Сергей Степашин: Украинский беспилотник сбили прямо рядом с моей дачей в Барвихе. Бойцы нашей ПВО - молодцы!

Сергей Степашин
Фото: Иван МАКЕЕВ
…- Сергей Вадимович, вас с наступившим летом.
- Спасибо, Саш. Взаимно. И еще с - 1-м июня, Днем защиты детей.
- Конечно. Мы с вами сами были когда-то детьми.
- Да. Праздник этот образовался в 50-х годах, как раз когда я родился.
- И я тоже. Это наш тоже праздник… Сергей Вадимович, вот обычно, как начинается июнь, вы секреты свои раскрываете, как Сергей Степашин проведет это лето.
- Как обычно. Тем более, что для меня это понятие относительное, я уже давно не госслужащий.
Конечно, это мое лето будет в моей стране.
Традиционно в планах у меня - поездка в Рязань, потом на Волгу, в Саратовскую губернию, - там очень интересные места, которые я недавно открыл для себя. Я имею в виду Сызрань, там какая природа сказочная. Естественно, поеду в родной город - в Ленинград (Санкт-Петербург)…
- А ещё, Сергей Вадимович, что у вас будет летом? Из политического…
- Скорее, этот пункт - из исторического.
В августе ожидается интересная поездка в Якутию. Там пройдут встречи (не хочу употреблять слово «мероприятия») к 100-летию окончания гражданской войны в нашей стране.
Да, она закончилась именно в Якутии, в 1923-с.
Причем, как ни странно, белые и красные уже воевали без особой жестокости.
Это, вообще, удивительная история. Как-нибудь я оттуда тебе позвоню и расскажу, в чем она заключается.
- Хорошо…
- Там и природа сказочная, и люди хорошие.
А насчет окончания гражданской войны, как ты понимаешь, сегодня это - достаточно актуально.
- А вы какой-то труд подготовили, да? Ну, как председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) на этот счет? Какую-то речь, доклад?
- Естественно…
А так - просто встреча.
Наше общество соорудило там небольшую часовенку в знак окончания как раз этой гражданской войны. А ещё - как символ примирения, мира, добра.
Понятие - «миру - мир» -. становится сейчас актуальным.
Я вспоминаю сейчас этот советский лозунг «Миру – мир».
- Я - тоже.
- Вот мы все удивлялись и думали – чего говорить об очевидном? Оказывается, надо.
- Кстати, насчёт Якутии. А я недавно делал беседу с Айсеном Николаевым, главой Республики (Саха) Якутия - очень тепло о вас отзывался, как о председателе общественного совета Минстроя России, вы там много чего порасселяли… Я имею ввиду - ветхое, аварийное жилье, бараки. Людям дали новое жилье.
- Якутия, действительно, за последние 20 лет очень серьезно изменилась. Сам Якутск не узнать на самом деле. Они молодцы, работают по-настоящему.
Я хочу Айсену пожелать успехов и удачи!
- Товарищ генерал-полковник! Теперь у меня к вам вопросы - как к военному. Накануне 9 мая украинский дрон «зацепился» за наш Кремль. А позавчера наши илы ПВО сбили их беспилотники уже в Подмосковье…
- А у нас же, вот я на даче ФСО проживаю, в Барвихе… И - в 6.20 утра как грохнуло сверху…
Я-то привык к грохотанию, особенно после чеченской кампании. (А со мной были и внучка, и сын, и супруга).
А это как раз сбили один из летательных аппаратов.
Наша ПВО сработала.
Фрагмент беспилотника упал рядом со школой имени Евгения Примакова, она у меня там неподалёку.
- Вы видели эти фрагменты?
- Нет, я слышал просто это жужжание, это почти рядом было.
А потом - вот этот громкий хлопок.
Но в связи с тем, что немножко соображаю в военном деле, я понял, что это не к нам прилетело. (Речь - о взрыве. - А.Г.), а это по ним лупанули, по этим дронам.
Хлопок был серьезный – я сразу вспомнил чеченскую кампанию.
- И не только чеченскую.
