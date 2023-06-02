Джордж Сорос платил украинским «экспертам» за фейки о спецоперации: раскрыты мрачные тайны «прожектора цветных революций»

92-летнего уроженца Будапешта критикуют уже давно — однако раньше этим промышляли те, кого западные СМИ клеймили агентами Кремля или маргинальными конспирологами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В благородном семействе американских миллиардеров — скандал. Илон Маск обвинил своего старшего брата по цеху, Джорджа Сороса, в «ненависти к человечеству»:

— Думаете, у него благие намерения? Нет. Он хочет подорвать самые основы цивилизации, — написал ракетчик-инноватор в соцсети по поводу Сороса.

92-летнего уроженца Будапешта критикуют уже давно — однако раньше этим промышляли те, кого западные СМИ клеймили агентами Кремля или маргинальными конспирологами. Причём главную претензию к «дедушке мирового либерализма» никто и не отрицает: да, его фонд* десятилетиями финансирует цветные революции по всему миру. Просто это называется не «организация госпереворотов с помощью сетевых протестов», а «продвижение демократии».

Но голоса против Сороса раздаются всё громче уже и на самом Западе. Нынешний весной третьим в списке бестселлеров американского онлайн-книжного «Амазон» по разделу «международная политика» стал документальный роман «Война Джорджа Сороса» (George Soros’ Krieg). С разрешения автора — немецкого журналиста Колина Мак-Магона — сайт KP.RU эксклюзивно публикует фрагменты книги.

$100 МЛН НА «МЕДИЙКУ»

…24 февраля 2022 года застало немецкие СМИ врасплох. Несмотря на свой бюджет в 8 миллиардов евро, ARD (де-юре «общественное телевидение Германии», де-факто — подконтрольное государству ТВ) даже не имело собственного корреспондента на Украине. Информационный вакуум заполнили всевозможные «политологи» и «правозащитники», выходившие в эфир по скайпу. Их было много, но они вещали одну позицию — разумеется, антироссийскую. И никто не знал (а кто знал — молчал), что все эти «общественники» связаны с сеткой структур Фонда Сороса*. Тон немецкому телевидению в освещении конфликта сразу стало задавать не экспертное сообщество, а люди на зарплате (вы поняли у кого).

Чем-то подобным Сорос занимался уже давно, создав в 1990 году структуру под названием «Международный фонд «Возрождение» (International Renaissance Foundation). В последующем, до 2010 года, эта организация потратила порядка $100 млн на продвижение «нужных» сюжетов в европейском медиа-пространстве.

В 2014 году, сразу после майданного переворота в Киеве, под её эгидой возник Украинский кризисный медиа-центр (Ukraine Crisis Media Center), дабы западные и «незалежные» журналисты в правильном ключе освещали «украинский путь к демократии». Вся эта медиа-сетка пришлась очень кстати в дальнейшем.

Конкретный пример. 1 марта 2022 года канал ARD вывел в эфир украинского депутата и бывшего зам. министра образования — Инну Совсун из Киева. Она ложно утверждала, будто российские солдаты расстреливают детей.

Правда, канал ARD не сообщил, что Совсун является основательницей аналитического центра CEDOS, который в 2020 году получил грант в $115 тыс. от Международного фонда «Возрождение», а ранее, в 2016-м, — $124 тыс. от фонда «Открытое общество»* (напомним, всё это структуры Сороса).

Другой пример. В качестве «военного эксперта» немецкие СМИ привлекали Сергея Сумленного, который с 2015 по 2021 год возглавлял «Фонд Генриха Бёлля» в Киеве. Этот фонд также сотрудничает с сеткой Сороса, в 2020 году получив от его структур $222 тыс.

КАК РАБОТАЕТ «СЕТОЧКА»

4 марта 2022 года во Львове открылся «Центр свободы прессы», куда приезжали многие западные журналисты, боявшиеся появляться на линии фронта. Этот «Центр свободы прессы» находился в совместном управлении организаций «Репортеры без границ» (RSF) и «Институт массовой информации» (IMI).

А теперь открываем сайт фонда «Открытое общество»* и читаем отчёты. RSF в 2017 году получил грант в $200 тыс., почти столько же — в 2019-м, а в 2021-м — уже $300 тыс. Вторая организация, IMI, финансировалась скромнее — «всего» $75 тыс. в 2019 году.

