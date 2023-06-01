Ирина Алферова объяснила секрет вечной молодости Дженнифер Лопес и Мишель Пфайффер

Главной звездой открытия стала 72-летняя Ирина Алферова. Фото: архив фестиваля.
В Чите, в Забайкальской краевой филармонии открылся 10-ый, юбилейный «Забайкальский международный кинофестиваль».
По звездной дорожке традиционно прошли кинозвезды и режиссеры: Алика Смехова, Дмитрий Харатьян, Евгений Дятлов, Ирина Алферова, Александр Михайлов, Валерий Баринов, Елена Ксенофонтова, Сергей Урсуляк, Макар Запорожский, Ирина Медведева, Анна Банщикова, Ольга Красько, Евгения Дмитриева и многие другие.
Фото: архив фестиваля.
Главной звездой открытия стала 72-летняя Ирина Алферова. Артистка выбрала для раута изумрудное элегантное платье.
- Да, никаких стилистов у меня нет, сама подбираю образы. Какой наряд увидела утром, такой и надела, - кокетничала Ирина Ивановна.
- Вы прекрасно выглядите. Помню, как несколько лет назад вы говорили мне в интервью, что не приветствуете пластику…
- Да, я и сейчас категорически против пластических операций. Никого они моложе не делают. Надо достойно выглядеть, зачем себя уродовать пластикой... Если бы был рецепт красоты, эликсир молодости, его бы изобрели в Голливуде. А там, посмотрите, так же стареют актрисы, никто моложе не становится.
Артистка выбрала для раута изумрудное элегантное платье. Фото: архив фестиваля.
- А как же вечно молодая Дженнифер Лопес?
- Она ещё просто молодая.
- А Мишель Пфайффер?
- Она молодо выглядит, потому что у нее такая структура лица.
Я ничего не делаю, никаких рецептов у меня нет. Думаю, надо больше думать о душе, оставаться достойным человеком, - считает актриса.