Антон Алиханов: Наш ответ полякам, меняющим таблички «Калининград» на «Крулевец» - памятник Муравьеву-Виленскому, подавившему польское восстание

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«В Польше, на границе с Россией, меняют таблички «Калининград» на «Крулевец» - эта странная новость появилась на лентах информагентств в четверг, 1 июня.

Я тут же позвонил руководителю региона.

…- Алло, Антон Андреевич!

- Да, Александр, я в самолёте - скоро взлетаем.

- Очень коротко.

Мы с вами уже это комментировали – я по поводу переименования польскими властями в Крулевец нашего любимого Калининграда. И - вот тогда уже, когда мы с вами поговорили, Дмитрий Медведев заместитель председателя Совбеза России, опубликовал довольно любопытный пост:

«Ну, тогда никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig. Никакого Щецина. Только Stettin. Никакой Познани. Только Posin. Никакого Вроцлава. Только Breslau».

Саму Польшу Медведев предложил называть «Герцогством Варшавским или Царством Польским в составе Российской Федерации как правопреемницы Российской империи».

- А мы теперь как, Антон Андреевич - не будем, что ли, тоже таблички менять и все польское подряд переименовывать?

- Вы знаете, есть у меня коллеги, которые говорят, что давайте тоже что-то поменяем.

И тут появился интересный вариант.

- Какой же?

- Вот у нас буквально вчера был совет по культуре при губернаторе, и там рассматривали проект установки памятника Михаилу Николаевичу Муравьеву -Виленскому, подавившему польское восстание. (Речь о событиях 1863-го. - А.Г.)

А памятник этот будет воссоздан абсолютно в том виде, каким он был в Вильно в 1898-м.

- Очень интересный вариант ответа полякам!

- Муравьев-Виленский - известный русский государственный деятель, который был губернатором многих областей западной окраины Российской империи.

Вот поэтому мы таким образом решили ответить нашим соседям.

- А где этот памятник будет воздвигнут?

- Рядом с Инженерным институтом БФУ (Балтийский Федеральный университет), напротив литовского консульства.

- То есть, это и весь комментарий, да?

- Честно говоря, ну, невозможно же… (все время отвечать на польские глупости.)

Вот они начали менять знаки, таблички - что же мне, каждый раз теперь это комментировать?

Мы решили действовать, поэтому вот рассмотрели такой проект, одобрили его и скоро будем памятник открывать, надеюсь, уже через несколько месяцев.

- А скульптора нашли?

- Нашли, да. Мы работаем с Андреем Слепковым, есть такой известный молодой скульптор, он уже ваял для нас, в том числе, памятник Федора Михайловича Достоевского.

- Тогда все. Найду сейчас фотоматериалы.

- Я все пришлю

- Спасибо огромное.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА, ПРИСЛАННАЯ АНТОНОМ АЛИХАНОВЫМ

М.Н. Муравьёв-Виленский (1796 - 1866 гг.) занял достойное место в русской истории и известен, прежде всего, своей деятельностью по защите Российской империи от внутренних вызовов, поддерживаемых внешним давлением.

16-летним подростком участвовал в Бородинском сражении.

Бывал и в заграничных походах русской армии 1813 - 1814 годов.

В 1827-м стал витебским вице-губернатором.

Уже через год возглавил Могилевскую губернию, а затем - Гродненскую.

Самая выдающаяся его заслуга перед Отечеством - это подавление Польского восстания.

Решительные действия консолидировали тогда вокруг Муравьева-Виленского население Северо-Западного края Российской империи, что укрепило ее.