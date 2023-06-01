Герой спецоперации «Z» младший сержант Монгуш восстановил связь под обстрелом

Младший сержант Ачын Монгуш и ефрейтор Александр Переверзев Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не надлежит мыслить, что слепая храбрость даёт над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. Во время итальянских и швейцарских походов он напутствовал своих воинов словами: «Военной науке должно учиться на войне, так как каждый театр войны есть театр новый».

ВСКРЫЛ И УНИЧТОЖИЛ ПОЗИЦИЮ ВРАГА

Ефрейтор Александр Переверзев

«Ефрейтор Александр Переверзев в составе батальонной тактической группы российских войск выполнял задачу по взятию под контроль и удержанию позиций в стратегически важном населенном пункте. В ходе боя Александр вскрыл расположенную в опорном пункте позицию противотанкового ракетного комплекса противника. Оценив ситуацию, оперативно произведя прицеливание, Александр метким выстрелом из противотанковой пушки, уничтожил противотанковый расчет. В результате сдетонировавшего боекомплекта, находившегося на огневой точке, взрывом были повреждены оборудованные укрепления противника, что заставило находящихся боевиков спешно менять позиции. Выбравшиеся из укрытия боевики в ходе перестрелки были ликвидированы российскими военнослужащими. Смелые и решительные действия ефрейтора Александра Переверзева позволили российским подразделениям закрепиться в данном районе и создать условия для дальнейшего развития наступления».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ В БОЮ

Младший сержант Ачын Монгуш

«Младший сержант Ачын Монгуш в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы. Действуя в составе подразделения, Ачын с боями занял участок в лесополосе, имеющий стратегическое значение. В ходе боя Монгуш обеспечивал устойчивой связью российских военных. После того, как наши военнослужащие закрепились в лесу, противник предпринял попытку вытеснить российские подразделения из лесного массива и приступил к обстрелу их позиций с последующим наступлением пехоты.

В ходе очередного обстрела осколком мины был поврежден модуль связи, в результате чего связь в группе была утеряна. Понимая, что потеря связи лишает наступающие российские подразделения тактической гибкости, Ачын, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, лично выдвинулся устранять поврежденный модуль. Высокий уровень профессионализма позволил Монгушу оперативно восстановить работоспособность связного модуля и заново настроить радиостанцию. По вновь организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, на основании которых по врагу был нанесен удар.

Мужественные и самоотверженные действия сержанта Акына Монгуша на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить».