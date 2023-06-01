Глеб Панфилов не может самостоятельно ходить

Прославленный режиссер, которому в мае исполнилось 89 лет, все еще находится в реанимации Фото: Артем КОСТЕНКО

За жизнь Глеба Панфилова продолжают бороться врачи Института им.Склифосовского. Режиссер все еще лежит в реанимации медицинского центра в тяжелом состоянии. Напомним, в январе ушла из жизни его супруга - народная артистка СССР Инна Чурикова. Панфилов и Чурикова прожили вместе более полувека. Она была его музой, Панфилов снимал жену почти во всех своих фильмах, ставил на нее спектакли. Такая грандиозная потеря, конечно, отразилась на его здоровье.

Как говорят близкие режиссера, после её ухода он потерял интерес к жизни. Хотя как будто бы поначалу строил планы, говорил о новых постановках, придерживался режима, совершал ежедневные прогулки. Но потом сник.

11 мая он попал в реанимацию нейрохирургии Института им.Склифосовского с инсультом. В Склифе пожилому режиссеру провели обследование. По информации ряда СМИ, у него диагностировали геморрагический инсульт. Встал вопрос об операции, от которой потом отказались - из-за возраста Панфилова. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В последние дни его самочувствие улучшилось. Появилась информация, что режиссера готовят к выписке в реабилитационный центр.

Однако в НИИ им.Склифосовского нам сообщили, что его состояние остается тяжелым. Он по-прежнему в реанимации. Говорить о выписке преждевременно.

- Пока рано заниматься реабилитацией, - сказал нам директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Еще до болезни режиссера Варшавер регулярно с ним созванивался. Панфилов был не чужим человеком «Ленкому», ставил там спектакли. А его жена Инна Чурикова проработала в этом театре 47 лет. – Глеб Анатольевич не может разговаривать сейчас (видимо из-за инсульта задет центр речи – Ред.). Но он все понимает. Кивком головы передает привет. К сожалению, пока не ходит. Главное – он жив...

Весьма вероятно, что у Панфилова левосторонний гемипарез. Это означает, что левая рука и нога пока не функционируют. Каждый день в больницу приезжает сын Панфилова и Чуриковой – Иван.

«КП» желает Глебу Анатольевичу скорейшего выздоровления.