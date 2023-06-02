Россияне вместо отпуска ищут подработки: Рассказываем, как найти хороший заработок на летние месяцы

- Шашлык - это так, для души. А вообще у меня бизнес в Москве. Фото: Евгения ГУСЕВА

Любите ли вы жарить шашлыки? А готовить блюда на мангале? Если да, тогда вот вам неплохая вакансия. В кафе на турбазу в живописном месте Алтая требуется шашлычник. Вахта - с июня по сентябрь. Работа посменная, зарплата от 2000 рублей за смену. Есть и другие варианты дополнительных сезонных заработков, и их немало.

- На летние подработки как сезонный вид работ не влияет никакая обстановка в стране, - говорит проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Всегда будет спрос на работников в сельском хозяйстве, это и прополка, и уход за фруктовыми деревьями, и сбор урожая. Еще одно направление - общепит. Кафе и рестораны как раз на сезон и набирают поваров, мойщиц, официантов. Работники нужны и для сферы развлечений, туризма.

Индустрия гостеприимства, строительство, ЖКХ, сфера работы с детьми - здесь тоже нужны дополнительные рабочие руки на летний сезон.

- Вакансии адресованы не только специалистам, но и тем, у кого совсем нет опыта, - рассказывает директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Если говорить конкретно, то самый простой вариант для тех, кто ищет возможность заработать быстро, - это вакансии продавцов, сборщиков заказов, упаковщиков подарков, сотрудников складов и курьеров. В мае 2023 года на сервисе hh.ru размещено уже 26,5 тыс. вакансий на подработку. И это почти вполовину больше, чем год назад.

- Уже ясно, что многие работодатели готовы предоставить больше рабочих мест на эти три месяца, - поясняет Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

Если смотреть по регионам, то на первом месте традиционно Краснодарский край. В ресторанах побережья уже вовсю набирают персонал. В высокий сезон работать придется усиленно, но зарплата и бонусы компенсируют все трудности.

- При желании из такой сезонной работы можно сделать постоянную, - говорит Мария Игнатова. - Иногда работодателям выгоднее оставить в штате самых эффективных сотрудников даже в несезон. Это лучше, чем искать новых в следующий раз.

В городах можно найти сезонные вакансии в пунктах проката и на детских аттракционах. Фуд-корты в парках, конечно, будут работать и этим летом, а значит, потенциальных мест для сезонной подработки будет достаточно.

На заметку Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В этом году увеличилось также число вакансий с подработкой на производстве, конкуренция за рабочее место в промышленности сейчас минимальная. В начале лета традиционно бывает всплеск таких вакансий. И даже если вам предлагают временную летнюю подработку, она вполне может перерасти в постоянную работу в крупной промышленной или производственной компании.

Самые высокооплачиваемые вакансии…

Капитан туристического катера на 5 - 11 пассажиров, з/п 100 - 150 тысяч рублей. Должен хорошо знать навигацию по рекам и каналам Санкт-Петербурга и историю города.

Массажист с опытом на пляж в Сочи, сдельная оплата 110 - 190 тысяч рублей. Работа в специальных бунгало. Должен иметь статус самозанятого.

Старший гид по Камчатке - от 150 тысяч рублей. С июля по сентябрь должен жить на Камчатке, требуются хорошие знания региона. Зимой могут предоставить работу в Москве.

Продавец сувениров на улице в Питере с оплатой от 3000 до 7000 рублей в день, должен также уметь чеканить монеты.

Мастер по плетению кос в Сочи. До 120 тысяч рублей в месяц. Желательно умение делать временные тату хной.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

…и самые необычные

Егерь рыболовной базы в Астраханской области (от 60 тысяч рублей). Должен уметь находить места скопления рыбы, уверенно управлять лодкой.

Видеограф квест-лагеря (60 - 80 тысяч рублей). Снимать и монтировать ролики для соцсетей.

Экскурсовод винодельни (35 тысяч рублей) в Краснодарском крае, будет также проводить дегустации для туристов.

Коневод-инструктор (42 тысячи рублей) в Воронежской области в конно-спортивном комплексе премиум-класса. С опытом.

Рабочий археологической экспедиции (от 40 тысяч рублей) в Екатеринбурге.

Жонглер (2500 - 3000 рублей за смену). Ежедневные выступления «на разогреве» перед основным шоу, работа в Сочи и на побережье Черного моря.

Бригадир клубничных полей в Карелии (40 - 70 тысяч рублей). С опытом. В подчинении до 20 человек.

По данным «Авито Работа».