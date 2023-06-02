Минобороны России нанесло очередной ночной удар по ключевым объектам ВСУ

По данным военного ведомства наиболее активные действия идут в районе Авдеевки, где подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении

Минобороны России заявило о нанесении очередного массированного удара по вооруженным формированиям киевского режима: «Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены».

Отметим, что удары наши военные наносят по ночам, чтобы минимизировать вероятность гибели среди гражданских лиц.

На прошедшем брифинге официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 60, на Донецком более 50, на Южно-Донецком и Запорожском до 150, на Херсонском более 30.

Кроме 360 наемников киевского режима наши воины ликвидировали диверсионную группу противника, самоходку «Krab» польского производства, артиллерийские системы М777 и «Paladin» производства США, а также десятки танков, бронемашин и пикапов.

Генерал-лейтенант отметил, что наиболее активные действия «Южной» группировки войск ведутся в районе Авдеевки, где подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении.

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах.

Конашенков поблагодарил за боевую работу подразделения противовоздушной обороны, что сбили над Херсонской областью самолет Су-25 воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и 29 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

431 - самолет.

235 - вертолетов.

4436 - беспилотных летательных аппаратов.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9356 - танков и других боевых бронированных машин.

1108 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4971 - орудие полевой артиллерии и минометов.

10598 - единиц специальной военной автомобильной техники.