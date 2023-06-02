Джордж Сорос платил украинским «экспертам» за фейки о спецоперации: раскрыты мрачные тайны «прожектора цветных революций»

92-летнего уроженца Будапешта критикуют уже давно — однако раньше этим промышляли те, кого западные СМИ клеймили агентами Кремля или маргинальными конспирологами.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В благородном семействе американских миллиардеров — скандал. Илон Маск обвинил своего старшего брата по цеху, Джорджа Сороса, в «ненависти к человечеству»:
— Думаете, у него благие намерения? Нет. Он хочет подорвать самые основы цивилизации, — написал ракетчик-инноватор в соцсети по поводу Сороса.
92-летнего уроженца Будапешта критикуют уже давно — однако раньше этим промышляли те, кого западные СМИ клеймили агентами Кремля или маргинальными конспирологами. Причём главную претензию к «дедушке мирового либерализма» никто и не отрицает: да, его фонд* десятилетиями финансирует цветные революции по всему миру. Просто это называется не «организация госпереворотов с помощью сетевых протестов», а «продвижение демократии».
Но голоса против Сороса раздаются всё громче уже и на самом Западе. Нынешний весной третьим в списке бестселлеров американского онлайн-книжного «Амазон» по разделу «международная политика» стал документальный роман «Война Джорджа Сороса» (George Soros’ Krieg). С разрешения автора — немецкого журналиста Колина Мак-Магона — сайт KP.RU эксклюзивно публикует фрагменты книги.
…24 февраля 2022 года застало немецкие СМИ врасплох. Несмотря на свой бюджет в 8 миллиардов евро, ARD (де-юре «общественное телевидение Германии», де-факто — подконтрольное государству ТВ) даже не имело собственного корреспондента на Украине. Информационный вакуум заполнили всевозможные «политологи» и «правозащитники», выходившие в эфир по скайпу. Их было много, но они вещали одну позицию — разумеется, антироссийскую. И никто не знал (а кто знал — молчал), что все эти «общественники» связаны с сеткой структур Фонда Сороса*. Тон немецкому телевидению в освещении конфликта сразу стало задавать не экспертное сообщество, а люди на зарплате (вы поняли у кого).
Чем-то подобным Сорос занимался уже давно, создав в 1990 году структуру под названием «Международный фонд «Возрождение» (International Renaissance Foundation). В последующем, до 2010 года, эта организация потратила порядка $100 млн на продвижение «нужных» сюжетов в европейском медиа-пространстве.
В 2014 году, сразу после майданного переворота в Киеве, под её эгидой возник Украинский кризисный медиа-центр (Ukraine Crisis Media Center), дабы западные и «незалежные» журналисты в правильном ключе освещали «украинский путь к демократии». Вся эта медиа-сетка пришлась очень кстати в дальнейшем.
Конкретный пример. 1 марта 2022 года канал ARD вывел в эфир украинского депутата и бывшего зам. министра образования — Инну Совсун из Киева. Она ложно утверждала, будто российские солдаты расстреливают детей.
Правда, канал ARD не сообщил, что Совсун является основательницей аналитического центра CEDOS, который в 2020 году получил грант в $115 тыс. от Международного фонда «Возрождение», а ранее, в 2016-м, — $124 тыс. от фонда «Открытое общество»* (напомним, всё это структуры Сороса).
Другой пример. В качестве «военного эксперта» немецкие СМИ привлекали Сергея Сумленного, который с 2015 по 2021 год возглавлял «Фонд Генриха Бёлля» в Киеве. Этот фонд также сотрудничает с сеткой Сороса, в 2020 году получив от его структур $222 тыс.
4 марта 2022 года во Львове открылся «Центр свободы прессы», куда приезжали многие западные журналисты, боявшиеся появляться на линии фронта. Этот «Центр свободы прессы» находился в совместном управлении организаций «Репортеры без границ» (RSF) и «Институт массовой информации» (IMI).
А теперь открываем сайт фонда «Открытое общество»* и читаем отчёты. RSF в 2017 году получил грант в $200 тыс., почти столько же — в 2019-м, а в 2021-м — уже $300 тыс. Вторая организация, IMI, финансировалась скромнее — «всего» $75 тыс. в 2019 году.
