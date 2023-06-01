Россия стала больше производить, а люди – больше тратить: экономика страны эффективно разгоняется

Уже второй месяц подряд российская экономика растет. Пусть небольшой, по проценту с хвостиком, но если и дальше двигаться такими же темпами, то к концу года можем выйти на вполне приличные 12-15%. Фото: Shutterstock

ЗА СЧЕТ ЧЕГО РАСТЕТ ЭКОНОМИКА

Уже второй месяц подряд российская экономика растет. Пусть небольшой, по проценту с хвостиком, но если и дальше двигаться такими же темпами, то к концу года можем выйти на вполне приличные 12-15%. А пока, ели сравнивать апрель 2023 г. с апрелем 2022-го, то рост, по данным Росстата, составил 5,2%. Главной движущей силой нашей экономики стало обрабатывающее производство, где показатели выросли на 8%.

- Рост российской экономики продолжится, несмотря на то, что выручка от экспорта сырьевых товаров будет существенно меньше, чем в 2022 году, - сказал KP.RU руководитель Центра политико-экономических исследований Василий Колташов. - Из-за санкций появилось очень много товарных ниш, куда могут войти наши производители. Это не будет выход на рынок с новым незнакомым продуктом, а это замещение товара, на который уже есть устойчивый объективный спрос. Например, детали машин, медицинское оборудование.

МЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ ТРАТИТЬ НА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Что еще радует — у народа появились деньги, чтобы купить то, что производит промышленность. Тот же Росстат зафиксировал, что люди стали больше тратить, уровень потребления приближается к 2021 г. Причем заметно выросли траты на непродовольственные товары.

- В апреле этого года люди потратили на покупки на 7,4% больше денег, чем в апреле 2022-го, - рассказал KP.RU ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Игорь Поляков. - Причем, увеличение расходов идет сейчас каждый месяц — в апреле на 1,5%, в марте — на 1,3%.

По его словам, активнее всего растут покупки разных «умных» устройств типа колонок «Алиса», которые производят «Яндекс» совместно со Сбербанком, на электронные часы со всякими дополнительными функциями, на детские игрушки и, как не прискорбно - на сигареты.

- На продукты питания стали тратить в целом меньше, но заметно, что идет оздоровление питания, - обратил внимание Поляков. - Так, траты на овощи и фрукты увеличились, на мясо осталось стабильным, а на остальные группы — снизились. Есть тенденция к росту трат и на рестораны и кафе.

Пояснил эксперт и откуда деньги у народа — растут зарплаты и пенсии, а инфляция снижается.

- В апреле она составила 2,3%, в мае мы ожидаем 2,45%, и примерно на таком же уровне она продержится 3-4 месяца, - сказал Поляков.