проектов научно-исследовательского института «РН-БашНИПИнефть» продемонстрировали возможности и планы развития наукоемкого софта «Роснефти».

СИМУЛЯТОР ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА ПОСТАВЯТ В КИТАЙ

Отметим, что «Роснефть» успешно создает наукоемкое программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Линейка наукоемкого ПО сегодня включает 23 программных продукта, 10 из которых уже выведены на рынок и успешно продаются. ИТ-решения компании применяются для производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Они превосходят импортные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и понятному интерфейсу.

Например, специалисты российской нефтяной компании разработали первый в Евразии промышленный симулятор гидроразрыва пласта (ГРП) «РН-ГРИД». Импортозамещающая разработка обеспечивает технологическую независимость Компании в области компьютерного моделирования, обязательного для применения технологии ГРП. По состоянию на начало 2023 года реализовано более 600 коммерческих лицензий на использование программного комплекса, заключен договор о поставке «РН-ГРИД» в Китай.

НАУКОЕМКАЯ ЗАДАЧА

Кроме того, «Роснефть» заявила о планах вывода в этом году на внешний рынок новых программных комплексов – «РН-ВЕГА» и «РН-Буровые расчеты».

Для понимания: в «РН-ВЕГА» осуществляется весь процесс интерпретации гидродинамических исследований скважин (ГДИС), начиная от подготовки «сырых» данных до выдачи заключения. Интерпретации ГДИС – это наукоёмкая задача, требующая передовых наработок в области математического моделирования пластовых систем. С помощью комплекса «РН-ВЕГА» специалисты могут выполнять все этапы анализа ГДИС, в том числе определять важнейшие свойства пласта, например, пластовое давление и проницаемость. Крое того, результаты ГДИС позволяют точнее спрогнозировать работу скважины после проведения геолого-технологических мероприятий, а также принять оперативные решения при управлении разработкой месторождения.

К преимуществам ПО относятся высокие скорость и точность математического ядра, поддержка всех видов ГДИС. Сейчас программный комплекс проходит внедрение в шести дочерних предприятиях нефтяной компании. Более 200 пользователей ежегодно выполняют в «РН-ВЕГА» более 3000 интерпретаций.

ПО «РН-Буровые расчеты» предназначено для проектирования и строительства скважин. Софт позволяет планировать траектории скважин, анализировать риски их пересечений, рассчитывать устойчивость бурильной колонны. Функционал ПО включает также гидравлические расчёты, прогнозирование выноса бурового шлама, проектирование процессов крепления и автоматизированное создание отчетной документации.

При разработке программного комплекса специалисты института использовали самые современные математические модели и методы, применяемые для проектирования и строительства скважин. Разработка интегрируется с другими цифровыми продуктами Компании, благодаря чему специалисты могут осуществлять полный цикл работ, используя исключительно корпоративное программное обеспечение.

При этом программы компании способны работать в отечественных операционных системах (ОС) семейства Linux.

«Для нашего предприятия особенно важен программный комплекс «РН-ВЕКТОР», поскольку зарубежный производитель софта, который осуществляет расчёты гибких насосно-компрессорных труб, перестал предоставлять обновления, - сообщил Антон Мацко, начальник отдела инженерно-технических расчётов компании «Газпром подземремонт Уренгой». - В программном обеспечении «Роснефти» нам понравилась гибкость аналитической модели, удобство работы с большим количеством данных и расширенный функционал, который позволяет анализировать полученные данные с качественной визуализацией. Сейчас мы намерены приобрести лицензию «РН-ВЕКТОР» на год. Нам интересно, как он будет развиваться и помогать нам при моделировании сложных и нестандартных инженерно-технических задач».

СОЗДАЕТ, ПРОДАЕТ, ОБУЧАЕТ

На сегодня восемь программных комплексов компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это подтверждает соответствие корпоративного софта стандартам Минцифры РФ и делает его доступным для приобретения государственными органами и компаниями с государственным участием.

В основе программных продуктов заложены новейшие технологии. При разработке используется физико-математическое моделирование с применением искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных мощностей.

Компания уже продала более 900 лицензий нефтегазовым и нефтесервисным предприятиям, более 3700 академических лицензий «Роснефть» безвозмездно передала в 24 ведущих вуза страны для образовательных целей. Таким образом «Роснефть» не только создает и продает программы, но и проводит обучение пользователей и осуществляет техническую поддержку программных продуктов. В 2022-2023 году проведено более 100 обучающих семинаров.

«Разработка линейки наукоемкого программного обеспечения для нефтяного инжиниринга является не кратковременной активностью, связанной с текущим модным трендом на всеобщую цифровизацию, не деятельностью, направленной исключительно на извлечение прибыли, но является вкладом в нефтегазовую индустрию, способом совместного накопления и сохранения знаний, обеспечения нефтегазовой отрасли критически важным для функционирования суверенным инженерным программным обеспечением», - пояснил Александр Пашали, директор Департамента научно-технического развития и инноваций НК «Роснефть».

«ОЗАБОТИЛИСЬ ЕЩЕ ВЧЕРА»

Экспертное сообщество крайне позитивно оценило результаты импортозамещения российской нефтяной компании.

«За резонансными событиями последних лет мало кто замечает успехи российских компаний, которые, на самом деле, в сложнейших условиях давления умудряются ещё и демонстрировать успехи в сфере высоких технологий. Впрочем, судя по высказываниям президента РФ Владимира Путина, сделанным на втором «Евразийском экономическом форуме», эти успехи стали причиной того, что прогнозы относительно обвала российской экономики «не сбылись и уже не сбудутся»», - отметил Алексей Мухин, генеральный директор «Центра политической информации».

Эксперт отмечает, что такая активность безусловной выводит нефтяную компанию на первую линию и цифрового суверенитета, и суверенизации производства в стране: ИТ-разработки, по данным специалистов «Роснефти», сегодня практически на 80% заместили иностранный софт в ключевых процессах нефтегазодобычи.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отмечает, что у широкой общественности сложилось бесконечно ошибочное представление о нефтегазовой отрасли. Предполагается, что добыча нефти – процесс очень простой и даже незамысловатый: пробурил в земле дырку и качай. Добываемое сырьё даже не надо перерабатывать – можно так, в сыром виде продать за рубеж.

«Широкая общественность не учитывает, что нефтегаз развивает материаловедение, обеспечивает рост производства металлургической и машиностроительной продукции, ведёт разработки в области тонкой химии, вкладывает средства в судостроительную отрасль и развитие программного обеспечения, - пояснил эксперт. - Наибольший вклад в развитие российского ПО вносят сами нефтегазовые компании. Одним из лидеров отрасли является «Роснефть», создающая и внедряющая наукоемкое ПО, которое охватывает ключевые процессы добычи нефти и газа. Она вывела на рынок 10 из 23 разработанных программных продуктов».

«В условиях санкций, введённых коллективным Западом против России в целом и её топливно-энергетического комплекса в частности, важнейшая задача – обеспечить реальный технологических суверенитет нашей нефтегазовой промышленности. А это означает, что необходимо не строить воздушные замки, а «еще вчера» внедрять на производственных объектах российские технологии и оборудование. И в первую очередь это касается программного обеспечения, по которому зависимость от импорта к началу нынешнего десятилетия достигла крайне высокого, а по отдельным позициям – и критического уровня, - говорит Валерий Андрианов, эксперт ИнфоТЭК, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. - К счастью, в России есть компании, которые озаботились решением этой задачи действительно еще «вчера»».