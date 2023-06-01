Сергей Степашин: Украинский беспилотник сбили прямо рядом с моей дачей в Барвихе. Бойцы нашей ПВО - молодцы!

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

Праздник нашего детства

…- Сергей Вадимович, вас с наступившим летом.

- Спасибо, Саш. Взаимно. И еще с - 1-м июня, Днем защиты детей.

- Конечно. Мы с вами сами были когда-то детьми.

- Да. Праздник этот образовался в 50-х годах, как раз когда я родился.

- И я тоже. Это наш тоже праздник… Сергей Вадимович, вот обычно, как начинается июнь, вы секреты свои раскрываете, как Сергей Степашин проведет это лето.

- Как обычно. Тем более, что для меня это понятие относительное, я уже давно не госслужащий.

Конечно, это мое лето будет в моей стране.

Традиционно в планах у меня - поездка в Рязань, потом на Волгу, в Саратовскую губернию, - там очень интересные места, которые я недавно открыл для себя. Я имею в виду Сызрань, там какая природа сказочная. Естественно, поеду в родной город - в Ленинград (Санкт-Петербург)…

Памятник окончанию Гражданской войны в России

- А ещё, Сергей Вадимович, что у вас будет летом? Из политического…

- Скорее, этот пункт - из исторического.

В августе ожидается интересная поездка в Якутию. Там пройдут встречи (не хочу употреблять слово «мероприятия») к 100-летию окончания гражданской войны в нашей стране.

Да, она закончилась именно в Якутии, в 1923-с.

Причем, как ни странно, белые и красные уже воевали без особой жестокости.

Это, вообще, удивительная история. Как-нибудь я оттуда тебе позвоню и расскажу, в чем она заключается.

- Хорошо…

- Там и природа сказочная, и люди хорошие.

А насчет окончания гражданской войны, как ты понимаешь, сегодня это - достаточно актуально.

- А вы какой-то труд подготовили, да? Ну, как председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) на этот счет? Какую-то речь, доклад?

- Естественно…

А так - просто встреча.

Наше общество соорудило там небольшую часовенку в знак окончания как раз этой гражданской войны. А ещё - как символ примирения, мира, добра.

Понятие - «миру - мир» -. становится сейчас актуальным.

Я вспоминаю сейчас этот советский лозунг «Миру – мир».

- Я - тоже.

- Вот мы все удивлялись и думали – чего говорить об очевидном? Оказывается, надо.

- Кстати, насчёт Якутии. А я недавно делал беседу с Айсеном Николаевым, главой Республики (Саха) Якутия - очень тепло о вас отзывался, как о председателе общественного совета Минстроя России, вы там много чего порасселяли… Я имею ввиду - ветхое, аварийное жилье, бараки. Людям дали новое жилье.

- Якутия, действительно, за последние 20 лет очень серьезно изменилась. Сам Якутск не узнать на самом деле. Они молодцы, работают по-настоящему.

Я хочу Айсену пожелать успехов и удачи!

В 6.20 утра как грохнуло сверху!

- Товарищ генерал-полковник! Теперь у меня к вам вопросы - как к военному. Накануне 9 мая украинский дрон «зацепился» за наш Кремль. А позавчера наши илы ПВО сбили их беспилотники уже в Подмосковье…

- А у нас же, вот я на даче ФСО проживаю, в Барвихе… И - в 6.20 утра как грохнуло сверху…

Я-то привык к грохотанию, особенно после чеченской кампании. (А со мной были и внучка, и сын, и супруга).

А это как раз сбили один из летательных аппаратов.

Наша ПВО сработала.

Фрагмент беспилотника упал рядом со школой имени Евгения Примакова, она у меня там неподалёку.

- Вы видели эти фрагменты?

- Нет, я слышал просто это жужжание, это почти рядом было.

А потом - вот этот громкий хлопок.

Но в связи с тем, что немножко соображаю в военном деле, я понял, что это не к нам прилетело. (Речь - о взрыве. - А.Г.), а это по ним лупанули, по этим дронам.

Хлопок был серьезный – я сразу вспомнил чеченскую кампанию.

