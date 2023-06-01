Отчаянная и повальная мобилизация началась на Украине: Киев пытается заменить десятки тысяч погибших солдат

Киеву очень не нравится, что на Западе начали смотреть на состояние ВСУ и обещания контрнаступления не через розовые очки, а через простые стекла. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киеву очень не нравится, что на Западе начали смотреть на состояние ВСУ и обещания контрнаступления не через розовые очки, а через простые стекла. И увидели… Ой, а что же они там такого увидели? Да ничего хорошего…

- Готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя, - пишут западные СМИ.

Еще в последние майские выходные лесников вместе с украинскими полицейскими и военкоматчиками погнали в рейды по вылову любителей шашлыков.

- Лесники совместно с представителями ГСЧС, полиции и военкомами провели в местах отдыха рейды, поскольку из-за большого числа людей, которые приходят отдыхать в леса и их небрежности, леса страдают от пожаров, - отчитались власти. - В ходе общения они напоминали отдыхающим об административной ответственности за нарушение правил, а также вручали мужчинам повестки.

Как бы вручали между делом, хотя именно этот момент рейдов был главным побудительным мотивом для пополнения ВСУ "шашлычными войсками". Но полномасштабная и отчаянная мобилизация стартовала на Украине именно в первый день нынешнего лета. Правила поменялись очень круто. Во-первых, расширили категории тех, кто подлежит мобилизации. Теперь к уже мобилизуемым категориям добавили еще несколько:

- мужчины в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы, пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения,

- аналогично пригодные и ограниченно пригодные во время военного положения мужчины с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет,

- а также снятые с военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с аналогичным состоянием здоровья по решению военно-лечебной комиссии, не совершившие тяжкого преступления.

Осталось под гребенку зачищать тех, кто моложе 18, старше 60 и непригодных по состоянию здоровья, а еще – женщин, чтобы Киев расписался, что он выгребает последние ресурсы. Конечно, не считая детей Порошенко, Данилова и остальных Кулеб.

По новым правилам теперь начали и вручать повестки. Теперь их можно вручать буквально в любом публичном месте. И никого не волнует, в каком военкомате (ТЦК) человек стоит на учете. Где поймали, там и вручили, куда предписали, туда и приходить. Ах, вы из Жмеринки? Ничего, вас мобилизует Львовский военкомат (ТЦК – территориальный центр комплектования). Где кого поймают, там того и мобилизуют. Военком сказал – в морг, значит, в морг.

Еще интереснее, что теперь потенциальным жертвам мобилизации следует шарахаться практически ото всех, разве что за исключением одинокого стоящего столба с фонарем уличного освещения. Потому что право вручать повестки теперь дано не только сотрудникам ЦТК, но сотрудникам СБУ, Службы внешней разведки Украины, представителям местных органов власти, руководителям компаний и предприятий, а также (внимание - !) сотрудникам дипломатических учреждений Украины за рубежом. И вручение повестки по закону обжаловать невозможно.

Еще раз – мобилизации на Украине подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные или ограниченно пригодные. И где угодно. То есть грести не будут разве что одноруких, одноногих и прочих одноглазых инвалидов.

Но и это еще не все. Конечно же, по совершенно случайному совпадению, именно с этого дня в Незалежной изменились и правила получения статуса безработного. Теперь для этого необходимо подавать военно-учетный документ. Есть еще и другие пункты, но этот в инструкции стоит самым первым, а потому и является самым главным.

Если еще по старым правилам военкоматчики устраивали такое шоу, что мобилизуемые на Украине начали ставить мировые легкоатлетические рекорды по бегу на короткие и длинные дистанции, прыжкам в длину, высоту и в сторону, то что же там начнется теперь?