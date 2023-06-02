Киев оправдывается за проваленный контрнаступ: генерал Буданов объявил о "психологическом взятии Крыма"

Глава военной разведки ГУР Минобороны Украины генерал Буданов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот сидите тут, телевизор смотрите, по интернету ходите, все тропинки там уже облазили, а того не знаете, что обещанное весеннее украинское контрнаступление уже закончилось. Точно так же, как раньше закончилось обещанное зимнее наступление ВСУ. По той причине, что весна закончилась ровно позавчера, и началось лето. Разве может быть весеннее наступление летом? Конечно, нет. Летом должно быть летнее. А зимнее – зимой. Зимнее наступление – это не просто нонсенс, а самый настоящий катаклизм.

Чувствуете подвох, но не понимаете, где именно, да? Совсем запутали нас украинские начальники своими словесными игрищами в психологию. И гражданские, и военные. Вот, например, глава военной разведки ГУР Минобороны Украины генерал Буданов, олицетворяющий собой тип рафинированного эстета-садиста и палача-психопата. Именно такие, как он, ходили по концлагерям в лайковых перчатках, начищенных дол блеска сапогах и со стеком в руках в поисках беззащитной жертвы.

Генерал Буданов чрезвычайно обиделся на "украинский плебс" и "российскую быдловату" которые вздумали припомнить ему обещание до конца весны силами ВСУ зайти в Крым. На него даже советник главы Офиса президента Украины Миша Подоляк обиделся, что он не смог с чашечкой кофе в руках выйти в эфир украинских телеканалов с набережной Ялты. А уж что про нас говорить тогда…

- Сегодня у русских праздник: якобы мы не сдержали обещания войти в Крым до конца весны, - выступил Буданов с разъяснением неразумным украинским патриотам, у которых слез по этому поводу набралось не на одно ведро. И рассказал, что на самом деле Киев одержал в этом вопросе очередную перемогу. - Есть такое понятие, как психологическое контрнаступление. Внушить врагу неизбежность поражения. Считаю, что это нам полностью удалось. Чисто психологически Крым мы взяли.

А чтобы никто не сомневался в истинности его слов генерал Буданов подкрепил их следующим аргументом: "Как человек военный скажу, что это порой важнее реальных столкновений с противником. Это безоговорочная победа нашей армии, которая войдёт в учебники по военной истории".

В Сети, как водится, Буданова сразу закидали жесткими репликами относительно "управления Вселенной без привлечения внимания санитаров", "психологического ощущения себя миллиардером" с дырой в штанах и пустым кошельком и тому подобными комментариями.

Между тем, Кирилл Буданов выступил абсолютно в современном западном тренде, когда тот же пол(гендер) определяется не по фактическим признакам, а по тому, кем себя человек ощущает. Кто-то собачкой, кто – пепельницей, а Буданов, например, "покорителем Крыма". Правда, есть здесь некий неудобный момент.

Лично мне этот пассаж главы военной разведки Украины напомнил старый анекдот времен еще ранней постсоветской демократии в России: Приходит сын-школьник к отцу и спрашивает: "Папа, а в чем разница между потенциально и реально?" А папа ему отвечает: "Сходи на кухню, спроси у мамы и сестры, смогли бы они отдаться за миллион долларов". Сын возвращается: "Пап, они согласны. – Понимаешь, сынок, потенциально мы с тобой миллионеры, а в реальности с нами живут две шлюхи".

Такие дела, генерал Буданов. Именно в таком амплуа безответственного авантюриста, а не в качестве автора "психологического наступления" (удивительный термин все же) и войдет Кирилл Буданов в учебники военной истории. А Крым ему так и придется до конца жизни смотреть по телевизору, равно как и Подоляку, который будет сидеть в соседней камере. Конечно, если в этих камерах у них будут телевизоры.