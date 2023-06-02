«Кто за мир, тот нацист»: как в Германии уничтожали антивоенное движение

«Учитесь миру, а не войне» - таков девиз одного из мероприятий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Defender 2023 – это крупнейшие учения НАТО со времен окончания Второй Мировой войны. С 12 по 23 июня до 10 000 военнослужащих из 25 стран будут отрабатывать переброску своих ВВС на восток. В манёврах будут задействованы до 230 самолётов, 100 из них из США, с гордостью сообщает Бундесвер на своём сайте. Там также сказано, что будет отрабатываться трансатлантическая оборона.

Антивоенное объединение Netzwerk Friedenskooperative призвало к проведению демонстраций против масштабных учений. «Учитесь миру, а не войне» - таков девиз одного из мероприятий. Однако движение за мир в Германии сейчас находится не в лучшей форме. Партия Зелёные, которая изначально возникла из движения за мир, приняла другую сторону.

В конце 1980-х движение сторонников мира выходило на демонстрации вместе с «Зелёными» против размещения в Германии американских ракет средней дальности «Першинг 2». Многие интеллектуалы и деятели культуры, такие как писатель Генрих Бёлль, поддержали Петру Келли (Petra Kelly) и пришли на акцию протеста против размещения ракет в Мутлангене (Mutlangen), небольшом городке на юго-западе Германии и одном из многочисленных мест дислокации военных США в Западной части страны. В протестах участвовали тысячи человек, я тоже там был, так как база США располагалась рядом с моей школой. Была непередаваемая атмосфера. Людей объединяло желание жить в мире, они не считали Советский Союз врагом и стремились к взаимопониманию народов. Сейчас Германия бесконечно далека от такого социального климата, а «Зелёные» ещё дальше.

Движение за мир немного ожило в 2014 году, когда начался конфликт на востоке Украины. Ларс Мэрхольц (Lars Mährholz), до тех пор никому неизвестный молодой человек, вставал с громкоговорителем перед Бранденбургскими воротами в Берлине и выражал свою обеспокоенность. Он делал это каждый понедельник, и с каждым понедельником к нему присоединялось всё больше народу. Я тоже принимал в этом участие. Движение разрасталось и вышло за пределы Берлина. Пикеты за мир стали проводиться и в других городах.

Когда акция приняла такой масштаб, что её больше нельзя было игнорировать, немецкая пресса и политики принялись дискредитировать её участников, называя их правыми, антисемитами и неонацистами. Движение распалось. Те, кто принимали участие в пикетах, лишь удивлялись тому, что о них писали. То, как эти акции преподносились в СМИ, не имело ничего общего с тем, что происходило на самом деле. Технически всё делалось всегда одинаково: цитаты вырывались из контекста, участникам с экстремальной, а еще лучше абсурдной позицией, давали возможность высказаться и преподносили это так, как будто всё движение экстремально и абсурдно. Это была клеветническая кампания как по учебнику, которая должна была предотвратить демонстрации за мир и за политику уравновешения интересов народов. И она достигла своей цели.

Немецкий потребитель СМИ принимал то, что ему преподносилось, без доли здорового критицизма. Любой, кто за мир, тот нацист – такова была формула, которую многие с готовностью усваивали.

Последствия этого ощутили на себе в этом году политик от партии Левые Сара Вагенкнехт и защитница прав женщин, публицист Алиса Шварцер, когда они выступили с манифестом за мир против дальнейших поставок оружия на Украину. Их также дискредитировали.

Движение за мир переживает в Германии тяжелые времена, хотя критика, которую оно озвучивает, скорее сдержанная. Главный аргумент заключается в том, что мы вернулись к менталитету Холодной войны. Я считаю, что такой анализ в отношении Германии и ЕС неполон и слишком упрощён.

Если посмотреть на намерения, которые ЕС преследует своим санкционным режимом против России, если проанализировать требования Зелёных и сторонников жёсткой линии из других партий Германии, становится ясно, что немецкие политики представляют не менталитет Холодной войны. Немецкие политики и немецкие СМИ скатились к менталитету Версальского договора. Они хотят мира через победу над Россией, они хотят уничтожить Россию экономически, унизить её, разделить и оставить истекать кровью. Это ненависть, которую Германия открыто демонстрирует. Россия должна учиться проигрывать, заявил депутат от Христианско-демократический союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер. Политики позволяют себе руководствоваться чувствами, а о последствиях снова никто не думает. Ментально Германия снова вернулась во времена до момента основания ООН. Она не ищет путей решения конфликта, а стремится уничтожить противника. У движения за мир в таких условиях нет шансов. В отличие от Бундесвера и крупномасштабных военных учений.