Также «Центр свободы прессы» сотрудничает с «Украинским центром гражданских свобод». Вы, возможно, слышали об этом проекте — в 2022 году последний удостоился Нобелевской премии мира. А вот о том, что он же получил $325 тыс. от фонда «Открытое общество»* с 2017 по 2020 год — известно не всем.
Представители этих «независимых организаций» заполнили наши (немецкие — ред.) СМИ под видом авторитетных экспертов с единственно верной — разумеется, либеральной и антироссийской — точкой зрения.
То есть главные средства массовой информации ФРГ были буквально захвачены представителями иностранной лоббистской организации — Фонда Сороса*.
А ведь после Второй мировой на уроках истории нам, немцам, рассказывали, какую страшную роль в возвышении Гитлера сыграл медиа-холдинг Альфреда Гугенберга — к 1933 году тот контролировал большую часть немецких СМИ, завалив прилавки националистической пропагандой.
И нам справедливо внушают, что подобное подавление свободной прессы «фашистскими агитаторами» не должно повториться. Но именно это произошло 90 лет спустя — только с другим знаком: теперь уже медиа-сеть либеральных «экспертов-активистов» полностью навязывает нам «единственно верное» мнение о конфликте на Украине, открытии границ для нелегальной миграции или закрытии АЭС под влиянием «зелёной истерии»…
По собственным утверждениям, Джордж Сорос за десятилетия пожертвовал фонду своего имени астрономическую сумму в $32 млрд. Несмотря на это, он по-прежнему один из богатейших людей планеты, по состоянию на декабрь 2022 года состояние «дедушки мирового либерализма» составляло около $8,6 млрд долларов. Как такое возможно?
Сторонники Сороса вам расскажут, что он просто талантливый финансист и умело играет на бирже. Хотя один из лучших мировых экспертов по фондовому рынку, Андре Костолани, рассказывал, как трудно заработать на этом поприще: «В 51% случаев мои прогнозы о движении курса акций оказывались верными, в 49% — нет», — утверждал финансовый гуру.
А вот если предположить, что Сорос зарабатывает за счёт инсайдов (тайной информации о будущих событиях) — тогда всё логично. Объясним на примере. Фонд Сороса* — один из крупнейших спонсоров Демократической партии США, вложивший в её кампании десятки миллионов.
И вот в 2008 году на выборах президента победил молодой демократ — Барак Обама. Сейчас об этом помнят немногие, но он шёл с такой же эко-повесткой, как у нынешних либералов: да — чистой энергии; нет — выбросам парниковых газов. И подписал соответствующие указы, едва въехав в Белый дом.
А что дальше? Очевидно, что акции всевозможных «зелёных» концернов, наподобие производителей ветряков и солнечных батарей, пойдут вверх, а у «стариков», наподобие угольной промышленности, — вниз. Неужели биржевой игрок Сорос не знал заранее о планах своего протеже и не сыграл на этом? Вопрос риторической.
Затем остаётся лишь инвестировать заработанные таким образом миллиарды в «продвижение демократии» и воспитание таких же либеральных лидеров в других странах мира — и круг замыкается.
В начале мая 2023 года Европарламент задумался о расследовании фактов «российского влияния на референдум о независимости Каталонии»
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
ИТОГО. ОТ РЕДАКЦИИ
В начале мая 2023 года Европарламент задумался о расследовании фактов «российского влияния на референдум о независимости Каталонии» (этот регион пытается отделиться от Испании ещё с 1714 года, но на волне современной русофобии к старому сюжету успешно приплели «руку Кремля»). А вот будет ли главный законодательный орган ЕС изучать вполне реальные, в отличие от каталонского анекдота, примеры вмешательства Сороса во внутренние дела стран Европы? Вы знаете ответ.
* «Фонд Сороса», а также его филиалы — «Открытое общество» (Open Society Foundations) и «Фонд содействия Открытому обществу» (OSI Assistance Foundation) — признаны нежелательными организациями и запрещены на территории РФ.
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