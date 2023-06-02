Вопрос дня: Ваши планы на лето? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виталий Милонов, депутат Госдумы, артиллерист в зоне СВО:

- Давно не был на западе, например, в Киеве. Ближайшие планы - продолжать работу под Горловкой. Прекрасная погода, свежий воздух, когда нет пороховой гари. Иногда меня отпускают на два-три дня к семье. На заседаниях в Госдуме физически не смогу присутствовать, и весенняя сессия закончится без меня. Если отпустят с фронта на недельку, постараюсь провести отпуск с детьми под Питером.

Екатерина Лахова, Союз женщин России:

- Лето такое: все женсоветы по стране заряжены работой с гуманитаркой. Кто сети маскировочные шьет, кто посылки собирает. Из Алтайского края большой объем сейчас ушел. На экономический форум в Питер от нас поедет человек шесть. Отпуск - дней 10 - проведу на даче под Москвой.

Николай Коляда, режиссер:

- Прилетели с театром в Минводы, отсюда на поезд - и в Крым. Там детский фестиваль, сыграем «Золотой ключик» и сказку «Жихарка» - до 10 июня. Потом 15 июня к 80-летию нашей примы Тамары Зиминой показываем премьеру «Стеклянного зверинца». 20 июня начнется фестиваль Коляда place, 30 спектаклей покажут 23 театра из разных городов и стран - с участием учеников уральской школы драматургии. Потом во Владивостоке неделю буду учить писать пьесы. А 2 августа начинаем новый сезон.

Франц Клинцевич, Российский союз ветеранов Афганистана:

- Внуков и внучек отвезу в Белоруссию - они ни разу не были на моей родине. А в августе планирую открытие первой очереди храма-памятника на стыке трех республик. В Смоленской области, рядом с ратным полем, памятник, где 15 041 фамилия погибших в Афгане уже выбиты на мраморных плитах. Там и церковь, и пантеон павших из всех 15 республик Союза.

Сергей Рост, актер и сценарист:

- Возможны съемки, но называть проект пока не могу. Конечно, в России. Спектакль «Дорогая Памела» играю в Питере и в Москве. Отпуск, если и будет, не больше недели. Постараюсь выехать на море. Либо в Турцию, либо в Сочи. Мне в этом году нечего привезти на фестиваль «Кинотавр». Если пригласят - приеду.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

- Планы простые: два месяца работы, месяц - на даче в отпуске в Подмосковье. Вероятно, в августе.

Сергей Голов, президент Союза турагентств:

- Я параллельно с туризмом занимался строительством в Турции и себе тоже построил там дом, километрах в двух с половиной от побережья. На море надо каждые два года делать ремонт из-за сырости. Полечу в июле.

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