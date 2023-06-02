Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика2 июня 2023 9:31

Киев оправдывается за проваленный контрнаступ: генерал Буданов объявил о "психологическом взятии Крыма"

Глава военной разведки Украины рассказал, что он уже взял Крым. Но исключительно "психологически"
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Глава военной разведки ГУР Минобороны Украины генерал Буданов

Глава военной разведки ГУР Минобороны Украины генерал Буданов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот сидите тут, телевизор смотрите, по интернету ходите, все тропинки там уже облазили, а того не знаете, что обещанное весеннее украинское контрнаступление уже закончилось. Точно так же, как раньше закончилось обещанное зимнее наступление ВСУ. По той причине, что весна закончилась ровно позавчера, и началось лето. Разве может быть весеннее наступление летом? Конечно, нет. Летом должно быть летнее. А зимнее – зимой. Зимнее наступление – это не просто нонсенс, а самый настоящий катаклизм.

Чувствуете подвох, но не понимаете, где именно, да? Совсем запутали нас украинские начальники своими словесными игрищами в психологию. И гражданские, и военные. Вот, например, глава военной разведки ГУР Минобороны Украины генерал Буданов, олицетворяющий собой тип рафинированного эстета-садиста и палача-психопата. Именно такие, как он, ходили по концлагерям в лайковых перчатках, начищенных дол блеска сапогах и со стеком в руках в поисках беззащитной жертвы.

Генерал Буданов чрезвычайно обиделся на "украинский плебс" и "российскую быдловату" которые вздумали припомнить ему обещание до конца весны силами ВСУ зайти в Крым. На него даже советник главы Офиса президента Украины Миша Подоляк обиделся, что он не смог с чашечкой кофе в руках выйти в эфир украинских телеканалов с набережной Ялты. А уж что про нас говорить тогда…

- Сегодня у русских праздник: якобы мы не сдержали обещания войти в Крым до конца весны, - выступил Буданов с разъяснением неразумным украинским патриотам, у которых слез по этому поводу набралось не на одно ведро. И рассказал, что на самом деле Киев одержал в этом вопросе очередную перемогу. - Есть такое понятие, как психологическое контрнаступление. Внушить врагу неизбежность поражения. Считаю, что это нам полностью удалось. Чисто психологически Крым мы взяли.

А чтобы никто не сомневался в истинности его слов генерал Буданов подкрепил их следующим аргументом: "Как человек военный скажу, что это порой важнее реальных столкновений с противником. Это безоговорочная победа нашей армии, которая войдёт в учебники по военной истории".

В Сети, как водится, Буданова сразу закидали жесткими репликами относительно "управления Вселенной без привлечения внимания санитаров", "психологического ощущения себя миллиардером" с дырой в штанах и пустым кошельком и тому подобными комментариями.

Между тем, Кирилл Буданов выступил абсолютно в современном западном тренде, когда тот же пол(гендер) определяется не по фактическим признакам, а по тому, кем себя человек ощущает. Кто-то собачкой, кто – пепельницей, а Буданов, например, "покорителем Крыма". Правда, есть здесь некий неудобный момент.

Лично мне этот пассаж главы военной разведки Украины напомнил старый анекдот времен еще ранней постсоветской демократии в России: Приходит сын-школьник к отцу и спрашивает: "Папа, а в чем разница между потенциально и реально?" А папа ему отвечает: "Сходи на кухню, спроси у мамы и сестры, смогли бы они отдаться за миллион долларов". Сын возвращается: "Пап, они согласны. – Понимаешь, сынок, потенциально мы с тобой миллионеры, а в реальности с нами живут две шлюхи".

Такие дела, генерал Буданов. Именно в таком амплуа безответственного авантюриста, а не в качестве автора "психологического наступления" (удивительный термин все же) и войдет Кирилл Буданов в учебники военной истории. А Крым ему так и придется до конца жизни смотреть по телевизору, равно как и Подоляку, который будет сидеть в соседней камере. Конечно, если в этих камерах у них будут телевизоры.

Спецоперация на УкраинеПолитика: ПОЛИТКУХНЯ