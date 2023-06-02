"За месяц изъяли 672 ручных гранатомета": Росгвардия показала видео служебно-боевой работы в ЛНР

Фото: Росгвардия

Военнослужащие Росгвардии круглосуточно осуществляют досмотр техники и проверку документов на пунктах пропуска в Луганской Народной Республике, выявляют пособников ВСУ и СБУ, проводят специальные адресные, разведывательные мероприятия и задержание правонарушителей.

«На всей территории Луганской Народной Республики действует режим военного положения, ряд из задач которого возложены на войска национальной гвардии Российской Федерации. Росгвардейцы обеспечивают работу стационарных и подвижных контрольно-пропускных пунктов на технике, досматривают транспортные средства и проверяют документы», - сообщили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия

Только за прошлый месяц бойцами Росгвардии досмотрено свыше 1,5 тысяч домовладений и около 90 тысяч граждан. Задержано и передано правоохранительным органам 45 лиц, подозреваемых в пособничестве ВСУ (СБУ), 789 – за совершение административных правонарушений и 72 фигуранта уголовных дел.

Во время досмотров и обысков сотрудники Росгвардии нашли и изъяли из незаконного оборота более 68 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, 345 артиллерийских и 149 реактивных снарядов, 672 ручных гранатометов и выстрелов к ним.

«Опасные для окружающих предметы, были уничтожены, а пригодные для использования переданы взаимодействующим органам»,- отметили в пресс-службе Росгвардии