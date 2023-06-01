Российские войска отбили тройную атаку ВСУ на Белгородскую область: Полная хронология событий

Минобороны показало видео ударов по атакующим Шебекино в Белгородской области украинским террористам Фото: Кадр видео

Киевский режим в очередной раз попытался совершить террористический акт в отношении жителей города Шебекино Белгородской области. Но грамотные и самоотверженные действия подразделений «Западной» группировки войск не дали воплотить планы Украины в реальность. Полная хронология событий в нашем материале.

Полная хронология событий отражения атаки на Белгородскую область

Попытка проникновения трех групп ВСУ с бронированной техникой произошла ночью 1 июня 2023 года.

Первая атака

- В течение часа противник обстреливал международный автомобильный пункт пропуска «Шебекино» на российско-украинской границе. Также артиллерийским огнем украинские военные наносил удары по жилым кварталам населенного пункта Новая Таволжанка.

После этого, в 03:57 утра по московскому времени, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и 30 боевиков попытались прорваться в направлении Волчанска и атаковать пункт пропуска «Шебекино». Но попытка обернулась провалом.

- Артиллерия Западного военного округа нанесла огневой удар по сторонникам киевского режима. В результате чего уничтожено около 10 боевиков и боевая бронированная машина. Противник отступил в сторону Плетеневки.

Вторая атака

- Террористическая группа в составе 15 боевиков совершила попытку проникновения на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец. И тут противника ждала неудача - бойцы подорвались на минном поле, а российская артиллерия уничтожила то, что от них осталось.

- В то же время еще одна группа террористов, из 20 боевиков и двух бронированных машин, попыталась продвинуться к Новой Таволжанке вдоль правого берега Сиверского Донца. Но далеко они не ушли - подразделения прикрытия гос. границы разбили врага в ходе стрелкового боя. Со стороны противника потеряны 8 боевиков и бронированная машина.

В 04:45 подразделения прикрытия гос. границы были усилены бронегруппой.

В 04:57 авиация ВКС России нанесла два удара по резервам противника на территории Украины.

Третья атака

- С 06:05 до 06:45 террористические группы киевского режима попытались в третий раз за ночь прорваться на территорию России. Они пошли в атаку из районов Плетневки и Волчанска. В этот раз противник усилил состав - до 70 боевиков, пяти танков, четырех боевых бронированных машин, семи пикапов и к группе присоединился один «Камаз».

- Как и в предыдущие два раза, атака оказалась неудачной. После ударов тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией, террористы отступили понеся потери в виде 12 боевиков, двух бронированных машин и пикапа.

Завершение отражения атак ВСУ на Белгородскую область

- В период с 07:00 до 09:50 авиация ВКС России нанесла девять ударов по убегающим террористам и их резервам.

Всего, в период с 03:57 ночи до 09:50 утра, российскими силами были уничтожены:

- более 50 террористов киевского режима;

- четыре боевые бронированные машины;

- боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град»;

- один пикап.