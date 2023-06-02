На фестиваль оскандалившейся Лаймы Вайкуле согласился приехать один-единственный артист из России

За последние месяцы Лайма Вайкуле, которая сделала карьеру в России и долгие годы была обласкана вниманием нашей публики, успела не раз оскандалиться. Фото: Борис КУДРЯВОВ

За последние месяцы Лайма Вайкуле, которая сделала карьеру в России и долгие годы была обласкана вниманием нашей публики, успела не раз оскандалиться. То она выдвигала в президенты комика-иноагента Максима Галкина, то заявляла, что содержала весь Советский Союз, то скакала по сцене с украинским флагом... Для россиян, на которых знаменитая латышка зарабатывала всю жизнь, такое отношение стало неприятным сюрпризом, а многие коллеги по шоу-бизнесу оборвали с Вайкуле все связи.

Так, на её фестивале в Латвии "Лайма Рандеву Юрмала", который в этом году состоится в шестой раз, раньше блистали и Филипп Киркоров, и Григорий Лепс, и Стас Михайлов, и Лолита, и Леонид Агутин. Теперь же, когда объявили список артистов, стало понятно: все перечисленные в Юрмалу больше ни ногой.

Тем не менее, российский музыкант на фестивале все-таки появятся: в частности, предложение Лаймы принял иноагент Андрей Макаревич, который также с началом СВО не стесняется в выражениях. А кроме того, будет немало украинских артистов, которые годами кормились на нашей эстраде.

- Будет Андрюша (Данилко. - Ред.) - Верка Сердючка, Макс Барских, Вера Брежнева, - перечислила Лайма Вайкуле. - Дорофеева, Алексеев. Мария Максакова.

А вот Земфира (признанная иноагентом) и Рената Литвинова, которые также выступают против спецоперации, петь и плясать в Юрмале отказались.

- В этом году их не будет. Возможно, в следующем, - уклончиво высказалась певица, дав понять, что переговоры были, но успехом не увенчались.

Между тем, разрекламированный Вайкуле фестиваль пока не пользуется особым спросом. Например, билеты на закрытие, которые продаются по цене от 55 до 330 евро (4800 - 29 000 рублей) распроданы лишь наполовину.

*признана иностранным агентом в РФ