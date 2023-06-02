В Москве начали выпускать виски и джин без алкоголя. Обещают замахнуться даже на водку

Наш корреспондент убедился на себе - есть в «нулевом» алкоголе какая-то особая сила... Фото: Андрей АБРАМОВ

27-летний Александр Вученович хоть и молод, но уже сделал неплохую карьеру. Поработал финансистом в крупных банках и инвесткомпаниях, гонял в Кремниевую долину (место в США, где базируются высокотехнологичные корпорации), пробовал себя в разных бизнесах.

Последнее начинание москвича у одних вызывает оторопь, у других - закономерный скепсис. Бизнесмен с партнерами начал производство безалкогольного алкоголя.

Речь не о пиве или вине, которые давно уже есть в магазинах. А о крепких напитках. Тут и технология производства другая (см. «Конкретно»).

Беседуем в ресторане посреди обители фешенебельности всея Руси - на Патриарших. Александр заказывает «Апероль шприц» и «Том Коллинз» - два классических коктейля. Первый - это игристое с горьким итальянским аперитивом. Второй - джин, лимонный сок, сахар и газированная вода. Оба напитка на безалкогольном алкоголе.

Пробую. «Шприц» похож… Нет-нет, тот самый вкус! Горечь апельсиновой корки и легкая пряность перекликается с колючими пузырьками безалкогольного шампанского. И флер спиртуозности тут тоже присутствует.

«Том Коллинз» оказывается чуть скучнее. «Выхлоп» от псевдоджина поначалу смущает. Вроде и похоже на оригинал - сухой, резкий вкус, но он будто идет параллельной тропой. Поначалу напиток не зашел. Но, цедя стакан в течение вечера, скорее поставлю ему четверку с минусом. А вот «Аперолю» - отлично.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЩЕПОТКУ ПЕРЦА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦВЕТОК

В чистом виде безалкогольный алкоголь более неоднозначный. Будто ингредиент, концентрат, который просит добавить его куда-то. Бизнесмен на этот счет не переживает:

- Мы создавали его именно для смешивания в коктейлях. Это имитация вкуса и ароматики алкоголя. Долго думали, как это назвать. Пока остановились на понятном всем: «безалкогольный алкоголь». Хотя в профессиональном общении используем барменский сленг и называем это - спирит, - рассказывает сооснователь и исполнительный директор фирмы-производителя Александр Вученович.

Год назад он с партнерами изучал гастрономические тренды. Западные аналитики твердили про безалкогольный алкоголь. В гонку включились гиганты вроде «Мартини», которые стали производить безалкогольный вермут. Александр с командой решил попробовать и у нас. Производство запустили в Подмосковье.

- Я сам не пью. Особой причины нет, просто не пью! В ресторане, в компании чувствую дискомфорт. В заведения ходят не только чтобы голод утолить. Еще и за кулинарным опытом. А ведь есть барный опыт - попробовать напитки с авторским почерком. Но, когда в меню для тебя только вода и апельсиновый сок, становишься белой вороной в компании. С безалкогольными спиритами ты подсознательно вливаешься в застолье. Так что безалкогольный алкоголь я бы назвал социальным напитком, - говорит бизнесмен.

Технологи компании создали джин, виски, ром, апероль, кампари. Хотят запустить готовые коктейли в жестяных банках.

- Но как же вы, русский человек, обошли стороной водку?

- Мы ее не обошли, работаем! Водка - самый сложный для безалкогольного воспроизведения продукт. Убрать спирт - останется вода. Мы пробуем воссоздать вкусовой эффект водки, чувство, когда ее пьешь. Будем играться с экстрактами перцев и электрических цветов. Это экзотическое растение. Если пожевать листья, на языке будет эффект электрического покалывания. От перцев - острота, а от этого что-то вроде шипучек из 90 х. В чистом виде это пить неинтересно. Будет исключительно основа для коктейлей вроде «Кровавой Мэри».

Пока спириты поставляют в московские и питерские рестораны, есть в некоторых алкомаркетах. Фото: Андрей АБРАМОВ

ДЕАЛКОГОЛИЗАЦИЯ

То ли майский вечер был душным, или же Александр, словно фокусник, подливал настоящего спиртного, пока я не видел. Спустя пару бокалов появился легкий сумбур в голове, тело пообмякло. Я, конечно, не из тех, кто легко поддается самовнушению и прочим гипнозам. Но тут явно была какая-то третья сила. Наверное, это все же духота… Собеседник спокойно заметил:

- Мне рассказали бармены из Хамовников, которые работают со спиритами. За стойкой стоял стажер. Присел клиент слегка подшофе. Заказал алкогольный джин-тоник. Попробовал и заметил: как-то слабо. Попросил двойную порцию джина, еще и еще... За вечер почти бутылку выпил. До такси едва дошел. Позже старший бармен обнаружил, что стажер по незнанию спутал бутылки и поил клиента безалкогольным джином. В общем, сила самовнушения!

Пока спириты поставляют в московские и питерские рестораны, есть в некоторых алкомаркетах. Нашли партнеров в крупных городах по стране, кто готов тоже продавать. Но уйдут ли спириты в малые города, где зарплаты в три-четыре раза ниже московских (стоимость бутылки 0,75 в среднем - 1400 рублей), создатели пока не уверены.

- Если продукт станет модным, со временем дойдет до отдаленных регионов. Мы хотим приложить руку к его популяризации, провести некую деалкоголизацию. Но надо понимать, что в массовых заведениях его будут брать только при цене коктейля на одном уровне с соком или газировкой.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Продадут ли детям?

С юридической точки зрения безалкогольный «крепкий» алкоголь (как и безалкогольное пиво) - просто напиток. Вроде газировки или сока. Его могут продать несовершеннолетнему. Ведь спирта в составе нет.

- Считаю, что нет связи между продажей ребенку безалкогольного джина и его потенциальной тягой выпить настоящий алкоголь. В России много пьют алкоголя, он доступен в среде несовершеннолетних. Родители наливают детям, в магазинах не проверяют документы и продают. Лучше бороться с этими проблемами, а не с тем, что ребенок попробует безвредный для здоровья напиток, который хоть и имеет алкогольный «подтекст», но по факту таковым не является, - считает Александр.

Правда, пока неясен вопрос с рекламой. Пивоварни давно используют хитрость и рекламируют безалкогольное пиво с упаковкой и названием, сильно напоминающими оригинальный продукт. А вот с «крепкими» спиритами прецедентов не было.