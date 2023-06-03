Гавайская роза, петрушка кучерявая, вымытая машина: за что реально могут оштрафовать дачников

Мыть машину, теоретически, нужно только в специально отведенном месте, то есть на мойке Фото: Shutterstock

Периодически интернет взрывают посты «За гавайскую розу дачников оштрафуют!» А лет 10 назад в немилость попала петрушка кудрявая, которую объявили наркотическим веществом.

Или вот еще: «Нельзя мыть машину на участке, иначе штраф», «Нельзя сжигать мусор!». Кажется, что бедным дачникам, куда не плюнь, везде угрожают денежные потери.

Реально ли попасть на штраф, высадив на своем участке петрушку или таинственную гавайскую розу, и что теперь делать с вырезанными ветками деревьев, если нельзя их жечь, мы обсудили с председателем общероссийской организации «Садоводы России», главным дачником страны Андреем Тумановым.

ЧТО РЕАЛЬНО НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ

- Весь сыр-бор с петрушкой и другими растениями, якобы меняющими сознание, случается из-за постов адвокатов, которые желают «хайпануть» на горячей теме, - считает Андрей Туманов. – Периодически они вытаскивают какую-то «запрещенку» и начинают накручивать лайки. Возьмите ту же гавайскую розу – ну кто интересовался, реально ли ее вырастить в наших широтах? Да никто! Зато все начали кричать, что замучили штрафами. С тем же успехом на даче можно пытаться вырастить мексиканский кактус, из которого добывают мескаль.

Что было с петрушкой – Роспотребнадзор объявил, что ее семена и масло из нее запрещено использовать в детском питании! Питании для детей, понимаете? Ни слова не было сказано тогда, что ее запрещено выращивать. Есть огромный список растений, которые СанПиН запрещают добавлять в пищу или в БАДы. И если всмотреться, там есть и барбарис, и туя, и акация. И, конечно, вполне себе ядовитые ландыш, дельфиниум, аквилегия. Но самое главное – это не означает, что эти растения запрещены к посадке на даче! Нет нигде об этом ни слова.

В свое время под раздачу попал мак, у которого лишь некоторые виды (например, мак сонный или опиумный, омниферум) обладает каким-то наркотическим эффектом. В свое время именно его, а чаще другие виды, выращивали на огородах, чтобы потом собрать семена и печь булочки с маком. При этом, чтобы получить дозу, наркоманы должны скосить и потом обработать целую плантацию этого мака. То есть пара дачных кустиков для них ничто! Но все же мак решили запретить, ведь его было много на всех участках.

Вместе с Андреем Тумановым обсудили, какие штрафы - просто ловкий рекламный ход, а какие могут и сработать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До кучи с одним конкретным видом под раздачу попал весь мак, включая декоративный. В регионах по участкам ходили полицейские (тогда еще милиция) и с наслаждением штрафовали садоводов, если на участке был хотя бы один кустика мака. Конечно, никто не стал бы разбираться, опасный это мак или совершенно безобидный, а у владельцев цветов часто не хватало образования или настойчивости, чтобы отстоять права цветка. Так дачные участки остались без красивых цветов.

- И я не уверен, что сейчас, если вы посадите мак (самый просто, не опиумный) на своем участке, не найдется добросовестный соглядатай, который настучит в полицию. Тут все зависит от отношений с соседями. Ну или вооружитесь знаниями, ссылками на энциклопедию растений, если любите мак и хотите посадить его на участке, - рекомендует Андрей Туманов.

ПРО СОРНЯКИ

Еще одна страшилка: не будешь косить одуванчики и пырей, отберут участок.

- А у этой страшилки ноги растут из другого документа, в котором сказано, что заросшие земли сельхозназначения отберут, если их не использовать, и они заросли сорняками. С одной стороны, дачные участки чаще всего, действительно, находятся на землях сельхозназначений. С другой, у них совсем иное назначение – условно говоря, любительское садоводничество, а не профессиональное. Документ этот касается земель фермерских, предпринимательских. К слову, я крайне редко слышал, чтобы владельцев сельхозугодий штрафовали за то, что земли заросли сорняками. Но это не касается борщевика. Вот за него предпринимателя, действительно, могут оштрафовать, поскольку это не просто сорняк, а крайне опасное для здоровья и жизни растение. На этот счет существует региональные или даже областные нормативы.

ПРО СОРНЯКИ Еще одна страшилка: не будешь косить одуванчики и пырей, отберут участок Фото: Shutterstock

А МЫТЬ МАШИНЫ И СОДЕРЖАТЬ КУР МОЖНО?

С неменьшей периодичностью возникают сообщения о том, что будут штрафовать за мангалы, за сжигание мусора, за мытье машин. Или вот уже год или полтора обсуждается тема – можно ли содержать на своем дачном участке кур.

- Давайте поймем один момент: у вашего участка есть назначение – для садовых и огородных работ. Все остальное там не то, что запрещено, но не прописано, а значит, не разрешено, - объясняет Андрей Туманов. – Мыть машину, теоретически, нужно только в специально отведенном месте, то есть на мойке. Не в лесу, не в поле, не на речке. И не на даче. Те же нормы не позволяют содержать кур. Но в реальности оштрафовать за это сложно.

- Дачники – эта та категория людей, которые обостренно реагируют на любой запрет, - продолжает Андрей Туманов. - И, к сожалению, на любой фейк. Как-то на 1 апреля я вбросил, что теперь будки и скворечники на участке будут облагаться дачным налогом. Причем налог будет зависеть от количества жильцов - за семью скворцов с птенцами придется заплатить немаленькую сумму. И ведь поверили! Правда, быстро раскусили шутку, но было и несколько возмущенных комментариев. Этим-то и пользуются люди, которые накручивают посещаемость, просмотры своих страниц. Ну или раскручивают имя адвоката, «который поможет справиться с вашими трудностями».

НО С ПОЖАРАМИ ОСТОРОЖНЕЕ

Несколько лет подряд принимались, а потом отменялись (и заново принимались) правила, где и как должен стоять мангал на даче. Или бочка, в которой сжигают дачный мусор.

- Правила пожарной безопасности не меняются уже много десятков лет, можно сказать, еще с Советского Союза, - говорит Андрей Туманов. – Да, на даче запрещено палить костры. И все пожароопасные дела на даче зависят исключительно от вашей ответственности. Кроме того, недоброжелательный сосед может вызвать пожарного инспектора или участкового, если вы решили развести костер выше доме посреди своего участка. И, разумеется, будет прав. Другой вопрос, что специально дачные участки никто не патрулирует, а соответственно, не контролирует. Так что тут все зависит от вашей осторожности.

КАКОВ ВЫВОД?

От штрафов никто не застрахован. Но они не прописаны в каких-то конкретных документах. Нет, скажем, положения о штрафах дачников. При этом всегда можно угодить в передрягу, если не соблюдать нормальные дружеские отношения с соседями. Найти, за что пожаловаться (даже председателю СНТ), можно всегда.