- И не только чеченскую.

- Да.

- Вы были во многих «горячих точках»… Сергей Вадимович, а когда вы услышали жужжание украинского дрона, у вас не было желания самому его - ну, попытаться сбить, что ли? (Некоторым это удавалось. - А.Г.) У вас же есть какое-то оружие?

- Да у меня, Саш, давно желание сбить не только дроны, но и тех, кто их запускает.

- Это я из вашего интервью не вырезаю?

- Не вырезаем!

Они (Речь о коллективном Западе и киевском режиме. - А.Г.) это знают прекрасно. Почему против меня и санкции ввели давно...

Они даже не бандеровцы – хуже.

Бандера был предатель еще тот, а эти - просто сволота, предавшая свою страну и всех, кого не лень.

- Я вспомнил, что вы мне однажды рассказывали, как были на обследовании в больнице, а к вам приезжал Порошенко - выручать шоколадную фабрику свою в России, но вы ее не отдали.

- Нет, нет, он просил знак «Аленушка», хотел его приобрести тогда.

Есть такие конфеты замечательные, и он хотел, чтобы их отдали его липецкой фабрике. Нет, не отдали им «Аленушку». И ничего он больше не получит.

- А Степашин там какую роль играл, вы тогда кем работали?

- Председателем Счетной палаты, на всякий случай.

- То есть, он надеялся, что вы походатайствуете?

- Ну, да. Он тогда был министром финансов и экономики.

Кстати, входил в партию товарища Януковича. И очень тепло о нем отзывался.

«Украина - государство-террорист!»

- Скажите, как мы сейчас должны поступать? Вот когда вы, экс-премьер Степашин, в прошлом -шеф Лубянки и глава МВД, слышите в небе, рядом со своей дачей, жужжание украинских беспилотников… И у вас сразу же возникает желание чем-то сбить этот дрон, да?

- Конечно.

- Руки чесались.

- Главное, чтобы отбить им желание запускать эти штуки.

- А как генерал-полковник Степашин оценивает работу нашего ПВО?

- На сегодняшний день - хорошо. Жалко, что они долетели до Москвы. Неплохо было бы чуть пораньше их нейтрализовать

А вообще… Дело-то, Саш, не во мне. Совершенно понятно, что с нами воюет враг, а с врагом надо бороться - как с врагом, хватит рассусоливать, что называется.

Более того, я ведь предлагал, когда совсем недавно выступал в Питере, на юридическом форуме, что пора принимать соответствующий закон о признании нынешнего руководства Украины террористами.

Помните, когда в 2001-м ударили - так называемые талибы - по башням-близнецам, по зданиям по высотным в Нью-Йорке? (И мы тогда США поддержали сразу же!) Что сделали американцы? Они объявили весь Афганистан террористическим государством.

Правда, ввод войск им ничего не дал…

Но и нам - с точки зрения юридического сопровождения наших действий, я считаю, что это (объявление Украины террористическим государством. - А.Г.) - совершенно нужно. Не знаю, почему мы тянем?

Кстати, президент Владимир Путин вчера (в среду, 31 мая) тоже сказал, что это - терроризм.

Вот пусть наши законодатели немножко пошевелятся там своим одним местом…

- Но Степашин же председатель союза юристов России…

- Я на юридическом форуме официально и обратился к депутатам. Официально!

- Может быть, есть еще какие-то рычаги?

- Ты помнишь, как мы с тобой говорили о необходимости признать геноцидом - по отношению к мирному населению СССР - действий немецко-фашистских войск в Великую Отечественную?

- Да.

- Признали. В Госдуме. Правда, на Ассоциацию юристов России так и не соизволили сослаться.

Да, было постановление Госдумы, они признали то, что я написал, но про статус юристов России и не вспомнили.

- Но «Комсомолка» же вспомнила. (См. Сергей Степашин - в эфире Радио «Комсомольская правда», 97,2 FM: ) Я и у Дмитрия Пескова об этом дважды спрашивал.

- Вот «Комсомолка» - молодец.

- У нас же тираж больше, чем мест депутатских в Госдуме.

- Согласен.