Также «Центр свободы прессы» сотрудничает с «Украинским центром гражданских свобод». Вы, возможно, слышали об этом проекте — в 2022 году последний удостоился Нобелевской премии мира. А вот о том, что он же получил $325 тыс. от фонда «Открытое общество»* с 2017 по 2020 год — известно не всем.

Представители этих «независимых организаций» заполнили наши (немецкие — ред.) СМИ под видом авторитетных экспертов с единственно верной — разумеется, либеральной и антироссийской — точкой зрения.

То есть главные средства массовой информации ФРГ были буквально захвачены представителями иностранной лоббистской организации — Фонда Сороса*.

А ведь после Второй мировой на уроках истории нам, немцам, рассказывали, какую страшную роль в возвышении Гитлера сыграл медиа-холдинг Альфреда Гугенберга — к 1933 году тот контролировал большую часть немецких СМИ, завалив прилавки националистической пропагандой.

И нам справедливо внушают, что подобное подавление свободной прессы «фашистскими агитаторами» не должно повториться. Но именно это произошло 90 лет спустя — только с другим знаком: теперь уже медиа-сеть либеральных «экспертов-активистов» полностью навязывает нам «единственно верное» мнение о конфликте на Украине, открытии границ для нелегальной миграции или закрытии АЭС под влиянием «зелёной истерии»…

ТАК ОТКУДА ДЕНЬГИ?

По собственным утверждениям, Джордж Сорос за десятилетия пожертвовал фонду своего имени астрономическую сумму в $32 млрд. Несмотря на это, он по-прежнему один из богатейших людей планеты, по состоянию на декабрь 2022 года состояние «дедушки мирового либерализма» составляло около $8,6 млрд долларов. Как такое возможно?

Сторонники Сороса вам расскажут, что он просто талантливый финансист и умело играет на бирже. Хотя один из лучших мировых экспертов по фондовому рынку, Андре Костолани, рассказывал, как трудно заработать на этом поприще: «В 51% случаев мои прогнозы о движении курса акций оказывались верными, в 49% — нет», — утверждал финансовый гуру.

А вот если предположить, что Сорос зарабатывает за счёт инсайдов (тайной информации о будущих событиях) — тогда всё логично. Объясним на примере. Фонд Сороса* — один из крупнейших спонсоров Демократической партии США, вложивший в её кампании десятки миллионов.

И вот в 2008 году на выборах президента победил молодой демократ — Барак Обама. Сейчас об этом помнят немногие, но он шёл с такой же эко-повесткой, как у нынешних либералов: да — чистой энергии; нет — выбросам парниковых газов. И подписал соответствующие указы, едва въехав в Белый дом.

А что дальше? Очевидно, что акции всевозможных «зелёных» концернов, наподобие производителей ветряков и солнечных батарей, пойдут вверх, а у «стариков», наподобие угольной промышленности, — вниз. Неужели биржевой игрок Сорос не знал заранее о планах своего протеже и не сыграл на этом? Вопрос риторической.

Затем остаётся лишь инвестировать заработанные таким образом миллиарды в «продвижение демократии» и воспитание таких же либеральных лидеров в других странах мира — и круг замыкается.

В начале мая 2023 года Европарламент задумался о расследовании фактов «российского влияния на референдум о независимости Каталонии» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИТОГО. ОТ РЕДАКЦИИ

В начале мая 2023 года Европарламент задумался о расследовании фактов «российского влияния на референдум о независимости Каталонии» (этот регион пытается отделиться от Испании ещё с 1714 года, но на волне современной русофобии к старому сюжету успешно приплели «руку Кремля»). А вот будет ли главный законодательный орган ЕС изучать вполне реальные, в отличие от каталонского анекдота, примеры вмешательства Сороса во внутренние дела стран Европы? Вы знаете ответ.

* «Фонд Сороса», а также его филиалы — «Открытое общество» (Open Society Foundations) и «Фонд содействия Открытому обществу» (OSI Assistance Foundation) — признаны нежелательными организациями и запрещены на территории РФ.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Георгий Бовт: Китай не заинтересован в том, чтобы Россию разгромили на Украине с помощью НАТО (подробнее)