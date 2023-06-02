Размытые дороги, теленок в реке и побитые градом автомобили: что творится с погодой на юге России

На юг России обрушились ливни и град Фото: из соцсетей

Пока на Урале жители городов сходят с ума от жары, прячась в фонтанах, на юге России бушует непогода, совершенно нетипичная для этих краев в мае и уж тем более начале лета. В Ставропольском крае из-за ливневых потоков размывает дороги, на Северном Кавказе с гор льются потоки воды, а в Кубани на урожай покушается град размером с перепелиное яйцо!

Встречаем лето градом

По Кубани град ударил в последний день весны. 31 мая непогода обрушилась на Армавир и Кавказский район. Впрочем, дожди тут шли несколько дней, вот только потока льдинок с неба никто не ожидал.

Вот такой град выпал в Армавире. Фотол: t.me/kub_news_ru

- У кого еще побило все растения? – горько вопрошают жители в социальных сетях и делятся фотографиями зеленых кустиков, засыпанных снегом. Кубанцы поднимают льдышки и фотографируют их на ладони: каждая размером с перепелиное яйцо. Огороды пострадали ощутимо, досталось и автомобилям – на некоторых машинах от ударов градин на капоте остались вмятины, а парочка автовладельцев поделись фотографиями пробитых стекол.

Разбитые стекла машин из-за града

Из-за сильных ливней затопило Новокубанский район, 35 дворов и 10 домов оказались в воде. Еще 8 придворовых территорий пострадали от потопа в Крыловском районе, там же затопило спортзал в школе. В Лабинске жители 76 домов не смогли выйти из дома – во дворе разлилось море. У некоторых вода зашла в дом, в комнате пришлось плавать чуть ли не по пояс, затопило мебель и бытовую технику, стиральные машинки, холодильники вышли из строя.

Прошли сильные дожди и на побережье Черного моря, потом после них случился на улицах Анапы. При этом синоптики не обещают жителям и курортным отдыхающим конца непогоде. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что сейчас над югом страны сталкиваются холодные воздушные массы и субтропический воздух. Ливни в итоге получаются продолжительные, паузы между осадками короткие.

- Такая погодная ситуация наблюдается в Краснодарском кра всю последнюю неделю. Это и привело к тому, что в некоторых районах начали переполняться реки. За сутки по краю в среднем выпадает 42 миллиметра осадков. Это большая порция, - объяснил он.

По прогнозам, дожди продолжатся еще минимум неделю. Это на руку аграриям, но, конечно, если не будет града. Властям же сейчас остается готовиться к возможным потопам и усиливать работу спасателей.

В Пятигорске градом побило растения. Фото: Анна Панфилова. Фото: из соцсетей

Теленок в горной реке

Бушует стихия и в Ставрополье. В первый день лета в Пятигорске выпал снег и град! Дети надели куртки, взяли лопатки и играют в сугробах, как в песочных горках. Кадры из курортного городка шокируют – в некоторых районах град покрыл полностью всю землю, как будто в первый день лета наступила зима. Штормовой атмосферный фронт не был неожиданным, ливни тут шли уже неделю. Но такого удара стихии никто не ожидал. Дождь затопил входы в подъезды, частные дома. МЧС фиксирует угрожающе высокий уровень рек, что чревато еще большими наводнениями.

Ливни в Пятигорске затопили и размыли дороги. Фото: Юля Плющева Фото: из соцсетей

Пострадали и дороги: в Пятигорске в нескольких местах асфальтовое покрытие размыло из-за переполненных ливневок, повреждено дорожное полотно около автовокзала. А в аэропорту пришлось задержать девять рейсов – время вылета перенесли на 15-30 минут.

В самом Ставрополе дождь был менее разрушителен, однако и здесь ливневки не справлялись, поэтому им на помощь приезжали машины, откачивающие воду.

В Кабардино-Балкарии селем размыло дорогу. ФОТО: МЧС ПО КБР

В кавказских республиках также бушует непогода. В Кабардино-Балкарии после ливня селем снесло дорогу- автотрассу Чегем-2 – Эльтюбю. Во многих районах также выпал град, но от непогоды пострадавших нет – это специально уточнили в МЧС.

Горные потоки устремились вниз и в Дагестане, в некоторых поселках они даже прекратились в водопады, также пострадали дороги. А в одной из селевых речек оказался теленок – его спасли местные жители, иначе несчастное животное могло утонуть.

Пока синоптики не обещают послаблений ни Северному Кавказу, ни Ставрополью, самые опасные погодные явления предвещают горным районам. Дожди судя по прогнозам продолжатся вплоть до пятого июня, правда третьего июня в большинстве территорий будет солнечно и жарко.

Самый спокойный из южных регионов – Крым. Здесь также были дожди, но в последние дни они сошли на нет. Разрушительных последствий непогода не вызвала, в некоторых населенных пунктах ЮБК пришлось откачивать воду из низинных дворов. А вот в ближайшее время в Крыму будет спокойно и солнечно, температура достигнет 22-23 градусов выше ноля.