- Да.
- Вы были во многих «горячих точках»… Сергей Вадимович, а когда вы услышали жужжание украинского дрона, у вас не было желания самому его - ну, попытаться сбить, что ли? (Некоторым это удавалось. - А.Г.) У вас же есть какое-то оружие?
- Да у меня, Саш, давно желание сбить не только дроны, но и тех, кто их запускает.
- Это я из вашего интервью не вырезаю?
- Не вырезаем!
Они (Речь о коллективном Западе и киевском режиме. - А.Г.) это знают прекрасно. Почему против меня и санкции ввели давно...
Они даже не бандеровцы – хуже.
Бандера был предатель еще тот, а эти - просто сволота, предавшая свою страну и всех, кого не лень.
- Я вспомнил, что вы мне однажды рассказывали, как были на обследовании в больнице, а к вам приезжал Порошенко - выручать шоколадную фабрику свою в России, но вы ее не отдали.
- Нет, нет, он просил знак «Аленушка», хотел его приобрести тогда.
Есть такие конфеты замечательные, и он хотел, чтобы их отдали его липецкой фабрике. Нет, не отдали им «Аленушку». И ничего он больше не получит.
- А Степашин там какую роль играл, вы тогда кем работали?
- Председателем Счетной палаты, на всякий случай.
- То есть, он надеялся, что вы походатайствуете?
- Ну, да. Он тогда был министром финансов и экономики.
Кстати, входил в партию товарища Януковича. И очень тепло о нем отзывался.
- Скажите, как мы сейчас должны поступать? Вот когда вы, экс-премьер Степашин, в прошлом -шеф Лубянки и глава МВД, слышите в небе, рядом со своей дачей, жужжание украинских беспилотников… И у вас сразу же возникает желание чем-то сбить этот дрон, да?
- Конечно.
- Руки чесались.
- Главное, чтобы отбить им желание запускать эти штуки.
- А как генерал-полковник Степашин оценивает работу нашего ПВО?
- На сегодняшний день - хорошо. Жалко, что они долетели до Москвы. Неплохо было бы чуть пораньше их нейтрализовать
А вообще… Дело-то, Саш, не во мне. Совершенно понятно, что с нами воюет враг, а с врагом надо бороться - как с врагом, хватит рассусоливать, что называется.
Более того, я ведь предлагал, когда совсем недавно выступал в Питере, на юридическом форуме, что пора принимать соответствующий закон о признании нынешнего руководства Украины террористами.
Помните, когда в 2001-м ударили - так называемые талибы - по башням-близнецам, по зданиям по высотным в Нью-Йорке? (И мы тогда США поддержали сразу же!) Что сделали американцы? Они объявили весь Афганистан террористическим государством.
Правда, ввод войск им ничего не дал…
Но и нам - с точки зрения юридического сопровождения наших действий, я считаю, что это (объявление Украины террористическим государством. - А.Г.) - совершенно нужно. Не знаю, почему мы тянем?
Кстати, президент Владимир Путин вчера (в среду, 31 мая) тоже сказал, что это - терроризм.
Вот пусть наши законодатели немножко пошевелятся там своим одним местом…
- Но Степашин же председатель союза юристов России…
- Я на юридическом форуме официально и обратился к депутатам. Официально!
- Может быть, есть еще какие-то рычаги?
- Ты помнишь, как мы с тобой говорили о необходимости признать геноцидом - по отношению к мирному населению СССР - действий немецко-фашистских войск в Великую Отечественную?
- Да.
- Признали. В Госдуме. Правда, на Ассоциацию юристов России так и не соизволили сослаться.
Да, было постановление Госдумы, они признали то, что я написал, но про статус юристов России и не вспомнили.
- Но «Комсомолка» же вспомнила. (См. Сергей Степашин - в эфире Радио «Комсомольская правда», 97,2 FM: ) Я и у Дмитрия Пескова об этом дважды спрашивал.
- Вот «Комсомолка» - молодец.
- У нас же тираж больше, чем мест депутатских в Госдуме.
- Согласен.